Sociedad

Empresario 'El Paisa' denuncia suplantación de identidad: clonan su contenido en redes sociales para pedir 'yapeos'

Algunos falsos perfiles solicitan 'donaciones' a los seguidores. Eddy Morales, dueño de la cevichería El Rico Piura, evalúa presentar una denuncia ante la PNP por este fraude digital. 

Eddy Morales, dueño de El Rico Piura, denuncia suplantación de identidad en redes sociales. Asegura que han surgido múltiples perfiles falsos que usan su imagen y contenidos.
Eddy Morales, dueño de El Rico Piura, denuncia suplantación de identidad en redes sociales. Asegura que han surgido múltiples perfiles falsos que usan su imagen y contenidos. | Composición LR

Eddy Morales, empresario piurano conocido como El Paisa y dueño del restaurante y cevichería El Rico Piura en Ate, alertó sobre un caso de suplantación de identidad y uso no autorizado de sus contenidos en Facebook, TikTok y otras plataformas. Según su testimonio, el problema se inició hace más de seis meses y se ha intensificado con la creación de múltiples perfiles que copian su nombre, imagen y publicaciones.

Morales explicó a La República que terceros descargan videos originales de su página —que supera los 4 millones de seguidores— y los resuben en cuentas paralelas, algunas de ellas vinculadas a nombres comerciales como “Consorcio Morales”, “El Rico Perú off” o variantes de la marca de su negocio. Esto genera confusión entre su comunidad digital, que cree estar interactuando con el perfil legítimo.

Denuncia que cuentas falsas usan imagen de su negocio

El empresario remarcó el impacto del engaño: “Descargan nuestro contenido y lo suben. Y engañan a los seguidores. O sea, se confunden”, dijo. Según su testimonio, a diferencia de las cuentas que solo replican videos, existen otras que sí solicitan dinero bajo su identidad, con modalidades de falsas donaciones o premios condicionados a depósitos, a través de 'yapeos', afectando su reputación.

Aunque algunos perfiles han sido inhabilitados recientemente, Morales señaló que los responsables lograron sacar ventaja durante meses. Incluso cuando él transmite en vivo, su material es capturado y replicado casi de inmediato, lo que eleva la percepción de autenticidad de los perfiles falsos.

Morales advirtió que algunos perfiles imitan su imagen y solicitan dinero a nombre de su negocio, afectando su reputación. Foto: composición LR.

La frustración del emprendedor también es evidente por el aprovechamiento de su alcance por parte de los impostores, quienes incluso han conseguido más reacciones que la fuente original. “Nosotros somos los creadores y tienen más like que nosotros”, sostuvo, subrayando el perjuicio a su autoría digital.

'El Paisa' evalúa formalizar denuncia ante la PNP

Consultado sobre si formalizó una denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP), indicó que aún lo evalúa, ya que inicialmente se le solicitó recopilar pruebas concretas. Actualmente, su abogado y el ingeniero que maneja sus sistemas están revisando la trazabilidad del caso e incluso han identificado un posible nombre detrás de las cuentas, aunque sin confirmación concluyente.

Morales también precisó que, si bien algunas cuentas aclaran que son ''fans'', copian todo su contenido y ganan más vistas. Foto: composición LR.

Morales descartó haber recibido amenazas, pero sí enfatizó el perjuicio continuo a su imagen pública y al vínculo con sus seguidores, quienes en los comentarios suelen llamarlo “paisita” creyendo que los perfiles falsos le pertenecen.

Suplantación de identidad en el Perú

En Perú, la suplantación de identidad en redes puede encajar en delitos como interferencia de datos, suplantación para obtener beneficio y, si hay pedido de dinero, en estafa (Código Penal y Ley 30096 de Delitos Informáticos, modificada por la Ley 30171).

Las penas varían según el caso, pero cuando existe fraude, perjuicio económico o beneficio ilícito, las sanciones pueden ir de 3 hasta 8 años de prisión, y en modalidades agravadas, superar los 10 años, lo que sí amerita cárcel efectiva.

