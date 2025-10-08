Esta es la ÚNICA manera en que puedes consultar gratis a qué AFP estás afiliado con tu número de DNI: ¿Prima, Integra, Habitat o Profuturo?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tiene a la disposición de los ciudadanos una plataforma digital y gratuita que permite a los afiliados conocer a qué tipo de AFP pertenece con solo ingresar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta herramienta busca facilitar el acceso a la información previsional, de modo que cada persona pueda tomar decisiones informadas sobre sus fondos acumulados, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas de su administradora.

En el contexto del retiro de AFP 2025, contemplada en la Ley 32445, que autoriza a todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) a retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/21.400, de sus cuentas individuales de capitalización, esta plataforma se vuelve especialmente útil para verificar información antes del trámite. Además, el 28 de septiembre, la SBS publicó el reglamento oficial mediante la Resolución SBS N.° 03444-2025, en la que se detallan los procedimientos, los plazos y el cronograma del retiro AFP que deberán seguir las administradoras para gestionar las solicitudes.

Revisa a qué AFP estás afiliado en Perú solo con tu DNI

Los ciudadanos peruanos que deseen conocer a qué AFP pertenecen, ya sea Integra, Prima, Hábitat o Profuturo, pueden acceder al servicio en línea disponible en la página oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), al cual puedes acceder en el siguiente enlace. En este portal, la consulta se realiza de manera sencilla y rápida, siguiendo los pasos que se detallan a continuación:

Seleccionar DNI en el apartado de "Tipo de Documento". El ciudadano también puede usar otros tipos de documentos como la libreta electoral, carnet de extranjería, pasaporte, entre otros.

Ingresar el número de su documento de identidad y sus datos personales

Hacer clic en "Buscar"

Cronograma de retiro AFP 2025

El cronograma de retiro de afp 2025 ya fue establecido. Según el último dígito del DNI, cada afiliado tiene asignada una fecha específica para registrar su solicitud de desembolso. En caso no hayas podido completarla o enviarla en el día correspondiente, tendrás una nueva oportunidad para hacerlo durante el mes de noviembre.