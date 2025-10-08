HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Esta es la ÚNICA manera en que puedes consultar gratis a qué AFP estás afiliado con tu número de DNI: ¿Prima, Integra, Habitat o Profuturo?

Los ciudadanos en Perú podrán retirar sus fondos en el octavo retiro de AFP 2025, según el cronograma establecido por la SBS. En ese contexto, es importante conocer a qué administradora de fondo de pensiones se encuentra afiliado.

¿Cómo saber a qué AFP estoy afiliado con mi DNI?
¿Cómo saber a qué AFP estoy afiliado con mi DNI? | Composición Lr/Andina

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tiene a la disposición de los ciudadanos una plataforma digital y gratuita que permite a los afiliados conocer a qué tipo de AFP pertenece con solo ingresar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta herramienta busca facilitar el acceso a la información previsional, de modo que cada persona pueda tomar decisiones informadas sobre sus fondos acumulados, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas de su administradora.

En el contexto del retiro de AFP 2025, contemplada en la Ley 32445, que autoriza a todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) a retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/21.400, de sus cuentas individuales de capitalización, esta plataforma se vuelve especialmente útil para verificar información antes del trámite. Además, el 28 de septiembre, la SBS publicó el reglamento oficial mediante la Resolución SBS N.° 03444-2025, en la que se detallan los procedimientos, los plazos y el cronograma del retiro AFP que deberán seguir las administradoras para gestionar las solicitudes.

Revisa a qué AFP estás afiliado en Perú solo con tu DNI

Los ciudadanos peruanos que deseen conocer a qué AFP pertenecen, ya sea Integra, Prima, Hábitat o Profuturo, pueden acceder al servicio en línea disponible en la página oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), al cual puedes acceder en el siguiente enlace. En este portal, la consulta se realiza de manera sencilla y rápida, siguiendo los pasos que se detallan a continuación:

  • Seleccionar DNI en el apartado de "Tipo de Documento". El ciudadano también puede usar otros tipos de documentos como la libreta electoral, carnet de extranjería, pasaporte, entre otros.
  • Ingresar el número de su documento de identidad y sus datos personales
  • Hacer clic en "Buscar"

Cronograma de retiro AFP 2025

El cronograma de retiro de afp 2025 ya fue establecido. Según el último dígito del DNI, cada afiliado tiene asignada una fecha específica para registrar su solicitud de desembolso. En caso no hayas podido completarla o enviarla en el día correspondiente, tendrás una nueva oportunidad para hacerlo durante el mes de noviembre.

  • Si tu DNI termina en una letra, podrás registrar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y su fecha para rezagados es el 19 de noviembre.
  • Si tu DNI termina en el número 0, podrás registrar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y su fecha de rezagados es el 20 de noviembre.
  • Si tu DNI termina en el número 1, podrás registrar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y su fecha de rezagados es el 21 de noviembre.
  • Si tu DNI termina en el número 2, podrás registrar tu solicitud de retiro el 28 y 29 de octubre, y su fecha de rezagados es el 24 de noviembre.
  • Si tu DNI termina en el número 3, podrás registrar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y su fecha de rezagados es el 25 de noviembre.
  • Si tu DNI termina en el número 4, podrás registrar tu solicitud de retiro el 3 y 4 de noviembre, y su fecha de rezagados es el 26 de noviembre.
  • Si tu DNI termina en el número 5, podrás registrar tu solicitud de retiro el 5 y 6 de noviembre, y su fecha de rezagados es el 27 de noviembre.
  • Si tu DNI termina en el número 6, podrás registrar tu solicitud de retiro el 7 y 10 de noviembre, y su fecha de rezagados es el 28 de noviembre.
  • Si tu DNI termina en el número 7, podrás registrar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y su fecha de rezagados es el 1 de diciembre.
  • Si tu DNI termina en el número 8, podrás registrar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre, y su fecha de rezagados es el 2 de diciembre.
  • Si tu DNI termina en el número 9, podrás registrar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y su fecha de rezagados es el 3 de diciembre.
  • El Registro libre tendrá lugar del 4 de diciembre al 18 de enero
