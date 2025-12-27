HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Arequipa: hombre denuncia falta de indemnización tras sufrir amputación por atropello de tráiler

Víctima denunció que autoridades devolvieron el tráiler a sus dueños, el cual que estaba retenido como garantía para resarcir daño irreversible.

Accidente que cambió la vida de la víctima ocurrió en julio. Foto: composición LR.
Era 23 de julio último. Como todos los días, William Lázaro Zúñiga se dirigía a su trabajo en su automóvil, cuando un tráiler embistió y aplastó a su unidad, con él dentro. Permaneció varios días en UCI en un hospital de Arequipa y tuvo que someterse a diversas cirugías. Salvó la vida, pero sufrió la la amputación de una pierna. Denuncia que hasta la fecha, no ha recibido ningún tipo de reparación económica por parte del responsable.

“He estado sufriendo en el hospital, aún no sana mi pierna y existe el riesgo de que me amputen nuevamente lo que queda. No es posible que María Llanca, Andy Rivero Silva y el conductor Jesús Montañés no respondan hasta el momento. Yo quiero conversar con ellos. Ellos me han ocasionado esto y, como agraviado, no he recibido ni un sol”, declaró William.

Desde el día del accidente, su nuevo abogado y sus familiares denunciaron que las autoridades permitieron la devolución del tráiler involucrado en el hecho, pese a que era la única garantía para asegurar una eventual indemnización a favor de la víctima.

Denuncia que conductor del tráiler no tenía licencia vigente

De acuerdo con la defensa del agraviado, el conductor del tráiler, Jesús Montañés Juro, manejaba con la licencia de conducir cancelada al momento del accidente.

“¿Cómo es posible que el vehículo haya sido devuelto por intermedio de la fiscal Acero? Se realizó una caución y se dispuso el depósito judicial, pero nunca se le comunicó a William que hubo una audiencia. Eso indicaría que se habría llegado a un acuerdo con su exabogado a espaldas del agraviado. El Poder Judicial no tiene criterio ¿cómo van a devolver el vehículo si el proceso aún está en curso? Esta es la justicia que tenemos. Yo considero que en nuestro país hay corrupción entre jueces y abogados”, señaló el defensor actual de la víctima.

