Postulante logra ingresar a segundos del cierre de puertas del último examen de admisión UNMSM 2026-I: "Corriendo por sus sueños"

Una joven postulante llegó a rendir su examen de admisión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), pero casi se queda fuera al arribar segundos antes del cierre de las puertas.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizó este sábado 4 de octubre su primer examen de admisión 2026-I. Postulantes de distintas regiones del país llegaron hasta la Decana de América con la esperanza de obtener una de las vacantes disponibles. Sin embargo, un momento de tensión se vivió durante la jornada: una joven aspirante llegó segundos antes del cierre de puertas, justo previo al inicio de la prueba.

El video muestra a la joven postulante corriendo hacia una de las puertas de ingreso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), mientras padres y asistentes le gritan: “¡Corre!”. Según las imágenes, pocos segundos después las puertas se cerraron para dar inicio al examen de admisión. El impactante clip acumuló más de 4,4 millones de visualizaciones en solo siete horas de publicación, además de 355.000 “me gusta” y más de 500 comentarios.

PUEDES VER: Captan a postulante a San Marcos pedir de rodillas ingresar al examen de admisión tras llegar tarde: "Déjenla entrar"

lr.pe

Usuarios reaccionan a video viral

El video viral generó una gran cantidad de reacciones de todo tipo. Algunos usuarios criticaron lo que calificaron como "tardanza": "¿Por qué no van con tiempo si saben que es un examen tan importante?". En cambio, otros defendieron a la postulante: “Si logró llegar, no es tardona, porque lo hizo antes del cierre de puertas”.

Otros internautas repararon en un detalle peculiar: el uso de candados para cerrar las puertas de la universidad. "Siempre tendré la duda de por qué cierran la puerta con candado", comentó uno de ellos. Otro usuario explicó la posible razón: "Porque luego hay chicos que llegan después de las 8.30 a. m. y les ponen candado para que no puedan ingresar".

