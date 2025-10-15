HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford      Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford      Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford      
Sociedad

Dos ataques extorsivos en SMP en solo 10 minutos: atentan contra gimnasio a balazos y detonan artefacto explosivo en vivienda

En menos de 10 minutos, un gimnasio y una vivienda fueron atacados con disparos y explosivos en San Martín de Porres. La Policía investiga si ambos hechos estarían relacionados.

San Martín de Porres fue escenario de dos ataques de violencia extorsiva en la madrugada. Delincuentes dispararon contra un gimnasio y colocaron un explosivo en una casa.
San Martín de Porres fue escenario de dos ataques de violencia extorsiva en la madrugada. Delincuentes dispararon contra un gimnasio y colocaron un explosivo en una casa. | composición LR

La madrugada de este miércoles, San Martín de Porres volvió a ser escenario de la violencia extorsiva que viene azotando diversos puntos de Lima. En cuestión de minutos, dos ataques sembraron el pánico entre los vecinos del distrito. El primero ocurrió en la cuadra 9 de la avenida Germán Aguirre, donde delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon al menos siete veces contra el gimnasio Stephano's Fitness Gym. Los impactos destruyeron las lunas del segundo piso del local, que funciona sobre un minimarket.

En la mañana, los usuarios estaban llegando a entrenar, pero veían los vidrios rotos y se iban. Según la información preliminar, los atacantes efectuaron los disparos a bordo de una moto lineal y huyeron rápidamente. El negocio, que lleva al menos tres años en la zona, habría recibido amenazas previas de extorsión, lo que llevó a reforzar su seguridad con rejas y control de ingreso.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Peruana trabajaba como cocinera en Disney, pero un atropello la dejó en estado vegetativo: familia pide visa humanitaria para ir a verla a EE. UU.

lr.pe

Otro ataque en casa: explosivo y carta extorsiva

Minutos antes, a las 3:20 de la madrugada, otra familia del distrito también fue víctima de un atentado. En la cuadra 35 de la calle Augusto Aguirre, unos sujetos dejaron un artefacto explosivo, dos balas y una carta extorsiva en la puerta de una vivienda. El mensaje exigía S/. 30.000 a cambio de ''tranquilidad'' y de no atentar contra la vida de la familia.

La explosión causó daños materiales en la casa y afectó también a viviendas aledañas. Aunque la víctima no ha brindado declaraciones, se supo que el dueño del inmueble tendría una bodega cercana, lo que podría estar vinculado al ataque. La Policía Nacional ya investiga si ambos atentados fueron cometidos por las mismas personas. No se descarta que ambos ataques formen parte de una misma red criminal.

Casa donde dejaron c

Casa donde dejaron c

Vecinos del distrito expresaron su temor por la ola de extorsiones que afecta a empresarios y emprendedores. San Martín de Porres, uno de los distritos con mayor actividad comercial de Lima Norte, acumula una creciente lista de negocios extorsionados: restaurantes, gimnasios y bodegas han sido blanco de bandas criminales que exigen dinero a cambio de no atentar. Incluso, recientemente, una persona fue obligada a transferir dinero tras ser amenazada con un arma.

PUEDES VER: MML inaugura primera etapa de la av. Tupac Amaru en Comas, pero sin señalización, intenso tráfico y reportes de accidentes

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 Opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
MML inaugura primera etapa de la av. Tupac Amaru en Comas, pero sin señalización, intenso tráfico y reportes de accidentes

MML inaugura primera etapa de la av. Tupac Amaru en Comas, pero sin señalización, intenso tráfico y reportes de accidentes

LEER MÁS
Peruana trabajaba como cocinera en Disney, pero un atropello la dejó en estado vegetativo: familia pide visa humanitaria para ir a verla a EE. UU.

Peruana trabajaba como cocinera en Disney, pero un atropello la dejó en estado vegetativo: familia pide visa humanitaria para ir a verla a EE. UU.

LEER MÁS
Delincuente armado obliga a vecino a transferir dinero por aplicativo tras interceptarlo en San Martín de Porres

Delincuente armado obliga a vecino a transferir dinero por aplicativo tras interceptarlo en San Martín de Porres

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
¿Hay paro en Lima hoy 15 de octubre? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada

¿Hay paro en Lima hoy 15 de octubre? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada

LEER MÁS
Paro nacional EN VIVO hoy, 15 de octubre: bloqueos, suspensión de clases y cierre de vías en algunas regiones

Paro nacional EN VIVO hoy, 15 de octubre: bloqueos, suspensión de clases y cierre de vías en algunas regiones

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
Paro nacional 15 de octubre: transportistas, Bloque Universitario, Sutep y otros sectores participarán en la protesta

Paro nacional 15 de octubre: transportistas, Bloque Universitario, Sutep y otros sectores participarán en la protesta

LEER MÁS
Delincuente armado obliga a vecino a transferir dinero por aplicativo tras interceptarlo en San Martín de Porres

Delincuente armado obliga a vecino a transferir dinero por aplicativo tras interceptarlo en San Martín de Porres

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Roma EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la Champions League femenina 2025-2026?

Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las semifinales de la Copa AUF?

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Paro nacional EN VIVO este 15 de octubre: suspensión de clases, horario del transporte y rutas afectadas por la marcha

Niño peruano de 9 años que vendió su bicicleta para ir al Mundial de Matemáticas ganó el oro

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luna Gálvez acusa a López Aliaga de robarle el partido a Castañeda: "Aprovechaste que estaba en UCI para falsificar su firma"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025