Préstamos en el país crecieron 4,5%, su mayor avance en casi tres años, apalancados en consumo e hipotecas

El crédito hipotecario y de consumo sostienen la recuperación del financiamiento a hogares. | Andina

El crédito al sector privado en el Perú cobró fuerza en agosto y registró su mayor crecimiento en casi tres años (desde noviembre de 2022). Según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los préstamos que otorgan bancos, cajas y cooperativas a familias y empresas aumentaron 4,5% en comparación con el mismo mes del año pasado, por encima del 3,9% de julio. Solo en agosto, el crédito avanzó 0,7%.

El motor de este repunte fueron las familias. El crédito a personas creció 5,9% interanual, en el que se destacan los préstamos de consumo (5,6%) y los hipotecarios (6,4%). Dentro del consumo, los créditos vehiculares subieron 3,5%, mientras que las tarjetas de crédito apenas avanzaron 0,1% en dicho mes de registro.

Empresas con dos velocidades

En el caso de las empresas, el crecimiento fue más moderado en 3,5%. Las grandes compañías tuvieron un salto de 9,5% en sus préstamos. En cambio, las micro, pequeñas y medianas empresas (mypes) todavía muestran una caída de 3,5% interanual. Sin embargo, el BCRP precisó que esta cifra está distorsionada por un cambio en la metodología de la SBS aplicado desde octubre de 2024. Sin ese ajuste, las mypes habrían crecido alrededor de 3,2% en agosto.

Por tipo de moneda, los créditos en soles avanzaron 4% interanual, mientras que los préstamos en dólares lo hicieron con más fuerza, 6,1%. La dolarización del crédito se mantuvo estable en 23,6%, lo que significa que casi una cuarta parte de los préstamos se otorgan en moneda extranjera.

Por otro lado, la liquidez del sector privado, indicador que incluye el dinero en circulación y los depósitos, creció 5,8% interanual en agosto. Ello implica que hay recursos disponibles en el sistema para seguir financiando la actividad económica.

El informe del BCRP también señaló que las tasas de interés activas en soles han venido bajando en el último año, en línea con la reducción de la tasa de referencia a 4,25%. Esto se visualiza en menores costos de financiamiento para créditos corporativos, hipotecarios y de consumo, aunque los préstamos a microempresas siguen mostrando tasas altas debido a factores propios de ese segmento.

Ahorro financiero y AFP

El ahorro financiero, que reúne depósitos a plazo, fondos mutuos y el dinero administrado por las AFP, creció 9,2% en agosto frente al año pasado. Este indicador excluye el dinero de uso inmediato (como depósitos a la vista), pues busca medir la parte del ahorro que se canaliza hacia inversiones más estables y duraderas.

Dentro de este rubro, los fondos mutuos fueron los que más avanzaron, con un incremento de 35% frente al año pasado, reflejando un mayor interés de las personas por invertir en instrumentos colectivos.

A su vez, el patrimonio de las AFP creció 9,6%, manteniendo casi la mitad de sus recursos invertidos en el exterior (49%) y con un nivel de dolarización de 63,9% en su portafolio.