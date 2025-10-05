Paro de transportistas del 6 de octubre: rutas, empresas que participarán, suspensión de clases y más
Este 6 de octubre, se realizará un nuevo paro de transportistas en Lima y Callao. Sigue la cobertura en vivo y conoce qué rutas, clases y servicios se verán afectados por la paralización del transporte.
Sigue el minuto a minuto del paro de transportistas este lunes 6 de octubre. Los transportistas de Lima y Callao anunciaron una nueva movilización luego del asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor profesional de Lipetsa la noche de este sábado 4 de octubre, conocida como 'El Triángulo. Esta medida se suma a otras jornadas previas en respuesta al incremento de las extorsiones y criminalidad en contra de los trabajadores del sector.
El Director de la Cámara Internacional de Transportes, Martín Ojeda, fue el encargado de anunciar a la "presidenta de la República, el presidente del Congreso, la presidenta del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación y a la opinión pública en general" el apagado de motores que se llevará a cabo este lunes.
Paro de Transportistas hoy, 6 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y suspensión de clases en Lima y Callao
UNI suspende clases presenciales lunes 6 de octubre por paro de transportistas
A través de un comunicado en sus canales oficiales, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció la suspensión de sus clases presenciales y la realización de estas labores en modo virtual debido al paro anunciado por transportistas este 6 de octubre, "Con el fin de garantizar la seguridad, bienestar e integridad física de los estudiantes", anunciaron.
¿Habrá clases este lunes 6 de octubre por paro de transportistas?
Luego del anuncio del paro de transportistas convocado para este lunes 6 de octubre, surge la incertidumbre entre padres de familia y estudiantes sobre si las actividades escolares se llevarán a cabo con normalidad o quedarán interrumpidas, como ocurrió durante la protesta del pasado jueves 2 de octubre. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha emitido una decisión respecto a la posible cancelación de clases en los centros educativos públicos de Lima y Callao, aunque se espera una comunicación oficial en breve.
¿Qué líneas participarán del paro de 6 de octubre?
SegúnMartín Ojeda, estas son algunas de las líneas de buses que acatarán el paro del 6 de octubre:
- Consorcio Vía
- Zeta
- Los Loritos
- Vipusa
- Vipetsa
- Nueva América
- Urbanito
- Edilberto Ramos
- Huáscar
- Santa Catalina
- Los Chinos
Transportistas de Lima y Callao anuncian nuevo paro este 6 de octubre
Martín Ojeda, titular de la Cámara Internacional de Transportes, comunicó que el lunes 6 de octubre se llevará a cabo una paralización del servicio de transporte en Lima y Callao, a raíz del homicidio de un conductor perteneciente a la empresa Lipetsa, conocida como ‘El Triángulo’. Esta acción busca exigir respuestas concretas y urgentes por parte de las autoridades frente al crecimiento de la inseguridad y los actos delictivos en el país.
"Lamentablemente, ayer en horas de la noche ha fallecido el señor Daniel José Cedeño Alfonso, conductor profesional de Lipetsa a la altura de San Juan de Miraflores con Villa. La presente va dirigida a la presidenta de la República, al presidente del Congreso, a la presidenta del Poder Judicial, al Fiscal de la Nación y a la opinión pública en general. Mediante el presente, las empresas de transporte urbano de los conos norte, sur y este de Lima y Callao cumplen con expresar las más sinceras condolencias a los familiares y compañeros, conductores y a la empresa Lipetsa", dijo para América TV.