Estudiantes y padres denuncian presuntas irregularidades en la evaluación del curso de Morfofisiología I de la carrera de Medicina Humana, dictado en la sede Villa de la Universidad Científica del Sur, donde solo tres estudiantes habrían aprobado de un total de 350 matriculados, mientras que el resto fue desaprobado por márgenes mínimos de décimas. Los alumnos aseguraron sentirse intimidados, sin canales efectivos de reclamo ni garantías.

De acuerdo con el testimonio, los resultados fueron publicados sin permitir revisión, corrección ni sustentación de notas ante los estudiantes, pese a que varios aseguran haber identificado inconsistencias en la calificación. “Hay alumnos que desaprobaron por 0.10 o 0.25 puntos, y eso significa volver a pagar un curso que cuesta más de S/ 6.000 en verano”, sostuvo una madre de una estudiante a La República.

La madre señaló que los jóvenes se encuentran “atemorizados” y que existe una percepción generalizada de represalias cuando alguien intenta quejarse. “Los profesores son vengativos: cuando un alumno reclama, lo jalan. Les han sembrado miedo”, afirmó la denunciante.

Reclamos y falta de respuesta de autoridades

Los cuestionamientos quedaron registrados en dos videos grabados el día en que estudiantes y padres acudieron a la universidad para exigir explicaciones. En una de las grabaciones se observa a decenas de alumnos esperando sin ser atendidos por las autoridades.

“Aquí en la Científica del Sur, sede Villa, un grupo de estudiantes manifiesta haber sido evaluado de forma incorrecta”, se escucha decir en uno de los registros. En el mismo video, se añade: “Desde tempranito están esperando y no vienen las autoridades correspondientes a ayudar”. Una madre de familia denunció que la desaprobación fue masiva. “No es posible que hayan jalado tanta cantidad de alumnos. Son más de 300 estudiantes desaprobados. En el salón de mi hijo, que está en segundo ciclo, solo uno ha aprobado”, afirmó.

La mujer también cuestionó el contenido de las evaluaciones. “Les han tomado exámenes de cosas que no les han enseñado. Me da mucha pena, pero esta es la realidad. Queremos solución”, señaló. “Se están burlando prácticamente de nuestros jóvenes, jugando con todo su esfuerzo y su entusiasmo”, indicaron más padres denunciantes.

El segundo video muestra una conversación entre estudiantes y un médico coordinador, donde se discute la negativa a revisar las evaluaciones. Un alumno señala que la revisión de exámenes sería obligatoria según el reglamento universitario.

“El estudiante me está diciendo que la revisión es obligatoria según el reglamento”, se escucha decir, a lo que el médico responde: “Quiero que me muestre dónde dice eso”. El diálogo continúa con la insistencia de los alumnos: “Todos tienen derecho a una revisión”, replica uno de ellos. Sin embargo, doctor responde: “Claro, pero si el coordinador dice que no va a haber revisión…”.

“Si el propio coordinador dice que no va a haber revisión, ¿cómo no asustarnos?”, cuestiona otro estudiante, evidenciando el clima de temor y la falta de garantías para reclamar.

“Maltrato psicológico y temor a represalias”

La madre indicó que el coordinador de los cursos de Morfofisiología, identificado como el doctor Bryan Astorga, se encontraría de viaje y no ha dado respuesta a los reclamos, lo que mantiene a los alumnos “en zozobra”. Además, aseguró que varios contenidos evaluados no figuran en el sílabo, lo que refuerza la sospecha de una presunta intención de desaprobar masivamente.

“Ya hay varias quejas contra el coordinador y el rector hace caso omiso. Todo esto parece un negocio”, señaló, al tiempo que cuestionó que no se convoque a reuniones grupales con transparencia. “Quieren citarlos uno por uno, cuando deberían informar a todos”.

La madre denunciante aseguró que este trato ha generado malestar en los alumnos, quienes temen expresar su disconformidad. “Son chicos tranquilos, estudiosos, aplicados, futuros doctores. Es una pena que tengan miedo de hablar”, sostuvo. Según el testimonio, durante reuniones con autoridades académicas, algunos docentes —médicos y coordinadores— habrían intimidado a los alumnos, cuestionando su capacidad profesional y sin permitirles expresar su posición. “Les dicen: ‘Yo no soy señorita, soy doctora’, los interrumpen y no los dejan hablar. Eso es maltrato psicológico y moral”, denunció.

También cuestionó que el proceso de atención de reclamos se haya dispuesto de forma virtual, pese a que los estudiantes pagan por educación presencial. “Nos dicen que ahora van a corregir por virtual, cuando ya pagamos presencialidad. El ciclo terminó hace una semana y recién el viernes pasado publicaron las notas, sin dar lugar a reclamo”, explicó.

Exigen a UCSUR tomar acciones

Los padres también alertaron que los derechos estudiantiles estarían siendo vulnerados por el propio reglamento interno, y que hay una ausencia de instancias de defensa estudiantil dentro de la universidad. En ese sentido, sostuvieron que la situación podría agravarse ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El malestar también se centra en el impacto académico. “Mi hijo me comentó que en su salón están siendo perjudicados por los docentes. Si esto sigue así, no van a poder avanzar en la carrera”, denunció una de las madres.

Ante la falta de respuestas, anunciaron que evalúan reunirse con el decanato y el rectorado si no se adoptan soluciones inmediatas, ya que el cierre de notas estaría previsto para esta semana. “De no acceder, iremos a otras instancias. Incluso deberíamos manifestar que retiraremos a nuestros hijos de esta universidad, porque cobran caro y no dan una educación de calidad”, afirmó otra madre.

Finalmente, los padres afirmaron a este medio que evalúan realizar un plantón para exigir una revisión justa de las notas, transparencia en el proceso de evaluación y respuestas claras por parte de las autoridades.

Más malestar estudiantil

El caso se suma a otras quejas de estudiantes de la Universidad Científica del Sur por la programación de exámenes finales en horarios nocturnos y domingos, lo que habría generado serias dificultades para retornar a sus viviendas debido a la falta de transporte y seguridad en los alrededores del campus. Según videos y testimonios difundidos en redes sociales, algunas evaluaciones finalizaron cerca de la medianoche y, en ciertos casos, se concentraron varias pruebas en un mismo día, sin flexibilidad ni aviso oportuno.

Las imágenes muestran a decenas de alumnos esperando movilidad en los paraderos cercanos a la Panamericana Sur, incluso sobre los carriles de la vía rápida, ante la ausencia de buses, taxis o colectivos. Padres de familia denunciaron que debieron acudir a recoger a sus hijos por temor a asaltos o accidentes, mientras que otros estudiantes caminaron largas distancias para encontrar transporte. La falta de personal de seguridad también fue cuestionada. Una madre relató a este medio: ''A mi hijo ya le han robado dos veces al salir del campus''.

Los estudiantes también se quejaron por horarios inusuales en las evaluaciones finales. Foto: difusión.

UCSUR se pronuncia

La República se contactó con la Universidad Científica del Sur (UCSUR) para obtener su versión de los hechos, ante lo cual la institución emitió el siguiente pronunciamiento:

''En la Universidad Científica del Sur, las evaluaciones académicas se realizan de manera presencial, como parte de nuestro compromiso de mantener la excelencia académica y asegurar que nuestros estudiantes desarrollen plenamente las competencias necesarias para su formación profesional'', se lee.

La universidad continúa: ''Para mantener condiciones justas y homogéneas, los exámenes parciales y finales se realizan simultáneamente para todos, conforme a la medida anunciada en marzo de 2025 y publicada en el Portal del Estudiante. (...) Creemos que la etapa universitaria va más allá de los esfuerzos de lunes a viernes''.

''En la universidad valoramos y escuchamos activamente las observaciones de nuestros estudiantes, lo que nos permite identificar situaciones excepcionales y seguir fortaleciendo nuestra programación. (...) Adoptaremos medidas para optimizar la organización de las evaluaciones, preservando la rigurosidad, imparcialidad y transparencia que caracterizan nuestros procesos'', finaliza.

Al respecto de las denuncias de padres de familia y el trato recibido por parte de personal docente, no se obtuvo mayores comentarios.

Pronunciamiento de la universidad tras la denuncia de padres y estudiantes. Foto: UCSUR.

