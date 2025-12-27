HOYSuscripcion LR Focus

MEF transfiere S/208 millones para sueldo docente pendiente de noviembre y Sutep critica demora: "Pasaron Navidad sin sus sueldos"

Esta medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 318-2025-EF, busca saldar el pago de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de más de 503.000 maestros a nivel nacional.

MEF autoriza transferencia de S/208 millones para pagos docentes atrasados
MEF autoriza transferencia de S/208 millones para pagos docentes atrasados | Difusión

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), autorizó la transferencia de S/208.675.888 a favor del Ministerio de Educación (Minedu) y de los 25 gobiernos regionales, con el fin de financiar pagos pendientes del incremento salarial docente correspondiente al segundo tramo de 2025.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 318-2025-EF, que dispone que los recursos provengan de la Reserva de Contingencia del MEF. El monto permitirá cubrir el costo diferencial del incremento de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de los profesores de la Carrera Pública Magisterial, regulada por la Ley N.º 29944; la remuneración mensual de los docentes contratados bajo la Ley N.º 30328; así como el aumento de la asignación por jornada de trabajo adicional para quienes ejercen cargos directivos, jerárquicos o funciones como especialistas en educación.

No obstante, desde el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) precisaron que no se trata de un nuevo aumento salarial ni de un incremento para 2026, sino del cumplimiento tardío de un acuerdo ya aprobado para el año 2025. “No es un incremento adicional. Es el incremento que correspondía a noviembre y que los gobiernos regionales, asumiendo que de todas maneras les iba a llegar, han usado sus propios fondos”, explicó Maruja Leyzaquía, docente y dirigente nacional del Sutep, a La República.

MEF transfiere S/208 millones para pagos docentes atrasados

Leyzaquía precisó que el incremento salarial acordado para el año 2025 se estableció en dos tramos de S/200, uno aplicado en marzo y otro correspondiente a noviembre. Sin embargo, explicó que varias direcciones regionales de educación no contaban con la partida presupuestal necesaria para cubrir el segundo tramo, por lo que recurrieron a recursos destinados a otros meses. “La dirección regional ha tomado dinero que correspondía a diciembre y en noviembre ha pagado a los maestros el incremento, con la seguridad de que el gobierno les iba a mandar una transferencia que supla esa necesidad”, señaló.

Esta situación generó un efecto en cadena que terminó afectando directamente a los docentes y auxiliares de educación, quienes no recibieron su remuneración del último mes del año ni el pago de la gratificación. De acuerdo con la dirigente del Sutep, el problema se agravó en regiones como Loreto. “Los docentes y auxiliares de educación han pasado Navidad sin sus sueldos y esto por la irresponsabilidad del Ministerio de Economía de no hacer llegar las partidas que correspondían en forma oportuna”, afirmó.

Leyzaquía indicó que las provincias más golpeadas en esa región fueron Maynas, Requena y Caballococha, donde se registraron protestas y movilizaciones ante la falta de pagos. “Todo el magisterio de Maynas ha tenido que pasar su Navidad prácticamente con cero soles”, sostuvo, al advertir que el retraso presupuestal generó endeudamiento y mayor precariedad para miles de trabajadores del sector educación.

Más de 500.000 maestros a la espera

De acuerdo con el propio decreto, la transferencia autorizada por el MEF beneficiará a 503.149 docentes a nivel nacional y permitirá cubrir tanto el incremento de la RIM como las asignaciones por cargos directivos, jerárquicos y encargaturas, conforme a lo establecido a finales de noviembre en el Decreto Supremo N.º 277-2025-EF, que fijó los nuevos montos salariales para el año 2025.

Si bien el Decreto Supremo N.º 318-2025-EF dispone que los recursos provengan de la Reserva de Contingencia del MEF, desde el Sutep cuestionan la demora con la que se ejecutó la medida y advierten que el pago efectivo dependerá de la rapidez con la que los gobiernos regionales y las unidades ejecutoras realicen las transferencias internas. “Esta transferencia supone que debe estar haciéndose efectiva de inmediato y esperemos que no se pague recién en la primera semana del 2026”, remarcó Maruja Leyzaquía.

Finalmente, la dirigente sindical reiteró que no existe ningún incremento salarial aprobado para 2026 y recordó que el magisterio mantiene demandas pendientes, como la dignificación de las pensiones de docentes cesantes y jubilados, un tema que el Sutep busca que sea debatido en la última legislatura del Congreso. “Nosotros no queremos solo discursos, queremos hechos”, concluyó.

