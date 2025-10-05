En estas carreras de San Marcos lograron ingresaron todos sus estudiantes. | Foto: composición LR/Agencia Andina/UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) inició su proceso de admisión este 4 y 5 de octubre para Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Básica e Ingenierías. Aunque son cientos los estudiantes peruanos, así como extranjeros, que pelean una vacante, según los resultados del examen de admisión San Marcos 2026-I, son dos las carreras en las que el 100% de sus postulantes logró ingresar.

Este caso es poco común dentro del proceso de admisión de la UNMSM, donde normalmente no todos los estudiantes alcanzan el puntaje necesario para conseguir una vacante. ¿De cuáles se trata?

¿Cuáles son las 2 carreras en las que todos los postulantes lograron ingresar en el examen de admisión San Marcos 2026-II?

En el último examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Presupuestos y Finanzas Públicas, al igual que Auditoría Empresarial y del Sector Público, son las dos carreras en las que todos sus postulantes lograron ingresar. De acuerdo con los resultados publicados en el portal web de la Oficina Central de Admisión (OCA), estas profesiones pertenecen a la sede de San Juan de Lurigancho.

Mientras que la especialidad de Presupuestos y Finanzas Públicas ofrecía un total de 18 vacantes, la carrera de Auditoría Empresarial y del Sector Público brindaba a los estudiantes solo 12 cupos. En ambos casos el puntaje máximo fue de 882.500 y 914.625, respectivamente.

¿Cómo ver los resultados del examen de admisión San Marcos 2026-I?

Los resultados de la primera y segunda fecha del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se publicarán en la página oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA). Si quieres saber si ingresaste, dale click AQUÍ