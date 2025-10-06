HOYSuscripcion LR Focus

🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Paro de transportistas EN VIVO: caos en paraderos y largas colas por falta de buses
Paro de transportistas EN VIVO: caos en paraderos y largas colas por falta de buses     Paro de transportistas EN VIVO: caos en paraderos y largas colas por falta de buses     Paro de transportistas EN VIVO: caos en paraderos y largas colas por falta de buses     
Política

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

La presidenta Dina Boluarte propuso "no abrir los mensajes y llamadas" de los delincuentes como una solución ante la alta ola de extorsiones.

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas de este lunes 6 de octubre debido a la alta ola de criminalidad. Foto: Composición/LR
Dina Boluarte minimiza paro de transportistas de este lunes 6 de octubre debido a la alta ola de criminalidad. Foto: Composición/LR

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre el nuevo paro de transportistas que se realiza este lunes 6 de octubre en Lima y Callao. El motivo es por la alta ola de extorsiones e inseguridad ciudadana en el Perú. En ese sentido, la jefa de Estado volvió a minimizar las manifestaciones de los trabajadores de transporte al señalar que sus protestas de "24 o 48 horas no resuelve el problema" de criminalidad.

"Los asesinatos de sus compañeros de trabajo nos duele también como Gobierno, por ello estamos dando la lucha todos los días, nuestra policía está en la calle todos los días, pero un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema, todos tenemos que sumar", comentó.

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

En esa misma línea, durante una actividad oficial en Chorrillos, la mandataria propuso, como medida en la lucha contra las extorsiones hacia los transportistas, a no "abrir los mensajes ni llamadas" que reciben por parte de los delincuentes.

"Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular, contacto que no lo tienen registrado como parte del directorio, no respondan, pero sí den cuenta a la Policía, de aquellos números o WhatsApp de los que están mandando mensajes", manifestó.

"Los mensajes son diversos. No solamente los llaman para chantajear o amenazar. Les dicen inclusive que tienen remezas en los bancos para que vayan a cobrar. Y, seguramente, el ciudadano dice quién me envió, tendrá familia en el extranjero y creen que les han enviado. No los abran, porque ahí es donde inmediatamente ya entra el punto de la extorsión. No contesten, no abran los mensajes, comuniquen a la PNP, ellos harán la investigación", acotó.

Noticia en desarrollo...

