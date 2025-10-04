HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     
Sociedad

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) inició el examen de admisión 2026-I, con 2.771 vacantes disponibles para sus 78 carreras profesionales.

UNMSM realiza exitosa primera jornada del examen de admisión 2026-I con miles de postulantes
UNMSM realiza exitosa primera jornada del examen de admisión 2026-I con miles de postulantes | Foto: San Marcos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizó este sábado 4 de octubre la primera jornada del examen de admisión 2026-I. En esta edición, miles de postulantes compiten por una de las 2.771 vacantes disponibles para las 78 carreras profesionales que ofrece la casa de estudios.

En esta primera fecha, la Decana de América recibió a los aspirantes a las carreras de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, y Ciencias Jurídicas y Sociales. Las siguientes jornadas del examen de admisión 2026-I se desarrollarán los días 5, 11 y 12 de octubre de 2025.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Las 5 universidades públicas que ocupan los últimos lugares en el ranking de la Sunedu

lr.pe

Resultados del examen de admisión San Marcos 2026-I

Los resultados de la primera fecha para el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se podrán consultar en la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA) este 4 de octubre. Puedes verificar el puntaje obtenido en la lista a continuación:

  • Resultados del examen de admisión 4 de octubre: para conocer a detalle los puntajes obtenidos en las Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión y Humanidades y ciencias jurídicas y sociales, ingresa AQUÍ.

Las modalidades de ingreso para el examen de admisión 2026 abarcan a estudiantes de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA), primeros lugares de secundaria, traslados internos y externos a nivel nacional, deportistas destacados, víctimas del terrorismo, personas con discapacidad, comunidades nativas, entre otros.

PUEDES VER: Ranking Sunedu 2025: Las mejores universidades privadas del Perú que lideran el top 10

lr.pe

Examen de admisión San Marcos 2026-I: número de vacantes, horario de ingreso y reglas clave

De acuerdo con la información proporcionada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los postulantes competirán por una de las 2.771 vacantes que ofrece la institución. El examen consta de 100 preguntas y tiene una duración de tres horas. El ingreso a la universidad se determinará por orden de mérito, en función de los resultados obtenidos en la prueba.

Según el reglamento publicado por la UNMSM, el acceso al campus estará permitido únicamente entre las 6.00 y las 8.30 a.m. Fuera de ese horario no se permitirá el ingreso, y los postulantes que no se presenten en la fecha asignada o lleguen tarde perderán tanto la oportunidad de rendir el examen como el derecho al reembolso del pago de inscripción.

Cronograma de admisión San Marcos

La Dirección General de Admisión (OCA) expuso el siguiente cronograma para los exámenes de admisión de la UNMSM, luego de la suspensión de la prueba que se llevó a cabo por la toma de la sede de la institución:

  • Sábado 4 de octubre: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).
  • Domingo 5 de octubre: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías)
  • Sábado 11 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), excepto Medicina Humana.
  • Domingo 12 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), Especialidad Medicina Humana
Notas relacionadas
Examen de admisión Universidad San Marcos 2026 - I del 04 y 05 de octubre: requisitos, hora de ingreso, vacantes y todos los detalles

Examen de admisión Universidad San Marcos 2026 - I del 04 y 05 de octubre: requisitos, hora de ingreso, vacantes y todos los detalles

LEER MÁS
Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

LEER MÁS
Examen de admisión San Marcos 2026-I: a qué hora empieza y quiénes rinden la prueba este sábado 4 de octubre

Examen de admisión San Marcos 2026-I: a qué hora empieza y quiénes rinden la prueba este sábado 4 de octubre

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: santa imagen sale de Las Nazarenas junto a miles de fieles tras levantada mundial

Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: santa imagen sale de Las Nazarenas junto a miles de fieles tras levantada mundial

LEER MÁS
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
Adolescente de 17 años desaparece tras salir de clases en Chorrillos: su familia pide ayuda para dar con su paradero

Adolescente de 17 años desaparece tras salir de clases en Chorrillos: su familia pide ayuda para dar con su paradero

LEER MÁS
Paro de transportistas: gremios confirman su participación, mientras Gobierno intenta boicotear protesta

Paro de transportistas: gremios confirman su participación, mientras Gobierno intenta boicotear protesta

LEER MÁS
Salidas del Señor de los Milagros 2025: fechas y hora de los próximos recorridos del Cristo Moreno

Salidas del Señor de los Milagros 2025: fechas y hora de los próximos recorridos del Cristo Moreno

LEER MÁS
Aprueban modificación en el cambio de categorías en el pasaporte peruano: ¿qué significa y a quiénes aplican?

Aprueban modificación en el cambio de categorías en el pasaporte peruano: ¿qué significa y a quiénes aplican?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alineaciones Alianza Lima contra Alianza Universidad: el sorpresivo 11 de Néstor Gorosito para seguir con vida en el Torneo Clausura

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 4 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Sociedad

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Piura: dictan prisión preventiva a comisario y dos policías por presunta coima

Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: santa imagen sale de Las Nazarenas junto a cientos de fieles

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la ‘Generación Z’ EN VIVO: jóvenes vuelven a protestar contra Boluarte y el Congreso

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

Más tráfico que Vía Expresa: Carlincatura retrata el caos de la nueva obra del alcalde de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025