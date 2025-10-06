Este lunes 6 de octubre se lleva a cabo el paro de transportistas en diversos puntos de Lima y Callao ante la ola de asesinatos y extorsiones que aquejan a los conductores de varias empresas. La movilización ha sido convocada por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transportes, luego de que se asesinara a un chofer de bus en San Juan de Lurigancho y tras el último ataque contra un trabajador de la empresa Santa Catalina.

En paraderos como Plaza Norte se ha evidenciado la poca afluencia de buses, mientras en zonas como Puente Nuevo, los pasajeros viajan colgados debido a la falta de unidades. Desde tempranas horas de la mañana, se formaron largas colas de pasajeros, quienes buscan llegar a tiempo a su destino. Incluso, se reportan enfrentamientos en la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo, la cual permanece bloqueada.

Panorama en Lima y Callao ante el paro de transportistas

Paradero Plaza Norte

Durante las primeras horas de la mañana se evidenció gran presencia de colectivos, mientras la presencia de los buses de transporte público es escasa. De momento, solo se ha registrado a las custers de La Nueva Estrella, las cuales cumplen la ruta que va desde Ancón hasta Zapallal.

Situación en paradero Plaza Norte. Foto: Kevinn García.

Paradero Puente Nuevo

A la altura de Puente Nuevo se ha registrado caos entre los pasajeros por abordar alguna de las pocas unidades que transitan en la zona. Incluso, algunos pasajeros viajan colgados en las puertas de los buses mientras largas colas se forman.

Situación en Puente Nuevo. Foto: Silvana Quiñonez

Paradero en Gambeta

Largas colas de pasajeros se forman debido a la falta de buses. Incluso, algunos han optado por tomar el servicio del AeroDirecto ante la escasez de unidades.

Pasajeros esperando en los paraderos. Foto: Vania Ramos

¿Qué líneas de transporte no saldrán a trabajar este 6 de octubre?

SegúnMartín Ojeda, estas son algunas de las líneas de buses que acatarán el paro del 6 de octubre:

Consorcio Vía

Zeta

Zeta Los Loritos

Vipusa

Vipetsa

Nueva América

Urbanito

Edilberto Ramos

Huáscar

Santa Catalina

Los Chinos

La 50

El Rápido

Etuchisa

La 41

