Sociedad

Senamhi alerta por lluvias, bajas temperaturas y friaje en 16 regiones del país: así estará el clima esta semana

Se pronostican lloviznas y vientos fríos en distritos de Lima Centro y Oeste, con temperaturas que podrían descender hasta 12°C en áreas del este de la capital. En las regiones, hay alerta naranja.

Lima continúa experimentando bajas temperaturas y cielos grises, a pesar de estar en primavera, según el Senamhi. Se prevén lloviznas y vientos fríos para los próximos días.
Lima continúa experimentando bajas temperaturas y cielos grises, a pesar de estar en primavera, según el Senamhi. Se prevén lloviznas y vientos fríos para los próximos días. | composición LR

Aunque Lima ya se encuentra en plena primavera, las bajas temperaturas y los cielos grises continuarán predominando durante los próximos días, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Además, el organismo emitió una alerta naranja en 16 regiones del país por lluvias, granizo y descenso de temperaturas en la Sierra y Selva.

En la capital, los incrementos de vientos puedan alcanzar los 34 km/h, se darían entre el 15 y 16 de octubre y podrían extenderse a Ica según las condiciones atmosféricas. ''Cuando tenemos estos incrementos, también existen flujos provenientes del sur, provocados por el anticiclón'', explicó el ingeniero Erick Rojas, especialista en meteorología del Senamhi a La República. Añadió que estos vientos fríos ''ayudan a que la humedad se concentre en metropolitana, también la ocurrencia de cielos cubiertos y la probabilidad de lloviznas''.

Lima: vientos fríos y lloviznas ligeras

La capital seguirá bajo la influencia del anticiclón del Pacífico Sur, fenómeno que está provocando los flujos de aire frío del sur y un vórtice ciclónico de baja intensidad cerca de la costa central.

''Por el momento hay probabilidad de lloviznas ligeras en algunos distritos de la capital, principalmente distritos de Lima Centro y Lima Oeste. Estamos hablando de San Miguel, Miraflores, San Isidro y Chorrillos''. Aunque ya estamos en primavera, las bajas temperaturas continuarán en la capital.

Según dijo el especialista, estas condiciones se mantendrán hasta el 19 o 20 de octubre: ''Vamos a tener cielos cubiertos en las primeras horas de la mañana, pero no se descarta la presencia de brillo solar hacia el mediodía, principalmente para los distritos de Lima Norte como Carabayllo, Puente Piedra, Comas, Los Olivos, y también para la zona este: La Molina, Santa Anita, San Juan de Lurigancho''.

Clima en las regiones: alerta naranja

Temperaturas mínimas de hasta 12°C

En los distritos del este de la capital, como Ate, La Molina y San Juan de Lurigancho, se registran las temperaturas más bajas durante las madrugadas, que alcanzarían mínimos de 12°C. Aunque las temperaturas aumentarán gradualmente hacia noviembre, el frío matutino aún persistirá durante este mes.

Lluvias, granizo y nieve en regiones andinas

A nivel nacional, el Senamhi mantiene una alerta naranja por precipitaciones en gran parte de la Sierra hasta el 17 de octubre, con posibilidad de extensión. Las lluvias serán líquidas y sólidas, y dependerán de la altitud. ''Se espera granizo en las zonas que se encuentran sobre los 2800 m. s. n. m. y nieve sobre zonas que estén sobre los 3800 m. s. n. m.'', precisa el ingeniero Rojas.

Friaje número 24 del año

El organismo también evalúa el ingreso del vigésimo cuarto friaje del 2025, que afectará principalmente a la selva sur y central (Madre de Dios, Cusco, Ucayali, Pasco y Junín). Este evento traerá descenso de temperatura diurna y lluvias intensas.

Recomendaciones del SENAMHI

El ingeniero de Senamhi exhortó a la población a no confiarse del aparente sol en la capital: ''Para Lima, no descuidarse todavía, mantenerse abrigado en las primeras horas de la mañana, no descuidarse porque habrá brillo solar, pero por la tarde se vuelve a cubrir''.

''A nivel nacional, les recomendaría mantenerse al tanto de las actualizaciones de nuestra página web, porque nosotros estamos monitoreando en cada momento. También lo hacemos en las diferentes plataformas como en nuestras redes sociales'', manifestó el especialista.

