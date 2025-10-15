San Martín de Porres fue escenario de dos ataques de violencia extorsiva en la madrugada. Delincuentes dispararon contra un gimnasio y colocaron un explosivo en una casa. | composición LR

La madrugada de este miércoles, San Martín de Porres volvió a ser escenario de la violencia extorsiva que viene azotando diversos puntos de Lima. En cuestión de minutos, dos ataques sembraron el pánico entre los vecinos del distrito. El primero ocurrió en la cuadra 9 de la avenida Germán Aguirre, donde delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon al menos siete veces contra el gimnasio Stephano's Fitness Gym. Los impactos destruyeron las lunas del segundo piso del local, que funciona sobre un minimarket.

En la mañana, los usuarios estaban llegando a entrenar, pero veían los vidrios rotos y se iban. Según la información preliminar, los atacantes efectuaron los disparos a bordo de una moto lineal y huyeron rápidamente. El negocio, que lleva al menos tres años en la zona, habría recibido amenazas previas de extorsión, lo que llevó a reforzar su seguridad con rejas y control de ingreso.

Otro ataque en casa: explosivo y carta extorsiva

Minutos antes, a las 3:20 de la madrugada, otra familia del distrito también fue víctima de un atentado. En la cuadra 35 de la calle Augusto Aguirre, unos sujetos dejaron un artefacto explosivo, dos balas y una carta extorsiva en la puerta de una vivienda. El mensaje exigía S/. 30.000 a cambio de ''tranquilidad'' y de no atentar contra la vida de la familia.

La explosión causó daños materiales en la casa y afectó también a viviendas aledañas. Aunque la víctima no ha brindado declaraciones, se supo que el dueño del inmueble tendría una bodega cercana, lo que podría estar vinculado al ataque. La Policía Nacional ya investiga si ambos atentados fueron cometidos por las mismas personas. No se descarta que ambos ataques formen parte de una misma red criminal.

Vecinos del distrito expresaron su temor por la ola de extorsiones que afecta a empresarios y emprendedores. San Martín de Porres, uno de los distritos con mayor actividad comercial de Lima Norte, acumula una creciente lista de negocios extorsionados: restaurantes, gimnasios y bodegas han sido blanco de bandas criminales que exigen dinero a cambio de no atentar. Incluso, recientemente, una persona fue obligada a transferir dinero tras ser amenazada con un arma.

