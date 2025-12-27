HOYSuscripcion LR Focus

Comunidad venezolana retira estatua de Hugo Chávez en Perú y coloca busto de Simón Bolivar en Chincha

Tras un proceso administrativo coordinado con la municipalidad, migrantes venezolanos impulsaron el cambio del monumento en un espacio público de Ica. Un sector de vecinos de Chincha expresó su desacuerdo con el retiro.

Venezolanos en Perú retiran busto de Hugo Chávez y colocan a Simón Bolivar en su lugar
Venezolanos en Perú retiran busto de Hugo Chávez y colocan a Simón Bolivar en su lugar | Composición LR | @VenezolanosenPerú

La estatua del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez fue retirada de un espacio público en la provincia de Chincha, región Ica, y reemplazada por un busto de Simón Bolívar, en una iniciativa liderada por la comunidad venezolana que reside en la zona. La medida se concretó el pasado 17 de diciembre tras meses de gestiones formales ante la municipalidad.

Lejos de tratarse de un acto improvisado, la remoción fue ejecutada como parte de un procedimiento administrativo y legal, coordinado con las autoridades locales, indicaron medios como Panamericana, tras pedidos y rechazos que se remontan hasta hace un año. En el mismo emplazamiento se inauguró oficialmente la Plaza Simón Bolívar, con el objetivo de reorientar el significado histórico y simbólico del lugar.

Comunidad venezolana en Chincha impulsa retiro de estatua de Hugo Chávez

Según informó el movimiento Venezolanos en Perú, la iniciativa nació desde la propia comunidad migrante, que solicitó formalmente el retiro del monumento al considerar que Hugo Chávez no representaba sus valores ni su experiencia como ciudadanos venezolanos. Para muchos de ellos, la figura del exmandatario simboliza el inicio de la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela desde hace más de una década.

La decisión no estuvo exenta de polémica. Un sector de vecinos de Chincha expresó su desacuerdo con el retiro de la estatua, recordando que esta fue instalada como muestra de agradecimiento por la ayuda humanitaria brindada por el gobierno venezolano tras el terremoto de 2007. "Fue un tiempo de crisis en el que muchas familias chinchanas nos quedamos en la nada, y hasta el día de hoy vamos a vivir agradecidos debido a las casas donadas para personas de bajos recursos", indicaron al mencionado medio.

Tras el retiro, se realizó la inauguración de la Plaza Simón Bolívar. Durante la ceremonia se colocó el busto de Simón Bolívar, destacando el legado del Libertador en la independencia del Perú y de otros países de la región.

Un reclamo que se venía gestando desde 2024

El retiro del monumento es la culminación de un reclamo iniciado en 2024, cuando ciudadanos venezolanos residentes en Chincha solicitaron públicamente la eliminación del busto de Chávez, al que calificaron como una figura no grata. La molestia se intensificó tras las cuestionadas elecciones en Venezuela que dieron nuevamente como ganador a Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude y debilitamiento democrático.

En ese contexto, Euclides Sánchez, representante de los venezolanos en la provincia, calificó el busto como una “apología a una persona que ha hecho mucho daño a Venezuela”. En declaraciones a medios locales, subrayó que el pedido se realizaba con respeto a la población peruana y desde el agradecimiento al país que los acoge.

Con la instalación del busto de Simón Bolívar, la comunidad venezolana en Chincha busca cerrar un capítulo de confrontación simbólica y abrir un espacio de integración regional, basado en una figura histórica compartida y en valores comunes de libertad e independencia.

