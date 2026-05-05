El descenso actual en Ciudad de México representa la prolongación de un proceso histórico originado por la edificación de la urbe sobre antiguos lechos lacustres. | NASA

El descenso actual en Ciudad de México representa la prolongación de un proceso histórico originado por la edificación de la urbe sobre antiguos lechos lacustres. | NASA

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Recientes registros del satélite NISAR confirman un descenso vertiginoso en diversas regiones del Valle de México. Esta misión internacional, iniciada en 2025 bajo la colaboración de ISRO, detectó hundimientos superiores a dos centímetros mensuales durante el periodo de octubre a enero de 2026. La precisión de estas herramientas espaciales permite observar que el hundimiento acelerado supera los pronósticos establecidos por tecnologías previas en la metrópoli.

La implementación de radares de apertura sintética facilita el monitoreo terrestre a través de nubes o vegetación densa, capacidades ajenas a los dispositivos ópticos tradicionales, lo cual resulta vital para evaluar daños en la infraestructura urbana, vialidades y sistemas de drenaje. Gracias a esta cartografía detallada, los expertos identifican puntos críticos donde la estabilidad del asfalto y los servicios públicos enfrentan riesgos severos.

¿Por qué el satélite NISAR vigila el colapso del suelo en la capital mexicana?

David Bekaert, gerente de la misión en el Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica y miembro del equipo científico del satélite, cataloga a la CDMX como un "punto caliente" para el análisis de la subsidencia urbana. Los investigadores de la NASA subrayan que la metrópoli posee una geología peculiar vinculada al aprovechamiento de caudales subterráneos, lo cual convierte estos hallazgos en “el principio” de una vigilancia orbital sin precedentes. Gracias a este instrumento, los expertos obtienen datos acerca de la evolución del relieve en tiempo casi real, una capacidad estratégica para monitorear la estabilidad de la región desde el espacio.

Esa tecnología supera las limitaciones de radares previos al detectar oscilaciones milimétricas del terreno bajo cualquier entorno meteorológico. Tal precisión facilita la identificación de sectores con hundimientos acelerados, factor determinante para prevenir averías en infraestructura pesada. La protección del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y de las redes de servicios vitales depende ahora de estos diagnósticos avanzados, que anticipan el deterioro estructural provocado por el desplazamiento terrestre.

El descenso actual representa la prolongación de un proceso histórico originado por la edificación de la urbe sobre antiguos lechos lacustres. La extracción desmedida de agua y el volumen de las construcciones comprimen los sedimentos del subsuelo, lo que genera que el suelo ceda gradualmente. Aunque la tendencia global resulta constante, algunas áreas registran declives que pueden 'superar los 40 centímetros por año', una cifra que resalta la fragilidad de esta área geológica frente a la actividad humana.

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¿Qué regiones latinoamericanas desaparecerían bajo el océano en las próximas décadas?

El crecimiento del océano constituye un reto ecológico global con repercusiones críticas en los litorales de América Latina y el Caribe. Según las proyecciones de Climate Central publicadas en Nature Communications, el agua ascenderá entre 0,6 y 2,1 metros durante el presente siglo debido a las emisiones de gases de efecto invernadero.

En México, la península de Yucatán (Quintana Roo, Campeche y Tabasco) y zonas de Sonora enfrentan una sumersión inminente hacia el año 2100. Centroamérica también presenta focos de alerta, especialmente en Nicaragua y Honduras, donde el calentamiento global intensifica los huracanes. Sudamérica no escapa a esta tendencia; Colombia observa riesgos en Barranquilla y el golfo de Urabá, mientras Venezuela identifica puntos críticos en el Lago de Maracaibo y Tucupita.

Brasil posee una vulnerabilidad extensa desde Amapá hasta Río Grande do Sul, con sitios icónicos como la playa de Copacabana bajo vigilancia estricta. Más al sur, Uruguay registra amenazas en destinos turísticos de Rocha y Maldonado, mientras Argentina detecta áreas de inundación permanente en la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. El informe subraya que el terreno donde residen 200 millones de personas resultará inhabitable para finales de la centuria.

¿Por qué asciende el volumen de los océanos actualmente?

La elevación de las aguas oceánicas posee un vínculo directo con el calentamiento global y la crisis climática actual. Este fenómeno surge por la acumulación de gases de efecto invernadero que las actividades humanas generan en la atmósfera por la quema de combustibles fósiles. Dicha situación obliga a los mares a absorber calor, lo cual produce una 'expansión térmica' que incrementa el espacio ocupado por la masa líquida de forma inevitable.

Por otro lado, el desvanecimiento de las capas de hielo en Groenlandia, la Antártida y diversos glaciares vierte torrentes hacia el ecosistema marino. Este aporte de agua, previamente almacenada sobre tierra firme, constituye el motor principal del crecimiento del nivel medio mundial. Expertos advierten que esa tendencia "se espera que continúe y se intensifique durante las próximas décadas" si la humanidad no reduce drásticamente las emisiones contaminantes de inmediato.