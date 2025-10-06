HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Bloquean Panamericana Norte y vías en SJL: transportistas impiden paso de autos y advierten extenderlo 24 horas

Desde la mañana del 6 de octubre, seis empresas de transporte impiden el tránsito en la Panamericana Norte y la avenida Los Próceres, en respuesta a la seguridad y extorsiones que enfrentan.

Vías principales en Lima Metropolitana permanecen bloqueadas. Foto: Composición LR
Vías principales en Lima Metropolitana permanecen bloqueadas. Foto: Composición LR

Desde horas de la mañana de este lunes 6 de octubre, alrededor de seis empresas de transporte han bloqueado la Panamericana Norte, en ambos sentidos, y la avenida Los Próceres de la Independencia, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Este hecho se reporta en el marco del paro de transportistas, en donde los conductores llevan más de cinco horas impidiendo el tránsito, pues la Policía Nacional del Perú ha obstaculizado su movilización de buses en caravana.

Debido a esta situación, los transportistas han anunciado su intención de mantener bloqueada la vía hasta por 24 horas si no les dan acceso hacia el Congreso de la República. Mientras la Policía Nacional impide la movilización, los conductores iniciaron increpándoles por creciente inseguridad ciudadana y las extorsiones que ponen en riesgo sus vidas.

PUEDES VER: Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Transportistas advierten continuar bloqueando la Panamericana Norte hasta por 24 horas

De acuerdo a los recientes reportes, los transportistas de las empresas El Rápido, Loritos y Consorcio Lima mantienen bloqueada la Panamericana Norte desde el óvalo Habich hasta el distrito de Puente Piedra, en sentido de norte a sur. En tanto, en sentido contrario, la paralización se extiende hasta el Mercado de Frutas.

Por este motivo, se ha registrado una gran congestión vehicular, pues con el paso de las horas, más vehículos de carga pesada quedaron varados en la zona. Ante este panorama, una de las principales vías de Lima Metropolitana podría continuar afectada hasta por 24 horas, según advirtieron los conductores. En esa misma línea, se pudo evidenciar que decenas de personas, entre transeúntes y manifestantes, decidieron movilizarse hasta la avenida Abancay, en donde un grupo de efectivos policiales ya se han posicionado.

PUEDES VER: ¿Habrá paro de transportistas este 7 de octubre? La postura de los gremios tras asegurar estar "hartos" de los asesinatos

Bloqueos en la avenida Los Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho

Un panorama similar se vive en la avenida Los Próceres de la Independencia y Malecón Checa, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Buses de la empresa Las Flores continúan bloqueando las vías principales ante el impedimento de la Policía Nacional en las movilizaciones en caravana.

La presencia de los buses han ocasionado que la salida de San Juan de Lurigancho, a la altura de la estación Caja de Agua, quede bloqueada. En este punto, son las líneas 12, 10 y 50 las que impiden el tránsito.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

