La postulante llegó a las 00:30 a.m. para rendir su examen de admisión de San Marcos. | Foto: composición LR/TikTok/@tio_confe

La postulante llegó a las 00:30 a.m. para rendir su examen de admisión de San Marcos. | Foto: composición LR/TikTok/@tio_confe

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) inició su proceso de examen de admisión 2026-I. Cientos de estudiantes llegaron desde tempranas horas de la madrugada hasta la Decana de América para evitar cualquier contratiempo y lograr conseguir la tan ansiada vacante. Entre ellos destacó una postulante de Huaral quien sorprendió al arribar a la media noche al campus de esta prestigiosa casa de estudios.

Según comentó la joven peruana, quien postuló a la carrera de Turismo, en un video de TikTok, salió de su casa la noche anterior del examen de admisión para llegar temprano a la sede de San Marcos. El clip se volvió viral en redes sociales y los internautas aplaudieron su alto nivel de precaución para evitar perderse el proceso de admisión.

Postulante a la UNMSM llegó a las 00:30 a.m. para rendir el examen de admisión

Según contó la joven estudiante, esta es la primera vez que postula a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y, al no conocer la ubicación exacta de la casa de estudios, optó por salir de manera muy anticipada. "Sí (he llegado) muy temprano. No conozco San Marcos. Es mi primera vez (que postulo) y para anticiparme he venido preguntando a cada persona dónde quedaba (la sede)", se oye decir a la postulante.

Para lograr llegar a las 00:30 a.m. al examen de admisión, la joven estudiante reveló que salió de su casa una noche anterior. Así evitaba cualquier contratiempo o imprevisto que pueda surgir en el camino.

"Salía a las 9:15 p.m. (de la noche anterior) de mi casa. Vengo de Huaral. Pienso entrar al examen a las 7:30 u 8:00 a.m.", señaló.

Conoce los resultados del examen de admisión UNMSM 2026-I

Mira lo último de MOOODCAST De lunes a viernes a las 12:20 p.m. Ver ahora

Los resultados de la primera jornada del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ya están publicados en la página oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA). Solo debes ingresar AQUI para conocer si los detalles del puntaje obtenido a las carreras del Área D. Cabe recalcar que debido a la alta demanda de usuarios, el portal web puede resultar no disponible.