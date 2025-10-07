Postulante llegó corriendo a San Marcos, se cayó y las puertas ya estaban cerradas: "No se logró"

Usuarios de TikTok mustraron su apoyo a postulante que no logró entrar a examen de admisión. | Foto: composición LR/la_cepre/TikTok

Un joven postulante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) no logró ingresar al examen de admisión tras llegar tarde. Su desesperación por tratar de alcanzar las puertas y una fuerte caída conmovieron a usuarios de TikTok, quienes cuestionaron las razones de la tardanza. El sorprendente video viral acumuló más de 6 millones de visualizaciones en la plataforma.

Joven peruano para tratar de ingresar a examen de la UNMSM, pero puertas ya estaban cerradas

De acuerdo al clip en la cuenta la_cepre de TikTok, se vivió momentos de tensión en los exteriores de la UNMSM cuando un joven llegó muy desesperado al lugar. Sin embargo, las puertas ya se encontraban cerradas desde las 8.35 a. m. El muchacho corrió todo lo que pudo, se cayó y se levantó rápidamente.

Tras ello, se acercó a la puerta de la UNMSM y ya no le permitieron el ingreso a las 8.39 a. m. Algunos testigos contaron que el joven contó que no tuvo con quién dejar a su abuelita y el tráfico le jugó una mala pasada. Tuvo que retirarse del lugar.

Reacciones sobre postulante que llegó tarde a la UNMSM

Tras la viralización del contenido en redes sociales, muchos usuarios de TikTok se mostraron interesados en la historia del joven postulante. Algunos cibernautas incluso comentaron que podrían apoyarlo económicamente en su próximo examen de admisión y otros resaltaron que no se debe juzgar la tardanza de los postulantes sin saber los verdaderos motivos.

"Vive solo con su abuelita y todas las mañanas lleva a su abuelita en silla de ruedas al hospital", "Le pago su próximo examen. Que su sueño no termine nunca", "La mayoría dice 'Le faltó puntualidad', pero a ustedes les falta empatía", "He sido él, me caí, me cerraron la puerta, me levanté, luché y ahora tengo un título profesional. Toda mi empatía con este jovencito", "No juzguen, no todos tenemos las mismas oportunidades", describieron usuarios en redes.