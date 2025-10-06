HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Paro del 7 de octubre: las universidades e institutos de Lima que no tendrán clases presenciales por paralización de transportistas

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, sostiene que no levantarán el paro de transportistas hasta que no tengan una mesa de trabajo con las autoridades.

Universidades de Lima y Callao suspenden clases presenciales por paro de transportistas

Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao se encuentran reunidos este lunes 6 de octubre para evaluar si el paro de transportistas, convocado tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, continuará este martes 7 de octubre. En la reunión participan representantes de la Comisión de Transporte del Congreso de la República y el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Martín Ojeda, y otros dirigentes gremiales buscan definir si se mantendrá la medida de fuerza ante la falta de respuestas concretas del Gobierno. “No estamos en condiciones de levantar el paro porque aún no se instala la mesa de trabajo”, afirmó Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, tras la reunión en el Parlamento.

Mientras se define el futuro de la paralización, diversas universidades e institutos de Lima —tanto públicos como privados— anunciaron la suspensión de sus clases presenciales como medida preventiva para garantizar la seguridad de los estudiantes ante posibles bloqueos y movilizaciones.

Paro de transportistas: universidades suspenden clases presenciales el 7 de octubre

Las instituciones educativas de Lima y Callao anunciaron que trasladarán sus actividades académicas a la modalidad virtual debido al paro de transportistas. A continuación, la lista de universidades e institutos que confirmaron la medida:

  • Universidad Nacional del Callao (UNAC): el vicerrector académico de la institución informó que, debido al paro de transportistas, todas las actividades académicas, tanto teóricas como prácticas, se desarrollarán de manera virtual a través de la plataforma SGA-UNAC.

Transportistas bloquean Panamericana Norte y accesos en San Juan de Lurigancho

Desde la mañana del lunes 6 de octubre, al menos seis empresas de transporte bloquearon la Panamericana Norte durante casi 10 horas y la avenida Los Próceres de la Independencia (San Juan de Lurigancho) en el marco del paro de transportistas. Los conductores exigen medidas frente a la inseguridad y las extorsiones que enfrentan, y advirtieron que mantendrán la protesta hasta por 24 horas si no son atendidos por el Congreso.

El bloqueo ha generado congestión vehicular masiva y enfrentamientos con la Policía Nacional, que impidió el avance de los buses en caravana. En San Juan de Lurigancho, las líneas 12, 10 y 50 mantienen cerradas las principales salidas del distrito, mientras que en la Panamericana Norte participan empresas como El Rápido, Loritos y Consorcio Lima, afectando el tránsito desde el óvalo Habich hasta Puente Piedra.

