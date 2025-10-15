HOYSuscripcion LR Focus

PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
Sociedad

Alerta por amago de incendio en Real Plaza Centro Cívico: Bomberos atienden emergencia

El incendio se originó en la chimenea del restaurante Longhorn por acumulación de residuos combustibles, según informó el personal del COER.

Alerta por humo en chimenea genera alarma en local de comida de Real Plaza
Alerta por humo en chimenea genera alarma en local de comida de Real Plaza | Foto: composición LR/difusión

En horas de la mañana de este miércoles 15 de octubre se reportó un amago de incendio en el Real Plaza del Centro Cívico, en el Cercado de Lima. El incidente se originó por la inflamación de la chimenea del restaurante Longhorn. Según el personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y del EIR de Lima Metropolitana, el fuego habría sido provocado por la acumulación de residuos combustibles, como hollín o grasas, en el sistema de ventilación.

La humareda generó gran alarma entre visitantes y trabajadores cercanos al local. Por ello, se desplegaron las unidades M3-1 y M10-1 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para controlar el siniestro. Asimismo, se informó al área de Fiscalización y Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima para que realice las diligencias correspondientes.

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Bomberos controlan siniestro en Real Plaza del Centro Cívico. Foto: composición LR.

Bomberos controlan siniestro en Real Plaza del Centro Cívico. Foto: composición LR.

Cabe recordar que ayer otra alerta provocó preocupación cuando la inflamación en el conducto de la chimenea del restaurante Rústica ocasionó la propagación de fuego hacia la azotea del establecimiento.

Nota en desarrollo...

