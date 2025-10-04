Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizó este sábado 4 de octubre la primera jornada del examen de admisión 2026-I. En esta edición, miles de postulantes compiten por una de las 2.771 vacantes disponibles para las 78 carreras profesionales que ofrece la casa de estudios.

En esta primera fecha, la Decana de América recibió a los aspirantes a las carreras de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, y Ciencias Jurídicas y Sociales. Las siguientes jornadas del examen de admisión 2026-I se desarrollarán los días 5, 11 y 12 de octubre de 2025.

Resultados del examen de admisión San Marcos 2026-I

Los resultados de la primera fecha para el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se podrán consultar en la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA) este 4 de octubre. Puedes verificar el puntaje obtenido en la lista a continuación:

Resultados del examen de admisión 4 de octubre: para conocer a detalle los puntajes obtenidos en las Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión y Humanidades y ciencias jurídicas y sociales, ingresa AQUÍ.

Las modalidades de ingreso para el examen de admisión 2026 abarcan a estudiantes de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA), primeros lugares de secundaria, traslados internos y externos a nivel nacional, deportistas destacados, víctimas del terrorismo, personas con discapacidad, comunidades nativas, entre otros.

Examen de admisión San Marcos 2026-I: número de vacantes, horario de ingreso y reglas clave

De acuerdo con la información proporcionada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los postulantes competirán por una de las 2.771 vacantes que ofrece la institución. El examen consta de 100 preguntas y tiene una duración de tres horas. El ingreso a la universidad se determinará por orden de mérito, en función de los resultados obtenidos en la prueba.

Según el reglamento publicado por la UNMSM, el acceso al campus estará permitido únicamente entre las 6.00 y las 8.30 a.m. Fuera de ese horario no se permitirá el ingreso, y los postulantes que no se presenten en la fecha asignada o lleguen tarde perderán tanto la oportunidad de rendir el examen como el derecho al reembolso del pago de inscripción.

Cronograma de admisión San Marcos

La Dirección General de Admisión (OCA) expuso el siguiente cronograma para los exámenes de admisión de la UNMSM, luego de la suspensión de la prueba que se llevó a cabo por la toma de la sede de la institución: