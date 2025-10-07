Estudiantes del colegio Juan Pablo Peregrino ingresan a la UNMSM con altos puntajes en examen de admisión 2026-I | Composición LR

Un grupo de 37 estudiantes del colegio Juan Pablo Peregrino, ubicado en el distrito de Carabayllo, logró ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tras obtener altos puntajes en el examen de admisión 2026-I, realizado los días sábado 4 y domingo 5 de octubre. Los alumnos, pertenecientes al quinto año de secundaria, destacaron por su excelente desempeño académico y preparación para formar parte de la universidad más antigua del país.

Los jóvenes, cuyas edades oscilan entre 16 y 17 años, alcanzaron los primeros puestos en diversas carreras de ingeniería, como Biomédica, Minas, Geográfica, Estadística y Física. Los escolares del plantel de Lima Norte obtuvieron numerosas vacantes, consolidando nuevamente el prestigio de su institución por su alto nivel educativo. Los ingresantes, integrantes de la Promoción 2025, culminarán su etapa escolar en diciembre e iniciarán su vida universitaria en abril de 2026.

Estudiantes de quinto de secundaria ingresan a la UNMSM con altos puntajes en examen de admisión 2026-I. Foto: colegio Juan Pablo Peregrino

Desde tercero de secundaria: la metodología para ingresar a UNMSM

El coordinador académico del colegio Juan Pablo Peregrino, ubicado en el distrito de Carabayllo, profesor Pedro Uribe, reveló que el éxito de sus estudiantes se debe a un trabajo planificado desde los primeros años de secundaria. “Nosotros ya venimos trabajando desde hace varios años enfocados principalmente en los temas que presentan las universidades. A partir de tercero, cuarto y quinto año vemos los temarios que pide la Universidad San Marcos”, indicó a La República.

Uribe añadió que el colegio ofrece una formación completa, que no solo se centra en el aspecto académico, sino también en el desarrollo emocional y social de los alumnos. “Sabemos que la parte emocional también es importante. Si la parte emocional no se puede, muchos alumnos se distraen. Por eso es importante la parte tutorial, la parte psicológica que se le brinda aquí”, comentó.

Asimismo, resaltó que los estudiantes reciben una formación integral que incluye educación física, inglés, computación y ferias de ciencia, actividades que buscan mantener el equilibrio entre el estudio y el bienestar. También destacó que los alumnos asisten a clases en turnos mañana y tarde, con refuerzos en las áreas de ciencias. “En el turno tarde se refuerzan los cursos de física, química, biología y matemáticas para asegurarnos que la parte de retroalimentación se vea”, explicó.

El profesor subrayó que el método de enseñanza del colegio se adapta a las nuevas exigencias del examen de la UNMSM, donde los postulantes deben dominar tanto las áreas de ciencias como las de letras. “Antes bastaba con ser fuerte en matemáticas o física, pero ahora el examen exige conocer de todo. Por eso brindamos una preparación integral”, explicó.

Estudiante del colegio en Carabayllo supera los 1.400 puntos y logra el primer puesto en San Marcos

En la última edición del examen de admisión, la estudiante Karol Jaque Huayta, quien culminó este año sus estudios en el colegio Juan Pablo Peregrino, obtuvo el primer puesto en Ingeniería Biomédica con un puntaje de 1.436,375. También destacaron Primogénito Rupay Quispe, con 1.316 puntos y el primer lugar en Ingeniería de Minas; Mauricio Arrascue Loyola, quien logró el primer puesto en Ingeniería Geográfica con 1.160,125 puntos; y Sebastián Campos Cubas, que alcanzó el primer puesto en Estadística con 1.114,375 puntos.

El coordinador académico destacó que la motivación y la perseverancia son fundamentales para alcanzar estos logros. “Les enseñamos que ingresar a San Marcos es solo el primer paso. Lo importante es continuar y culminar la carrera universitaria con esfuerzo y dedicación”, expresó.

Por el momento, el colegio Juan Pablo Peregrino de Carabayllo espera obtener resultados similares en la segunda fecha del examen de admisión de San Marcos, que se realizará el próximo sábado 11 y domingo 12 de octubre, dirigida a egresados de secundaria y alumnos que cursan el último año escolar. La evaluación constará de 100 preguntas y tendrá una duración de tres horas.

