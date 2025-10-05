HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre
Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      
Sociedad

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: consulta AQUÍ la lista de ingresantes y puntajes oficiales del 5 de octubre

Conoce si ingresaste a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el link oficial que muestra la lista de postulantes que alcanzaron una de las más de 2.000 vacantes en el examen de admisión 2026-I.

Conoce los resultados del examen de admisión San Marcos 2026-I. Foto: Composición LR
Conoce los resultados del examen de admisión San Marcos 2026-I. Foto: Composición LR

Este domingo 5 de octubre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) lleva a cabo la segunda jornada del examen de admisión 2026-I, en la que miles de postulantes compiten por alcanzar una de las 937 vacantes que ofrecen las áreas B (Ciencias Básicas) y C (Ingenierías) de la casa Decana de América.

Desde las primeras horas de la mañana, miles estudiantes llegan a la ciudad universitaria para rendir su prueba. Cabe resaltar que fueron 9.365 postulantes los que se presentaron en la Decana de América durante la primera jornada. Por ello, se espera una cantidad similar este 5 de octubre.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

lr.pe

Resultados del examen de admisión San Marcos 2026-1 del 5 de octubre

Los resultados del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se podrán consultar en la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA) este domingo 5 de octubre. Sin embargo, se debe recordar que, ante la alta demanda de usuarios en el portal oficial, la página puede resultar no disponible o saturada. Puedes verificar el puntaje obtenido en la lista a continuación:

  • Resultados del examen de admisión 5 de octubre: para conocer a detalle los puntajes obtenidos en las Áreas B y C: Ciencias Básicas e Ingenierías, ingresa AQUÍ.

Con respecto a las modalidades de ingreso, el examen de admisión está dirigido a estudiantes de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA), primeros lugares de secundaria, traslados internos y externos a nivel nacional, deportistas destacados, víctimas del terrorismo, personas con discapacidad, comunidades nativas, entre otros.

PUEDES VER: Examen de admisión San Marcos 2026-I: a qué hora empieza y quiénes rinden la prueba este sábado 4 de octubre

lr.pe

Horarios y reglas para la segunda jornada del examen de admisión San Marcos 2026-I

A través de su página oficial, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos precisó que son 2.771 la totalidad de vacantes para esta edición. Además, el examen consta de 100 preguntas y tiene una duración de 3 horas. En tanto, el ingreso se establecerá por orden de mérito en función a los resultados de las pruebas.

Cabe precisar que el acceso al campus estará permitido desde las 6:00 a. m. hasta las 8:30 a. m., según establece el reglamento publicado por la Decana de América. Desafortunadamente, quienes se presenten fuera de la hora indicada perderán la oportunidad de rendir su examen, así como también el derecho al reembolso por el pago de inscripción.

Cronograma de exámenes de admisión

La Dirección General de Admisión (OCA) expuso el siguiente cronograma para los exámenes de admisión de la UNMSM, luego de la suspensión de la prueba que se llevó a cabo por la toma de la sede de la institución:

  • Sábado 4 de octubre: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).
  • Domingo 5 de octubre: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías)
  • Sábado 11 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), excepto Medicina Humana.
  • Domingo 12 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), Especialidad Medicina Humana

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

LEER MÁS
Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

LEER MÁS
Examen de admisión Universidad San Marcos 2026 - I del 04 y 05 de octubre: requisitos, hora de ingreso, vacantes y todos los detalles

Examen de admisión Universidad San Marcos 2026 - I del 04 y 05 de octubre: requisitos, hora de ingreso, vacantes y todos los detalles

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

LEER MÁS
Regresó de Chile y es asesinado dentro de su auto en Trujillo: registraba antecedentes por homicidio

Regresó de Chile y es asesinado dentro de su auto en Trujillo: registraba antecedentes por homicidio

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

LEER MÁS
Línea 2 del Metro de Lima y Callao: conoce el plan de desvío por obras del ramal en av. Faucett

Línea 2 del Metro de Lima y Callao: conoce el plan de desvío por obras del ramal en av. Faucett

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

LEER MÁS
Balean a conductor de bus "El Triángulo" en San Juan de Miraflores

Balean a conductor de bus "El Triángulo" en San Juan de Miraflores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Sociedad

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025