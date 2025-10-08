HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Papa León XIV recibirá al Señor de los Milagros en el Vaticano: procesión llega a Roma el 19 de octubre para su bendición

El evento histórico reunirá a miles de fieles de distintos países, en un hito para la Hermandad del Señor de los Milagros. La misa de canonización y el ángelus se celebrarán en la Plaza de San Pedro.

La devoción por el Señor de los Milagros llegará al Vaticano en octubre de 2025. La imagen recorrerá Roma durante el Jubileo de la Esperanza y será recibida por el Papa León XIV.
La devoción por el Señor de los Milagros llegará al Vaticano en octubre de 2025. La imagen recorrerá Roma durante el Jubileo de la Esperanza y será recibida por el Papa León XIV. | composición LR

La devoción por el Señor de los Milagros, o el Cristo Moreno, cruzará fronteras en 2025 con una jornada de fe histórica en el Vaticano. Los días 18 y 19 de octubre, la imagen sagrada recorrerá las calles de Roma en el marco del Jubileo de la Esperanza, hasta ingresar a la Plaza de San Pedro, donde será recibida y bendecida por el Papa León XIV, el primer pontífice de nacionalidad peruana. Este acontecimiento representa un hito sin precedentes para la Hermandad del Señor de los Milagros y reunirá a miles de fieles de diversas partes del mundo.

Por disposición del Santo Padre, la imagen podrá acceder a la Plaza de San Pedro el domingo por la mañana. Allí se celebrará una misa de canonización y el tradicional ángelus dominical, en el que el Pontífice ofrecerá su bendición papal. El evento adquiere particular relevancia por coincidir con los primeros meses del pontificado del Papa con raíces peruanas, así como por tener lugar en un año jubilar. Delegaciones de hermandades de Alemania, Austria, Bélgica, Chile, España, Estados Unidos, Italia, Perú, Suecia y Suiza se unirán a esta expresión de fe en honor al Cristo de Pachacamilla.

Procesiones del Señor de los Milagros 2025: fechas, recorridos y regreso histórico al Callao tras 22 años

Procesiones en Lima y novedades en 2025

Este año, la Hermandad del Señor de los Milagros confirmó seis salidas procesionales entre octubre y comienzos de noviembre, con rutas y fechas oficiales publicadas por el Arzobispado de Lima. La gran novedad es el regreso del Cristo Moreno al Callao, algo que no ocurría desde 2003, mediante un recorrido denominado ''Nazareno Móvil''.

  • Sábado 18 de octubre: la imagen partirá desde la Iglesia de Las Nazarenas temprano por la mañana y recorrerá avenidas y jirones del centro histórico de Lima (jr. Tacna, Ica, de la Unión) con ingreso a la Plaza Mayor, donde recibirá homenajes oficiales (Municipalidad, Palacio de Gobierno, Arzobispado). Luego continuará por Carabaya, Ucayali, Abancay, Junín (con ceremonia frente al Congreso), Huanta, Ancash, Maynas y finalmente llegará a la Iglesia del Carmen, donde pernoctará.
  • Domingo 19 de octubre: saldrá de la Iglesia del Carmen, recorrerá sectores vinculados con hospitales (Dos de Mayo, Almenara), avanzará por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata, Cangallo y pasará frente al Palacio de Justicia. Culminará su camino retornando al Santuario de las Nazarenas.

El Señor de los Milagros recorrió las calles de Lima entre pétalos, sahumerios y la fe inquebrantable de cientos de devotos

Cristo Morado llega al Callao por primera vez en años

Otras fechas importantes incluyen:

  • Domingo 26 de octubre: jornada histórica con la visita al Callao mediante el Nazareno Móvil, por avenidas como Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Universitaria y La Marina, entre otras.
  • Martes 28 de octubre: recorrido hacia el Hospital Arzobispo Loayza y la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, con rutas por Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Garcilaso de la Vega, los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto.
  • Sábado 1 de noviembre: procesión de clausura, más breve, por Tacna, Jr. Callao, Jr. Chancay y Emancipación, regresando al Santuario de Las Nazarenas.

