HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO por el Clausura
Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO por el Clausura     Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO por el Clausura     Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO por el Clausura     
Economía

Préstamos en el país crecieron 4,5%, su mayor avance en casi tres años, apalancados en consumo e hipotecas

Dinamismo. El crédito privado creció 4,5% interanual en agosto, impulsado por préstamos a familias y grandes empresas, según datos del BCRP.

El crédito hipotecario y de consumo sostienen la recuperación del financiamiento a hogares.
El crédito hipotecario y de consumo sostienen la recuperación del financiamiento a hogares. | Andina

El crédito al sector privado en el Perú cobró fuerza en agosto y registró su mayor crecimiento en casi tres años (desde noviembre de 2022). Según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los préstamos que otorgan bancos, cajas y cooperativas a familias y empresas aumentaron 4,5% en comparación con el mismo mes del año pasado, por encima del 3,9% de julio. Solo en agosto, el crédito avanzó 0,7%.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El motor de este repunte fueron las familias. El crédito a personas creció 5,9% interanual, en el que se destacan los préstamos de consumo (5,6%) y los hipotecarios (6,4%). Dentro del consumo, los créditos vehiculares subieron 3,5%, mientras que las tarjetas de crédito apenas avanzaron 0,1% en dicho mes de registro.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Qué fecha máxima será el primer desembolso?

lr.pe
larepublica.pe

Empresas con dos velocidades

En el caso de las empresas, el crecimiento fue más moderado en 3,5%. Las grandes compañías tuvieron un salto de 9,5% en sus préstamos. En cambio, las micro, pequeñas y medianas empresas (mypes) todavía muestran una caída de 3,5% interanual. Sin embargo, el BCRP precisó que esta cifra está distorsionada por un cambio en la metodología de la SBS aplicado desde octubre de 2024. Sin ese ajuste, las mypes habrían crecido alrededor de 3,2% en agosto.

PUEDES VER: Cinco años sin impuestos: aprueban ley de Zonas Económicas Especiales Privadas en medio de críticas

lr.pe

Por tipo de moneda, los créditos en soles avanzaron 4% interanual, mientras que los préstamos en dólares lo hicieron con más fuerza, 6,1%. La dolarización del crédito se mantuvo estable en 23,6%, lo que significa que casi una cuarta parte de los préstamos se otorgan en moneda extranjera.

larepublica.pe

Por otro lado, la liquidez del sector privado, indicador que incluye el dinero en circulación y los depósitos, creció 5,8% interanual en agosto. Ello implica que hay recursos disponibles en el sistema para seguir financiando la actividad económica.

El informe del BCRP también señaló que las tasas de interés activas en soles han venido bajando en el último año, en línea con la reducción de la tasa de referencia a 4,25%. Esto se visualiza en menores costos de financiamiento para créditos corporativos, hipotecarios y de consumo, aunque los préstamos a microempresas siguen mostrando tasas altas debido a factores propios de ese segmento.

PUEDES VER: Presidente del Banco Central de EE.UU. elogia a Julio Velarde: "He valorado su experiencia y su firme liderazgo en el Perú"

lr.pe

Ahorro financiero y AFP

El ahorro financiero, que reúne depósitos a plazo, fondos mutuos y el dinero administrado por las AFP, creció 9,2% en agosto frente al año pasado. Este indicador excluye el dinero de uso inmediato (como depósitos a la vista), pues busca medir la parte del ahorro que se canaliza hacia inversiones más estables y duraderas.

Dentro de este rubro, los fondos mutuos fueron los que más avanzaron, con un incremento de 35% frente al año pasado, reflejando un mayor interés de las personas por invertir en instrumentos colectivos.

A su vez, el patrimonio de las AFP creció 9,6%, manteniendo casi la mitad de sus recursos invertidos en el exterior (49%) y con un nivel de dolarización de 63,9% en su portafolio.

Notas relacionadas
¿Peruanos pueden dejar de pagar el seguro de desgravamen en créditos y préstamos previos a la nueva norma de la SBS de septiembre de 2025?

¿Peruanos pueden dejar de pagar el seguro de desgravamen en créditos y préstamos previos a la nueva norma de la SBS de septiembre de 2025?

LEER MÁS
Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren sacrificar rentabilidad por tener su dinero de inmediato

Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren sacrificar rentabilidad por tener su dinero de inmediato

LEER MÁS
SBS reduce cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos en bancos para 2025: revisa el monto máximo de ahorros asegurado

SBS reduce cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos en bancos para 2025: revisa el monto máximo de ahorros asegurado

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Cuál es la fecha máxima del primer desembolso?

Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Cuál es la fecha máxima del primer desembolso?

LEER MÁS
Cinco años sin impuestos: aprueban ley de Zonas Económicas Especiales Privadas en medio de críticas

Cinco años sin impuestos: aprueban ley de Zonas Económicas Especiales Privadas en medio de críticas

LEER MÁS
SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 27 de septiembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 27 de septiembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
Ministro Ángel Manero responde por sus polémicas declaraciones en Perumin 37: "Fueron sacadas de contexto"

Ministro Ángel Manero responde por sus polémicas declaraciones en Perumin 37: "Fueron sacadas de contexto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano protagoniza incómodo momento al olvidar la letra de una canción en concierto de Antología

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Economía

Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Cuál es la fecha máxima del primer desembolso?

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

Precio del dólar hoy, domingo 28 de septiembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

Arzobispo de Lima, Carlos Castillo, apoya a 'Generación Z': "Aquí no hay terroristas, hay personas con derecho, con dignidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota