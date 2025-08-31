Elecciones 2026: estas son las tres alianzas políticas oficializadas por el Jurado Nacional de Elecciones hasta el momento

Con más de 40 partidos inscritos, algunos —pocos— han optado por aliarse entre sí para reunir un mayor caudal de votos en las próximas Elecciones Generales de 2026. Para que una alianza pueda participar en estos comicios, debe ser oficializada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Hasta el momento, tres alianzas han sido reconocidas por el máximo organismo electoral: “Venceremos”, “Unidad y Paz” y “Fuerza y Libertad”.

Con la alianza “Venceremos” ya oficializada, Guillermo Bermejo y el partido Nuevo Perú aseguran su participación en los próximos comicios. Esta coalición está conformada por Voces del Pueblo, liderado por el actual congresista, y el partido de Verónika Mendoza, que ha optado por postular a Vicente Alanoca, antropólogo con estudios doctorales en Derechos Humanos. Su símbolo electoral es la hoja de coca. Durante el proceso de inscripción, “Venceremos” enfrentó tres tachas, una de ellas presentada por Avanza País; sin embargo, ninguna prosperó.

Unidad Nacional, integrada por el Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz —liderado por Roberto Chiabra— y Peruanos Unidos ¡Somos Libres!, es otra de las alianzas recientemente oficializadas por el JNE. Su principal apuesta es el actual congresista Roberto Chiabra, quien ya expresó su intención de participar en las elecciones generales. Javier Bedoya, secretario del PPC, manifestó su respaldo a su candidatura y destacó que el militar en retiro cuenta con las credenciales necesarias para liderar esta coalición.

Por su parte, la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli, también tiene aspiraciones presidenciales. La alianza “Fuerza y Libertad”, conformada por Batalla Perú y Fuerza Moderna —partido de la exministra—, es la tercera alianza oficializada por el JNE. Esta coalición también enfrentó dos tachas, pero ninguna prosperó. Molinelli cuenta con el respaldo del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien se afilió a Fuerza Moderna a mediados de 2024.

PTE-PLG: la alianza que todavía no recibe el visto bueno del JNE

No todas las alianzas han logrado avanzar. La unión entre el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) y Primero la Gente (PLG) sigue sin ser oficializada por el JNE. Diversos tropiezos han puesto en duda la viabilidad de esta coalición, liderada por Napoleón Becerra y Miguel del Castillo, que parece encaminarse a no ser aprobada por el ente electoral.

En un inicio, la alianza planeaba incluir a otros dos partidos: Ahora Nación, liderado por el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López-Chau, y Salvemos al Perú, cuyo principal representante es el exministro del Interior Mariano Gonzáles. Sin embargo, diferencias programáticas llevaron a la ruptura de esta propuesta cuádruple, dejando a PTE y PLG por su cuenta.

A comienzos de agosto, la dirigencia nacional del PTE presentó ante el JNE una solicitud para anular la inscripción de la coalición, argumentando que el trámite fue realizado de manera fraudulenta y sin autorización legítima de su máxima instancia partidaria. El personero legal del PTE aseguró que nunca se convocó ni celebró una sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional para aprobar la creación de esta alianza política.

Con el tiempo en contra, las observaciones del JNE y documentos pendientes de validación, este proyecto político parece destinado a no concretarse. El plazo para oficializar alianzas vence este 1 de septiembre, por lo que todo indica que PTE y PLG deberán participar por separado en los próximos comicios generales.