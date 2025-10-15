Lourdes Pariona, peruana de 54 años, se encuentra en estado vegetativo tras ser atropellada en EE.UU. Su familia lucha por obtener una visa humanitaria para visitarla. | Latina | composición LR

Hace tres años, la peruana Lourdes Pariona viajó a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Ella consiguió trabajo en Disney como cocinera, donde conquistó el paladar de los visitantes con su sazón. Sin embargo, ahora su familia vive un calvario, tras enterarse de que la señora de 54 años fue atropellada y ahora está en estado vegatativo.

Lourdes tuvo fractura de cráneo y una hemorragia, por lo cual tuvo que ser operada de emergencia en dos oportunidades. Ante una segunda hemorragia, ella ha quedado grave y los doctores le informaron a la familia que ''ya no va a despertar''. Desde su vivienda en Ate, su hija, Miluska Paucar, pide a las autoridades que la ayuden a conseguir la visa para viajar a verla y cuidarla, ya que solo tiene una amiga allá.

Le negaron la visa a la familia y pidieron ayuda a Cancillería

Miluska cuenta que fue a la Embajada de EE. UU. para solicitar una entrevista para su visa el 6 de octubre. Sin embargo, al recibir la llamada e ir a recoger su pasaporte, recibieron hojas que decían que se les negó el visado porque no cumplieron ciertos requisitos. ''¿Qué tan difícil es llamar al hospital y corroborar el estado de mi mamá''?, cuestiona.

Desde el 9 de octubre, cuando la visa fue rechazada, la salud de su madre ha empeorado, y ya no pueden reprogramar otra cita porque la Embajada lo ha censurado, a pesar de que ella y su familia ya recaudaron el dinero con actividades para pagar el proceso nuevamente y postular. ''Solamente queremos viajar, queremos estar con ella'', afirma sobre su madre.

''Hemos buscado ayuda donde todas las autoridades posibles, al Ministerio de la Mujer, a la Cancillería'', narra, y agrega: ''No pedimos que nos regalen las cosas. Solo pedimos que nos den el permiso de poder viajar, de estar con ella''. ''Yo sé que si viajamos, ella va a despertar cuando sienta que estamos de su lado'', sostiene.

La joven llamó al Consulado de Perú en Orlando para solicitar si podían enviar alguna carta de apoyo, pero le contestaron que ellos no pueden mandar ese tipo de documentos porque no tienen injerencia en el gobierno estadounidense. Le dijeron que podían ayudarle cuando reciba la visa y esté allá, pero ella afirma que necesita que le puedan otorgar la visa humanitaria a su familia.

Chofer que atropelló a mujer se dio a la fuga

Luego del accidente de tránsito, una persona que no ha sido identificada se fugó del lugar. La hija no sabe cómo su madre llegó al hospital, ya que ella estaba abandonada en la pista. No se conoce ni el número de placa del responsable. Tampoco existe una denuncia de los hechos.

En Estados Unidos, Lourdes vive con su amiga Yesenia, pero al no ser familiar directa, el hospital no le brinda mayor información, aunque sí se comunica con los familiares de vez en cuando. Sin embargo, debido a la barrera del idioma inglés, no logran entender por completo el estado de salud de la peruana.

De acuerdo con la joven, la víctima tenía un seguro privado que ella pagaba, por lo cual ha podido ser atendida. La señora empezó trabajando como lavaplatos, y poco a poco logró ser cocinera. Ahora, su vida está en el limbo, sola en el extranjero, mientras sus seres queridos ruegan a las autoridades y luchan por volver a verla antes de que sea tarde.

