Este lunes 6 de octubre, diversas rutas de transporte público en Lima y Callao acatan un “apagado de motores” en protesta por la ola de violencia que azota el sector y tras el asesinato reciente de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor de la empresa Lipetsa. En este contexto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, restó intensidad al paro y lo calificó como parcial, señalando que no todos los sectores del transporte se han plegado a la protesta.

Según Sandoval, el Gobierno se encuentra coordinando acciones institucionales y enfatiza en que los gremios no tienen problemas con su cartera debido a los trabajos que realizan en conjunto.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Ministro de Transporte desestima paro y dice que "es parcial"

Al referirse al carácter de la protesta de este lunes, Sandoval aclaró: "Cuando digo parcial es porque también hay otro sector que se está movilizando. Hay que conversar y escuchar.” Mencionó, además, que Martín Ojeda, líder gremial, había informado avances con el Ministerio del Interior y que se están generando “condiciones y estrategias” para contener el conflicto. Esto, a pesar de que, en declaraciones con otro medio, Ojeda desestimó las afirmaciones del ministro Malaver: “Seamos sinceros. No somos mezquinos ante la desarticulación del grupo DESA ni la captura realizada por la PNP (el 'Monstruo'), lo cual merece un aplauso, pero no estamos celebrando la realidad en absoluto. Se lo dejamos claro al señor ministro: ‘Están atentando contra nosotros’".

Sobre el incidente que motivó el paro Sandoval manifestó su pesar: “Lamentablemente ocurrió un fallecimiento que todos lo lamentamos y esperamos que este día se superen algunas cosas.” Con relación al servicio de transporte, el ministro insistió en que la paralización no ha colapsado el sistema. Antes de este lunes, había señalado que jornadas similares sólo habían sido acatadas por un porcentaje reducido del transporte formal, y que el servicio mayoritario seguiría operando con normalidad.

PUEDES VER: Policías y transportistas se enfrentan ante bloqueo de Av. Túpac Amaru en Carabayllo durante el paro del 6 de octubre

"Venimos tomando acciones que competen a mi cartera"

"Estoy seguro de que esta situación se superará. Seguramente el ministro del Interior ofrecerá una conferencia para informar sobre el estado situacional correspondiente a su cartera", declaró Sandoval en diálogo con la prensa, tras participar en la Comisión de Presupuesto de su sector este 6 de octubre.

Agregó que el MTC está colaborando activamente en una mesa de trabajo y mantiene comunicación constante con los representantes gremiales del transporte. “Los dirigentes han señalado que no tienen ningún problema con el sector Transporte, ya que, con ellos, venimos tomando permanentemente las acciones que competen a mi cartera”, enfatizó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.