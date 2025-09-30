HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     
Economía

Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Los trabajadores peruanos recibirán en noviembre de 2025 el primer retiro de la AFP y el depósito de la CTS. Conoce aquí el cronograma oficial, los requisitos y cómo acceder a este doble pago autorizado por ley.

El retiro AFP 2025 permitirá solicitar hasta S/21.400 en cuatro armadas mensuales consecutivas. Foto: composiciónLR/Andina/Michel Zbinden
El retiro AFP 2025 permitirá solicitar hasta S/21.400 en cuatro armadas mensuales consecutivas. Foto: composiciónLR/Andina/Michel Zbinden

A partir de noviembre de 2025, millones de trabajadores peruanos tendrán acceso a un pago doble. El primer desembolso del octavo retiro extraordinario de los fondos de la AFP y el abono semestral de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) coincidirán en el calendario, marcando un hito financiero para quienes enfrentan dificultades económicas o buscan mejorar su liquidez.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El primer alivio económico mencionado fue oficializado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y responde a disposiciones legales ya promulgadas que beneficiará tanto a empleados activos como a quienes se encuentran sin trabajo o próximos a jubilarse. Más de 8 millones de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrían acogerse al retiro, según cifras oficiales.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Octavo retiro AFP: afiliados podrían recibir su dinero entre noviembre y marzo de 2026

lr.pe

Retiro AFP, primer pago: ¿cómo se llevará a cabo el primer retiro?

El retiro de los fondos de la AFP en 2025 será posible gracias a la Ley N.° 32445, que autoriza el retiro extraordinario de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/21.400 según el valor vigente. Este monto se entregará en cuatro armadas mensuales, cada una correspondiente a una UIT.

El primer desembolso se realizará 30 días después del registro de la solicitud, y se estima que quienes la presenten el lunes 21 de octubre recibirán su pago inicial el miércoles 20 de noviembre de 2025. Los siguientes pagos están programados para el 20 de diciembre de 2025, 19 de enero de 2026 y 18 de febrero de 2026, respetando un intervalo de 30 días calendario entre cada uno.

El cronograma seguirá un orden según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI), tal como ocurrió en retiros anteriores. De este modo, se busca mantener un proceso ordenado, eficiente y seguro. La SBS también ha garantizado que las AFP deberán incorporar medidas de ciberseguridad para proteger los datos y fondos de los usuarios.

¿Cómo hacer el cálculo de la CTS 2025?

Paralelamente al retiro AFP, los trabajadores del sector privado recibirán el depósito de la CTS, que corresponde al período semestral cerrado en octubre. Este beneficio está regulado por la Ley N.° 30334 y su ampliación vigente hasta diciembre de 2026, que autoriza su retiro total o parcial.

La CTS busca proteger al trabajador en caso de cese laboral. Para calcularla, se considera el 50% del último sueldo mensual, sumado a una sexta parte de la última gratificación. El resultado debe ser depositado por el empleador hasta el 15 de noviembre de 2025 como fecha límite.

Este beneficio aplica a todos los trabajadores que hayan laborado al menos cuatro horas diarias durante un mes completo. Los fondos podrán retirarse desde cajeros automáticos, aplicaciones móviles, páginas web o en ventanilla, siempre que la cuenta esté habilitada para operaciones.

¿Cuándo inician las solicitudes de la AFP 2025?

El proceso para acceder al retiro de los fondos de la AFP se habilitará oficialmente a partir del lunes 21 de octubre de 2025 y permanecerá vigente por 90 días calendario, es decir, hasta el domingo 19 de enero de 2026. Durante este tiempo, los afiliados podrán presentar su solicitud en línea, según el cronograma asignado por dígito final del DNI.

La SBS publicó el domingo 28 de septiembre de 2025 el reglamento operativo del octavo retiro, el cual incluye las instrucciones detalladas, plazos y procedimientos que deben seguir las AFP. Este documento es el último paso administrativo para ejecutar la medida legalmente.

Para conocer los requisitos específicos, el cronograma completo o hacer la solicitud, los usuarios deben visitar los portales oficiales de la SBS y de su AFP respectiva, donde ya se han habilitado canales de atención personalizados y mecanismos de consulta rápida.

Notas relacionadas
Este es el monto máximo que podrás solicitar durante el octavo retiro AFP en 2025

Este es el monto máximo que podrás solicitar durante el octavo retiro AFP en 2025

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: ¿Ya se puede solicitar el retiro de hasta S/21.400? Esto dice el reglamento de la SBS

Retiro AFP 2025: ¿Ya se puede solicitar el retiro de hasta S/21.400? Esto dice el reglamento de la SBS

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS
SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

LEER MÁS
Sabine Bloch, embajadora de Alemania, en Perumin 37: “El 90% de las grandes mineras en el Perú tienen alguna máquina alemana”

Sabine Bloch, embajadora de Alemania, en Perumin 37: “El 90% de las grandes mineras en el Perú tienen alguna máquina alemana”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Economía

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

Este país rompió récord económico en Sudamérica: mantiene la inflación más baja por más de 27 años consecutivos

Sabine Bloch, embajadora de Alemania, en Perumin 37: “El 90% de las grandes mineras en el Perú tienen alguna máquina alemana”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota