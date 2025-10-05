Este domingo 5 de octubre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) lleva a cabo la segunda jornada del examen de admisión 2026-I, en la que miles de postulantes compiten por alcanzar una de las 937 vacantes que ofrecen las áreas B (Ciencias Básicas) y C (Ingenierías) de la casa Decana de América.

Desde las primeras horas de la mañana, miles estudiantes llegan a la ciudad universitaria para rendir su prueba. Cabe resaltar que fueron 9.365 postulantes los que se presentaron en la Decana de América durante la primera jornada. Por ello, se espera una cantidad similar este 5 de octubre.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Resultados del examen de admisión San Marcos 2026-1 del 5 de octubre

Los resultados del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se podrán consultar en la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA) este domingo 5 de octubre. Sin embargo, se debe recordar que, ante la alta demanda de usuarios en el portal oficial, la página puede resultar no disponible o saturada. Puedes verificar el puntaje obtenido en la lista a continuación:

Resultados del examen de admisión 5 de octubre: para conocer a detalle los puntajes obtenidos en las Áreas B y C: Ciencias Básicas e Ingenierías, ingresa AQUÍ.

Con respecto a las modalidades de ingreso, el examen de admisión está dirigido a estudiantes de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA), primeros lugares de secundaria, traslados internos y externos a nivel nacional, deportistas destacados, víctimas del terrorismo, personas con discapacidad, comunidades nativas, entre otros.

Horarios y reglas para la segunda jornada del examen de admisión San Marcos 2026-I

A través de su página oficial, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos precisó que son 2.771 la totalidad de vacantes para esta edición. Además, el examen consta de 100 preguntas y tiene una duración de 3 horas. En tanto, el ingreso se establecerá por orden de mérito en función a los resultados de las pruebas.

Cabe precisar que el acceso al campus estará permitido desde las 6:00 a. m. hasta las 8:30 a. m., según establece el reglamento publicado por la Decana de América. Desafortunadamente, quienes se presenten fuera de la hora indicada perderán la oportunidad de rendir su examen, así como también el derecho al reembolso por el pago de inscripción.

Cronograma de exámenes de admisión

La Dirección General de Admisión (OCA) expuso el siguiente cronograma para los exámenes de admisión de la UNMSM, luego de la suspensión de la prueba que se llevó a cabo por la toma de la sede de la institución:

Sábado 4 de octubre: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

Domingo 5 de octubre: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías)

Sábado 11 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), excepto Medicina Humana.

Domingo 12 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), Especialidad Medicina Humana

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.