Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre
Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      
Sociedad

¿Hay clases mañana lunes 6 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice el Minedu

Los transportistas anunciaron el paro de sus labores para el lunes 6 de octubre, en protesta por el incremento de las extorsiones y los casos de sicariato. Conoce lo que señaló el Minedu respecto a las clases durante esta medida.

Minedu se pronuncia sobre clases en colegios por paro de transportistas convocado para este lunes 6 de octubre.
Minedu se pronuncia sobre clases en colegios por paro de transportistas convocado para este lunes 6 de octubre.

¿Habrá clases en los colegios este lunes 6 de octubre? El Director de la Cámara Internacional de Transportes, Martín Ojeda, anunció que los transportistas realizarán el paro de sus operaciones debido a que continúan siendo víctimas de actos criminales, como la extorsión y el sicariato. La medida se plantea tras el asesinato de un conductor de Lipetsa, conocido como 'El Triángulo', mientras cumplía su servicio en San Juan de Miraflores.

Ante esta medida, algunos padres de familia se preguntan si sus hijos deberán asistir a clases presenciales por motivos de seguridad. Hasta el momento, el Ministerio de Educación (Minedu) no descarta que las clases presenciales continúen con normalidad en Lima Metropolitana, salvo que las condiciones obliguen a un cambio de modalidad.

¿Habrá clases este lunes 6 de octubre por paro de transportistas?

De acuerdo al Ministerio de Educación (Minedu), aún no se determina si mañana, lunes 6 de octubre, se suspenderán las clases en los colegios públicos de Lima tras el anuncio del paro de transportistas convocado para esa fecha. Sin embargo, se espera que en las próximas horas la cartera ministerial determine las decisiones y medidas que adoptará ante la posible falta de transporte público.

Cabe señalar que, durante el último paro de transportistas, realizado el pasado 2 de octubre, el Minedu no suspendió las clases y estas se realizaron de manera presencial. En cambio, la Dirección Regional de Educación del Callao dispuso que ese día las actividades escolares se desarrollen de forma virtual. Hasta el momento, las autoridades del Callao no han emitido un comunicado sobre la jornada del lunes.

Al tratarse de un paro de 24 horas, cualquier cambio en la modalidad de clases será informado por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) a las instituciones educativas. En el caso de los colegios privados, cada institución decide cuáles son las medidas que considera necesarias establecer para garantizar la seguridad de sus estudiantes y de toda la comunidad educativa.

Paro de transportistas este lunes 6 de octubre

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transportes, anunció que este lunes 6 de octubre los transportistas de Lima y Callao paralizarán sus operaciones durante 24 horas, a partir de las 00.00 horas del lunes 6 de octubre, en solidaridad con los conductores víctimas de extorsión.

"El apagado de motores no será con marchas ni con actos de violencia. Invitamos a la población a acompañarnos en este apagado de motores, sonando sus ollas, como un grito por la desesperación ante la alta criminalidad y extorsión que sufre nuestro país", declaró Ojeda.

En entrevista con La República, el dirigente señaló que los trabajadores del sector de transporte no saldrán a las calles a manifestar, pero suspenderá sus labores como muestra de silencio y duelo por el asesinato del chofer de la empresa Liptesa, ocurrido el sábado 4 de octubre. "En los últimos paros hubo otro tinte y no todos los empresarios ni conductores estuvieron de acuerdo (...) La paralización es una forma de demostrarle a la nación que estamos unidos en medio de una desgracia y que debemos guardar un día de silencio. Estamos en guerra", indicó.

