HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     
Sociedad

Paro de transportistas del 6 de octubre: rutas, empresas que participarán, suspensión de clases y más

Este 6 de octubre, se realizará un nuevo paro de transportistas en Lima y Callao. Sigue la cobertura en vivo y conoce qué rutas, clases y servicios se verán afectados por la paralización del transporte.

Transportistas anuncian nuevo paro este 6 de octubre
Transportistas anuncian nuevo paro este 6 de octubre | Composición LR | Jazmín Ceras

Sigue el minuto a minuto del paro de transportistas este lunes 6 de octubre. Los transportistas de Lima y Callao anunciaron una nueva movilización luego del asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor profesional de Lipetsa la noche de este sábado 4 de octubre, conocida como 'El Triángulo. Esta medida se suma a otras jornadas previas en respuesta al incremento de las extorsiones y criminalidad en contra de los trabajadores del sector.

El Director de la Cámara Internacional de Transportes, Martín Ojeda, fue el encargado de anunciar a la "presidenta de la República, el presidente del Congreso, la presidenta del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación y a la opinión pública en general" el apagado de motores que se llevará a cabo este lunes.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Paro de Transportistas hoy, 6 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y suspensión de clases en Lima y Callao

14:55
5/10/2025

UNI suspende clases presenciales lunes 6 de octubre por paro de transportistas

A través de un comunicado en sus canales oficiales, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció la suspensión de sus clases presenciales y la realización de estas labores en modo virtual debido al paro anunciado por transportistas este 6 de octubre, "Con el fin de garantizar la seguridad, bienestar e integridad física de los estudiantes", anunciaron.

 

14:13
5/10/2025

¿Habrá clases este lunes 6 de octubre por paro de transportistas?

Luego del anuncio del paro de transportistas convocado para este lunes 6 de octubre, surge la incertidumbre entre padres de familia y estudiantes sobre si las actividades escolares se llevarán a cabo con normalidad o quedarán interrumpidas, como ocurrió durante la protesta del pasado jueves 2 de octubre. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha emitido una decisión respecto a la posible cancelación de clases en los centros educativos públicos de Lima y Callao, aunque se espera una comunicación oficial en breve.

14:08
5/10/2025

¿Qué líneas participarán del paro de 6 de octubre?

SegúnMartín Ojeda, estas son algunas de las líneas de buses que acatarán el paro del 6 de octubre:

- Consorcio Vía

- Zeta

- Los Loritos

- Vipusa

- Vipetsa

- Nueva América

- Urbanito

- Edilberto Ramos

- Huáscar

- Santa Catalina

- Los Chinos

14:06
5/10/2025

Transportistas de Lima y Callao anuncian nuevo paro este 6 de octubre

Martín Ojeda, titular de la Cámara Internacional de Transportes, comunicó que el lunes 6 de octubre se llevará a cabo una paralización del servicio de transporte en Lima y Callao, a raíz del homicidio de un conductor perteneciente a la empresa Lipetsa, conocida como ‘El Triángulo’. Esta acción busca exigir respuestas concretas y urgentes por parte de las autoridades frente al crecimiento de la inseguridad y los actos delictivos en el país.
 

"Lamentablemente, ayer en horas de la noche ha fallecido el señor Daniel José Cedeño Alfonso, conductor profesional de Lipetsa a la altura de San Juan de Miraflores con Villa. La presente va dirigida a la presidenta de la República, al presidente del Congreso, a la presidenta del Poder Judicial, al Fiscal de la Nación y a la opinión pública en general. Mediante el presente, las empresas de transporte urbano de los conos norte, sur y este de Lima y Callao cumplen con expresar las más sinceras condolencias a los familiares y compañeros, conductores y a la empresa Lipetsa", dijo para América TV.

Notas relacionadas
¿Hay clases mañana lunes 6 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice el Minedu

¿Hay clases mañana lunes 6 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice el Minedu

LEER MÁS
Nuevo paro de transportistas este 6 de octubre: ¿qué líneas de buses no operarán en Lima y Callao?

Nuevo paro de transportistas este 6 de octubre: ¿qué líneas de buses no operarán en Lima y Callao?

LEER MÁS
Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre por la alta criminalidad: "Es un grito de desesperación"

Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre por la alta criminalidad: "Es un grito de desesperación"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Hay clases mañana lunes 6 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice el Minedu

¿Hay clases mañana lunes 6 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice el Minedu

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre por la alta criminalidad: "Estamos en guerra"

Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre por la alta criminalidad: "Estamos en guerra"

LEER MÁS
Nuevo paro de transportistas este 6 de octubre: ¿qué líneas de buses no operarán en Lima y Callao?

Nuevo paro de transportistas este 6 de octubre: ¿qué líneas de buses no operarán en Lima y Callao?

LEER MÁS
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

LEER MÁS
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Sociedad

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025