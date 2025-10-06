Caos en paraderos y largas colas por falta de buses: así amanece Lima y Callao en el paro de transportistas del 6 de octubre
La falta de unidades de transporte ha generado caos en paraderos como Plaza Norte y Puente Nuevo, donde los pasajeros enfrentan largas colas y condiciones peligrosas al viajar colgados en los buses.
- ¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios
- Señor de los Milagros en Arequipa 2025: fechas de recorridos, misas protocolares y programa completo
Este lunes 6 de octubre se lleva a cabo el paro de transportistas en diversos puntos de Lima y Callao ante la ola de asesinatos y extorsiones que aquejan a los conductores de varias empresas. La movilización ha sido convocada por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transportes, luego de que se asesinara a un chofer de bus en San Juan de Lurigancho y tras el último ataque contra un trabajador de la empresa Santa Catalina.
En paraderos como Plaza Norte se ha evidenciado la poca afluencia de buses, mientras en zonas como Puente Nuevo, los pasajeros viajan colgados debido a la falta de unidades. Desde tempranas horas de la mañana, se formaron largas colas de pasajeros, quienes buscan llegar a tiempo a su destino. Incluso, se reportan enfrentamientos en la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo, la cual permanece bloqueada.
TE RECOMENDAMOS
DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre por la alta criminalidad: "Estamos en guerra"
Panorama en Lima y Callao ante el paro de transportistas
Paradero Plaza Norte
Durante las primeras horas de la mañana se evidenció gran presencia de colectivos, mientras la presencia de los buses de transporte público es escasa. De momento, solo se ha registrado a las custers de La Nueva Estrella, las cuales cumplen la ruta que va desde Ancón hasta Zapallal.
Situación en paradero Plaza Norte. Foto: Kevinn García.
Paradero Puente Nuevo
A la altura de Puente Nuevo se ha registrado caos entre los pasajeros por abordar alguna de las pocas unidades que transitan en la zona. Incluso, algunos pasajeros viajan colgados en las puertas de los buses mientras largas colas se forman.
Situación en Puente Nuevo. Foto: Silvana Quiñonez
Paradero en Gambeta
Largas colas de pasajeros se forman debido a la falta de buses. Incluso, algunos han optado por tomar el servicio del AeroDirecto ante la escasez de unidades.
Pasajeros esperando en los paraderos. Foto: Vania Ramos
PUEDES VER: Nuevo paro de transportistas este 6 de octubre: ¿qué líneas de buses no operarán en Lima y Callao?
¿Qué líneas de transporte no saldrán a trabajar este 6 de octubre?
SegúnMartín Ojeda, estas son algunas de las líneas de buses que acatarán el paro del 6 de octubre:
- Consorcio Vía
Zeta
- Los Loritos
- Vipusa
- Vipetsa
- Nueva América
- Urbanito
- Edilberto Ramos
- Huáscar
- Santa Catalina
- Los Chinos
- La 50
- El Rápido
- Etuchisa
- La 41
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.