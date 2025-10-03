HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Examen de admisión Universidad San Marcos 2026 - I del 04 y 05 de octubre: requisitos, hora de ingreso, vacantes y todos los detalles

El examen de admisión de San Marcos 2026- I se realizará en diferentes fechas de octubre. La UNMSM expuso los detalles del proceso de admisión y los documentos indispensables que deberán ser presentados el día de la prueba.

El examen de admisión de la Universidad de San Marcos consistirá en 100 preguntas y tendrá una duración de tres horas.
El examen de admisión de la Universidad de San Marcos consistirá en 100 preguntas y tendrá una duración de tres horas. | Foto: composición LR | difusión

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció las nuevas fechas del examen de admisión 2026-I, que se realizarán los días 4, 5, 11 y 12 de octubre de 2025. Durante este proceso, los postulantes interesados en cursar una carrera profesional en la Decana de América deberán demostrar sus conocimientos en diferentes áreas académicas.

Asimismo, los estudiantes deberán de cumplir con ciertos requisitos y no portar con algunos objetos durante la evaluación, según lo estipulado en el Reglamento de Admisión. El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones o descalificaciones. Estas medidas tienen como objetivo prevenir intentos de plagios y la suplantación de identidad.

PUEDES VER: ¿Qué universidad pública ocupa el primer lugar en el ranking Sunedu desde hace 4 años?

lr.pe

Requisitos del examen de admisión de San Marcos 2026 - I

Los postulantes a la UNMSM deben cumplir con los requisitos básicos, entre ellos haber egresado de la secundaria y adquirir el reglamento de admisión mediante el pago de S/70 en el Banco de la Nación o a través de Págalo.pe. Después, deben abonar el derecho de inscripción según la modalidad elegida. Ambos pagos, junto con los datos personales, se registran en la web de la Oficina Central de Admisión (OCA) para obtener el código de postulante y descargar el carné correspondiente.

El día del examen, los postulantes se deben presentar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y el carné impreso. Además, los menores de 18 años deben descargar la declaración jurada. Este documento deberá de ser completado por el padre, madre o apoderado, y ser presentada el día de la prueba de admisión.

Horario de ingreso al examen de San Marcos

El reglamento publicado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos determina que el ingreso al campus estará permitido únicamente entre las 06.00 y las 08.0 a.m. Asimismo, establece que fuera de ese horario no se autorizará el acceso a la sede y, además, las personas que no se presenten en la fecha asignada o lleguen después de la hora indicada perderán tanto la posibilidad de rendir el examen como el derecho al reembolso del costo de inscripción.

Vacantes en examen de admisión de San Marcos

De acuerdo con los detalles expuestos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los estudiantes postularán por una de las 2771 vacantes que ofrece la institución. Asimismo, la prueba consistirá en 100 preguntas y tendrá una duración de tres horas. El ingreso a la prestigiosa casa de estudios será por orden de mérito, basado en los resultados del examen.

PUEDES VER: Examen de admisión UNMSM 2026-I: link para inscripción, cómo registrarse y qué carreras profesionales ofrece San Marcos

lr.pe

Cronograma de San Marcos

La Dirección General de Admisión (OCA) expuso el siguiente cronograma para los exámenes de admisión de la UNMSM, luego de la suspensión de la prueba que se llevó a cabo por la toma de la sede de la institución:

  • Sábado 4 de octubre: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).
  • Domingo 5 de octubre: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías)
  • Sábado 11 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), excepto Medicina Humana.
  • Domingo 12 de octubre: Área A (Ciencias de la Salud), Especialidad Medicina Humana.

Objetos prohibidos para el examen de admisión 2026 -I

  • Útiles de escritorio: lápiz, regla, tajador, borrador, hojas, separatas, revistas, libros, cuadernos y otros.
  • Aparatos tecnológicos: smartphone, tablets, smartwatch, celular, radio, MP4, MP3, USB, microcámara, reloj, tarjeta bancaria, tarjeta de transporte público, audífono, cables o cualquier material de transmisión y recepción de datos.
  • Comidas y bebidas: cualquier tipo de alimentos, bebidas y caramelos.
  • Joyería y accesorios: aretes, anillos, piercing, reloj, pulseras, atomizador, llavero, llaves de auto, llaves de casa, servilleta y otros.
  • Vestimenta: Casaca y chompas con capucha, polos y poleras con capucha, pantalón jean, correa, gorro, chullo, mochila, cartera, morral, maletín, billetera y otros. Además, los colets y ganchos para el cabello de cualquier tipo están prohibidos.

Carreras de la Universidad San Marcos

La UNMSM cuenta con un total de 78 carreras profesionales. Conoce algunas de estas:

  • Administración
  • Administración de la Gastronomía
  • Administración de Negocios Internacionales
  • Administración de Turismo
  • Administración Marítima y Portuaria
  • Antropología
  • Arqueología
  • Arquitectura y Urbanismo
  • Arte
  • Auditoría empresarial y del sector público
  • Bibliotecología y Ciencias de la Información
  • Ciencia de la Computación
  • Ciencias de los Alimentos
  • Ciencia Política
  • Ciencias Biológicas
  • Computación Científica
  • Comunicación social
  • Conservación y restauración
  • Contabilidad
  • Criminalística Financiera Forense
  • Danza
  • Derecho
  • Economía
  • Economía Internacional
  • Economía Pública
  • Educación
  • Educación Física
  • Enfermería
  • Estadística
  • Farmacia y Bioquímica
  • Filosofía
  • Física
  • Genética y Biotecnología
  • Geografía
  • Gestión Tributaria
  • Historia
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Ingeniería Ambiental, entre otros.

Para conocer todos las carreras profesionales que ofrece San Marcos, accede al siguiente ENLACE.

