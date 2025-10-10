En los últimos años, el fenómeno del ‘gota a gota’ ha incrementado aceleradamente y se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad en el Perú. A través de aplicaciones móviles y páginas web que aparentan ser empresas legítimas, miles de ciudadanos terminan atrapados en redes de extorsión y sobreendeudamiento. Según Juan Diego Cañamero, gerente general de Prestaclub, más de 4 millones de peruanos han sido víctimas de préstamos fraudulentos.

Asimismo, en conversación con La República, Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales (Fepcmac) advirtió sobre la existencia de 2.000 casas de préstamo y empeño que operan con fachada legal, pero sin una supervisión real de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); muchas de ellas tienen vínculos con casos de amenazas y atentados contra la vida de sus usuarios.

Las 7 formas de identificar apps de préstamos fraudulentos

En medio de la expansión de los préstamos informales y las apps fraudulentas, ligadas al ‘gota a gota’, que abundan en internet y en las tiendas de aplicaciones, el gerente general de Prestaclub, Juan Diego Cañamero, advirtió que la dificultad de acceso al crédito formal, la desesperación económica y la falta de información financiera crean el escenario perfecto para que muchas personas terminen cayendo en manos de prestamistas ilegales.

“La banca tradicional no ha podido cumplir las expectativas de estas personas, atender a este grupo que requiere crédito, pero muchas veces no cuentan con ingresos demostrables o han tenido un mal comportamiento a nivel financiero. Al no tener alternativas tienen que recurrir a estos préstamos informales”, indicó para este medio y compartió 7 claves para reconocer cuándo una plataforma no es confiable.

Verificar si la empresa está registrada en la SBS: la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publica constantemente un listado oficial de empresas y aplicaciones que no están autorizadas para ofrecer servicios financieros. Antes de solicitar un préstamo, es indispensable ingresar al portal www.sbs.gob.pe y confirmar si la entidad figura como formal o si aparece en la lista de informales. Revisar la información en SUNAT: solicita siempre el número de RUC, dirección fiscal y nombre del representante legal de la empresa. Luego, comprueba esos datos en la web de la SUNAT para verificar si la información es real y corresponde a una empresa existente. Las entidades fraudulentas suelen ocultar su identidad o utilizar datos falsos. Desconfiar del “préstamo fácil” solo con DNI: Cañamero resaltó que una de las estrategias más comunes de los prestamistas informales es ofrecer préstamos inmediatos sin garantías y únicamente con el DNI. “Esto que vemos préstamo solo con DNI. Es la manera más común que tienen las empresas informales o los ‘gota a gota’ para captar clientes, en los stickers que vemos que pegan en las veredas en la calle y en distintos lugares hay el aviso de préstamo solo con DNI, y eso ya tiene que ser una alerta para que las personas desconfíen”, alertó. Prestar atención a las tasas de interés: los préstamos informales suelen imponer tasas abusivas que superan el 500% anualizado, haciendo prácticamente imposible el pago de la deuda y generando dependencia o extorsión. Las entidades formales informan con transparencia la tasa efectiva anual (TEA), los costos administrativos y los plazos del crédito. Desconfiar de los pagos diarios o semanales: las empresas formales elaboran un cronograma de pagos mensuales, con cuotas fijas y condiciones claras. En cambio, las redes del gota a gota suelen exigir pagos diarios o quincenales, una práctica que expone al usuario a un ciclo de endeudamiento constante y, en muchos casos, a amenazas si no cumple con los plazos. Buscar referencias y testimonios: las redes sociales y las plataformas de reseñas pueden ayudar a encontrar opiniones para comprobar la reputación de una empresa. Antes de aceptar un préstamo, conviene leer los comentarios de otros usuarios y verificar si la entidad ha sido denunciada por estafa o malas prácticas. Identificar a los representantes visibles de la empresa: las entidades formales muestran con transparencia quiénes las dirigen, sus oficinas y sus años de experiencia. Si no encuentras información sobre los funcionarios, entrevistas o publicaciones que respalden su trayectoria, es mejor no confiar.

Entidades informales identificadas por la SBS

La SBS, a través de su página web, publica la lista actualizada de entidades informales; es decir, aquellas que realizan actividades financieras sin autorización legal. En su portal web, la Superintendencia señala que estas entidades operan sin estar registradas ni supervisadas. Estas empresas a menudo usan estrategias agresivas en su publicidad digital, como apps de ‘préstamos fácil’, y cobran tasas e intereses abusivos. Algunas de ellas son:

Capital Infinity Corporation

InverPerú Global S.A.C.

Capital Fintech S.A.C. ¿ 'Capital Fintech'

Lordglobal E.I.R.L. ¿ 'Lord Global'

BlackVank

Inmobiliaria Rengiffo & Asociados S.A.C. ¿ 'Rengiffo & Asociados' o 'Grupo Rengiffo'

Dominale Service E.I.R.L.

Arceo Corporación S.A.C. - 'Arceo Inversiones', 'Arceo Holdings'

RapidPrésta - Préstamo urgente

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Tronca - 'COOPAC La Troyca'

Finniu S.A.C. - 'Finniu App'

Grupo LYG Inmobiliaria S.A.C. - 'Capitalex'

Washington Capital S.A.C. - 'Washington Capital'

Finniu Capital S.A.C.

CCO Grupo Empresarial S.A.C. - 'CCO Inversiones'

Finared Perú S.A.C. - 'Finared'

MFX Prime S.A.C. - 'MFX Prime'

Jorge Solís, presidente del Fepcmac, enfatizó que el problema no solo se limita al entorno informal, sino que existen 2.000 casas de préstamo y empeño que se mueven desde la formalidad. “Estas operan legalmente porque tienen licencia municipal. Estos prestamistas, que trabajan con cara al público, son el brazo formal de los préstamos extorsivos. Ha habido varios reportes en que estas casas están vinculadas en muchos casos al ‘gota a gota’ y al sistema de préstamos extorsivos”, sostuvo.

El también abogado lamentó que en Perú no esté regulado el funcionamiento de estas casas como lo está en otras zonas de Sudamérica como Ecuador, donde mencionó que al préstamo de dinero se le considera un servicio financiero, por lo que los que lo ejercen deben tener la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros para funcionar.

“Allá se llaman como empresas auxiliares del sistema financiero. Esa supervisión lo que hace es transparentar la existencia de estas organizaciones y saber cuál es el origen de sus fondos. En Perú, cualquier persona natural puede abrir una casa de préstamos con solo una licencia municipal. Y esto se presta a lavado de activos porque nadie controla cuáles son los orígenes de esos fondos, cuánto se presta”, sentenció.