Sigue el minuto a minuto del paro de transportistas este lunes 6 de octubre. Los transportistas de Lima y Callao anunciaron una nueva movilización luego del asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor profesional de Lipetsa la noche de este sábado 4 de octubre, conocida como 'El Triángulo. Esta medida se suma a otras jornadas previas en respuesta al incremento de las extorsiones y criminalidad en contra de los trabajadores del sector.

El Director de la Cámara Internacional de Transportes, Martín Ojeda, fue el encargado de anunciar a la "presidenta de la República, el presidente del Congreso, la presidenta del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación y a la opinión pública en general" el apagado de motores que se llevará a cabo este lunes.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD