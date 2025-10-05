HOYSuscripcion LR Focus

Joven venezolana ingresó a San Marcos en segundo lugar y rompe en llanto: "Gracias, Dios mío"

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿La joven venezolana no pudo contener las lágrimas al enterarse, no solo que alcanzó una vacante para estudiar en la UNMSM, sino que ocupó el segundo lugar en el examen de admisión 2026-I.

La joven venezolana ingresó a la carrera de Administración de Turismo en la UNMSM.
La joven venezolana ingresó a la carrera de Administración de Turismo en la UNMSM. | Foto: composición LR/TikTok/@la.vida.es.bella305/@abilour10

Una joven venezolana vivió un momento emotivo e inolvidable al enterarse de que había ingresado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Tras tres intentos, la estudiante originaria de Venezuela, logró no solo su tan ansiada vacante a una de las mejores universidades del Perú, sino que logró ocupar el segundo puesto en el examen de admisión.

Junto a sus familiares, la joven festejó su ingreso a San Marcos y no pudo contener las lágrimas de la emoción. Su madre fue quien compartió la noticia en redes sociales y usuarios de TikTok no dudaron en felicitar a la ahora sanmarquina por su gran esfuerzo y ardua preparación.

PUEDES VER: Joven de Huaral sorprende al llegar a medianoche a la UNMSM para rendir su examen de admisión: "Es la primera vez que postulo"

Venezolana ingresó a la UNMSM en segundo lugar y rompe en llanto

Según el video publicado en TikTok, tanto la madre como la joven venezolana permanecían frente a la laptop a la espera de los resultados del examen de admisión. Sin embargo, su nerviosismo se transformó en una explosión de alegría al confirmar que había logrado ingresar a la carrera de Administración de Turismo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Mientras sus familiares saltaban de emoción y abrazaban a la estudiante por su logro, ella no resistió y rompió en llanto al comprobar que su nombre figuraba en el segundo lugar de su carrera.

"Gracias Dios mío. Quedó mi hija venezolana en segundo lugar en la Universidad de San Marcos. En su tercer intento quedó en la San Marcos, después de tanto sufrir. Estoy orgullosa de ti, hijita", se lee en el mensaje que le dedicó su madre.

El clip se volvió viral en TikTok y cientos de usuarios felicitaron a la joven extranjera por conseguir su ingreso en la Decana de América. "Seño, dígale a su hija que medio TikTok nos sentimos orgullosas de ella", "Felicitaciones, el Perú y Venezuela están orgullosos también de ti", "San Marcos es muy difícil ingresar si lo logro debe ser muy inteligente", "Me paro y aplaudo a gente que suma a nuestro querido Perú", "Soy sanmarquino y la felicito porque no es fácil ingresar a la Decana de América", son algunos de los mensajes que se lee.

