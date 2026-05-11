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Ciencia

Científicos advierten que una falla bajo el océano podría desatar un gran terremoto en Norteamérica en los próximos 50 años

Los especialistas aclaran que los daños proyectados deben leerse como escenarios de planificación y no como certezas.

La zona de subducción de la falla Cascadia comprende una fractura tectónica de 1.000 kilómetros.
La zona de subducción de la falla Cascadia comprende una fractura tectónica de 1.000 kilómetros. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN
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Científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) vigilan con rigor la zona de subducción situada bajo el océano Pacífico, ante la amenaza latente de un sismo masivo frente al noroeste norteamericano. Las proyecciones estadísticas sugieren una probabilidad del 10% al 15% para un movimiento telúrico de magnitud 9 en las próximas cinco décadas; sin embargo, en el sector meridional, el riesgo de un fenómeno de escala 8 o mayor asciende hasta el 30%. Esta fractura geológica representa un peligro crítico debido a su capacidad para originar tsunamis que impactarían áreas urbanas densas de la zona.

Pese a estos datos alarmantes, la Columbia Climate School enfatiza una realidad técnica ineludible: "No existe tal cosa como predecir un terremoto". La labor de los expertos se limita a estimar escenarios y calcular frecuencias que sirvan para robustecer normativas de edificación, protocolos de emergencia y mecanismos de aviso temprano. Los especialistas priorizan la preparación preventiva, dado que resulta imposible determinar un día preciso para el evento, aunque los modelos actuales obligan a las autoridades de socorro a mantener una vigilancia permanente sobre esta franja costera.

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¿Por qué la conexión entre Cascadia y San Andrés representa una amenaza sísmica inminente?

La zona de subducción comprende una fractura tectónica de 1.000 kilómetros localizada entre la isla de Vancouver y el cabo Mendocino. En este sector, la placa de Juan de Fuca presiona contra la plataforma norteamericana con un desplazamiento constante de cuatro centímetros anuales. Dicho proceso genera una tensión acumulada por el roce de las capas terrestres, cuya liberación súbita daría origen a un megaterremoto de proporciones masivas en el margen continental.

Diversas investigaciones científicas sugieren que ambos sistemas interactúan, pues existen registros de eventos telúricos que sucedieron con escasa diferencia cronológica. Al respecto, el paleosismólogo Chris Goldfinger plantea una posibilidad inquietante sobre la dinámica entre estas estructuras: "¿Y si Cascadia se activó y desencadenó una corriente de turbidez débil cerca de San Andrés, y luego ese se activó tiempo después?".

Esta actividad geológica afectaría de forma directa a naciones como Estados Unidos y Canadá, específicamente en territorios de Columbia Británica, Washington, Oregón y California. Además de los daños estructurales inmediatos, el riesgo de un tsunami transoceánico permanece latente para toda la cuenca del Pacífico. Aunque el epicentro se sitúe en la costa occidental, la historia documenta maremotos que alcanzaron costas asiáticas tras rupturas críticas en este cinturón de fuego.

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¿Qué revela la historia de Cascadia sobre los futuros riesgos sísmicos?

El registro geológico de la región identifica el 26 de enero de 1700 como el hito más crítico, fecha en la que un sismo de magnitud estimada entre 8,7 y 9,2 generó un tsunami con impacto hasta Japón. Según el Pacific Northwest Seismic Network, existen pruebas de al menos 19 fenómenos de escala 8 o superior durante los últimos 10.000 años. Si bien el intervalo promedio entre estos desastres ronda los cinco siglos, la naturaleza carece de la precisión de un reloj exacto para predecir el próximo movimiento telúrico de gran envergadura.

Las proyecciones de daños constituyen herramientas de planificación técnica y de ningún modo representan predicciones infalibles. Las entidades de emergencia en Oregón sostienen que un evento de magnitud 9 o mayor causaría sacudidas prolongadas y hundimiento costero; sin embargo, los efectos reales están sujetos a variables como la zona de ruptura, el horario del siniestro y la resiliencia de la infraestructura local. "Los daños proyectados deben leerse como escenarios de planificación, no como certezas", subrayan los especialistas para evitar el pánico innecesario mientras promueven la prevención activa.

El enfoque actual se centra en optimizar la respuesta ante una posible catástrofe mediante el estudio de nuevos mapas submarinos en Science Advances. Estos hallazgos sugieren que la megafalla posee cuatro segmentos diferenciados, lo cual altera las teorías previas sobre su continuidad estructural. Al respecto, Harold Tobin, investigador de la Universidad de Washington, enfatizó que "no podemos decir que esto signifique definitivamente" si el colapso ocurrirá por secciones o de forma simultánea, pero la evidencia obliga a perfeccionar todos los modelos de amenaza vigentes.

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