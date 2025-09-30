HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Examen de admisión San Marcos 2026-I: a qué hora empieza y quiénes rinden la prueba este sábado 4 de octubre

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) inicia su examen de admisión el 4 de octubre con 2.771 vacantes disponibles para el ciclo 2026-I y opción de ingreso a 78 carreras.

UNMSM anuncia fechas y horarios del examen de admisión 2026 con 2,771 vacantes disponibles
UNMSM anuncia fechas y horarios del examen de admisión 2026 con 2,771 vacantes disponibles | Composición LR | Andina/San Marcos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la programación de su examen de admisión, cuya primera jornada comenzará este sábado 4 de octubre en el campus universitario. Este proceso de selección permitirá a miles de postulantes de distintos puntos del país competir por una de las vacantes para el ciclo 2026-I.

Todos los inscritos deberán presentarse en la ciudad universitaria en los horarios ya establecidos para participar en el proceso de selección universitaria más grande y esperado del país, que ofrece 2.771 vacantes para sus 78 carreras profesionales.

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Examen de admisión San Marcos 2026: horario y áreas que rinden prueba

La primera fecha del examen de admisión será el sábado 4 de octubre para las áreas D: Ciencias Económicas y de la Gestión y E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. Es indispensable contar con un documento de identidad vigente y actualizado, así como imprimir el carné de postulante para poder ingresar al campus.

Según la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM, el horario de ingreso a la Ciudad Universitaria para rendir el examen 2026-I será entre las 6:00 a.m. y las 8:30 a.m. (hora exacta). Los postulantes que lleguen fuera de este horario no podrán ingresar.

Cronograma completo para examen de admisión UNMSM 2026-I

Las fechas del examen de admisión para las distintas áreas académicas son las siguientes:

  • Sábado 4 de octubre: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).
  • Domingo 5 de octubre: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías).
  • Sábado 11 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud) – excepto Medicina Humana.
  • Domingo 12 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud) – Especialidad Medicina Humana.

La Decana de América ofrece en este proceso 2,771 vacantes para sus 78 carreras profesionales, cifra que incluye la nueva especialidad de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital, recientemente incorporada a su oferta académica.

San Marcos 2026: objetos prohibidos y recomendaciones para el examen de admisión

Para garantizar la seguridad y evitar cualquier intento de copia o comunicación con el exterior, los postulantes no podrán ingresar con celulares, radios, audífonos, MP3, MP4, USB, microcámaras ni ningún dispositivo de transmisión de datos. También está prohibido portar lápices, borradores, tajadores, libros, cuadernos, separatas, revistas, mochilas, carteras, billeteras, alimentos o bebidas, así como artículos pequeños como atomizadores, llaveros o servilletas.

En cuanto a la vestimenta, se recomienda ropa sencilla: polos o chompas sin capucha y pantalones de tela, algodón o franela, sin broches ni adornos metálicos. Los zapatos o zapatillas deben ser simples, sin hebillas ni aplicaciones metálicas. Queda prohibido el uso de casacas con capucha, pantalones o vestidos con correas, aretes, piercings o cualquier objeto metálico.

Respecto al cabello y accesorios, los postulantes con cabello largo deben llevarlo suelto, sin colets ni ganchos, y no se permitirá el ingreso con aretes ni otros accesorios. Estas medidas buscan agilizar el ingreso y mantener un entorno seguro y ordenado durante el examen.

