HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Sociedad

Ministro Sandoval minimiza paro de transportistas pese a asesinato de conductor: “Es parcial, hay otro sector movilizándose”

Transportistas de Lima y Callao se encuentran movilizándose en caravanas por todo Lima como medida de protesta ante las extorsiones, asesinato y falta de acciones efectivas por parte del Gobierno.

Ministro Sandoval minimiza paro de transportistas
Ministro Sandoval minimiza paro de transportistas | Composición LR

Este lunes 6 de octubre, diversas rutas de transporte público en Lima y Callao acatan un “apagado de motores” en protesta por la ola de violencia que azota el sector y tras el asesinato reciente de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor de la empresa Lipetsa. En este contexto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, restó intensidad al paro y lo calificó como parcial, señalando que no todos los sectores del transporte se han plegado a la protesta.

Según Sandoval, el Gobierno se encuentra coordinando acciones institucionales y enfatiza en que los gremios no tienen problemas con su cartera debido a los trabajos que realizan en conjunto.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre por la alta criminalidad: "Estamos en guerra"

lr.pe

Ministro de Transporte desestima paro y dice que "es parcial"

Al referirse al carácter de la protesta de este lunes, Sandoval aclaró: "Cuando digo parcial es porque también hay otro sector que se está movilizando. Hay que conversar y escuchar.” Mencionó, además, que Martín Ojeda, líder gremial, había informado avances con el Ministerio del Interior y que se están generando “condiciones y estrategias” para contener el conflicto. Esto, a pesar de que, en declaraciones con otro medio, Ojeda desestimó las afirmaciones del ministro Malaver: “Seamos sinceros. No somos mezquinos ante la desarticulación del grupo DESA ni la captura realizada por la PNP (el 'Monstruo'), lo cual merece un aplauso, pero no estamos celebrando la realidad en absoluto. Se lo dejamos claro al señor ministro: ‘Están atentando contra nosotros’".

Sobre el incidente que motivó el paro Sandoval manifestó su pesar: “Lamentablemente ocurrió un fallecimiento que todos lo lamentamos y esperamos que este día se superen algunas cosas.” Con relación al servicio de transporte, el ministro insistió en que la paralización no ha colapsado el sistema. Antes de este lunes, había señalado que jornadas similares sólo habían sido acatadas por un porcentaje reducido del transporte formal, y que el servicio mayoritario seguiría operando con normalidad.

PUEDES VER: Policías y transportistas se enfrentan ante bloqueo de Av. Túpac Amaru en Carabayllo durante el paro del 6 de octubre

lr.pe

"Venimos tomando acciones que competen a mi cartera"

"Estoy seguro de que esta situación se superará. Seguramente el ministro del Interior ofrecerá una conferencia para informar sobre el estado situacional correspondiente a su cartera", declaró Sandoval en diálogo con la prensa, tras participar en la Comisión de Presupuesto de su sector este 6 de octubre.

Agregó que el MTC está colaborando activamente en una mesa de trabajo y mantiene comunicación constante con los representantes gremiales del transporte. “Los dirigentes han señalado que no tienen ningún problema con el sector Transporte, ya que, con ellos, venimos tomando permanentemente las acciones que competen a mi cartera”, enfatizó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas EN VIVO hoy lunes 6 de octubre: PNP obstaculiza caravana de buses en protesta por extorsión y asesinatos

Paro de transportistas EN VIVO hoy lunes 6 de octubre: PNP obstaculiza caravana de buses en protesta por extorsión y asesinatos

LEER MÁS
Mujer entre lágrimas envía mensaje a Dina Boluarte por paro de transportistas: “Duele, esa presidenta no hace nada”

Mujer entre lágrimas envía mensaje a Dina Boluarte por paro de transportistas: “Duele, esa presidenta no hace nada”

LEER MÁS
Delincuentes dejan réplica de granada y mensaje extorsivo en bus de transporte público en pleno paro en San Juan de Lurigancho

Delincuentes dejan réplica de granada y mensaje extorsivo en bus de transporte público en pleno paro en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO hoy lunes 6 de octubre: PNP obstaculiza caravana de buses en protesta por extorsión y asesinatos

Paro de transportistas EN VIVO hoy lunes 6 de octubre: PNP obstaculiza caravana de buses en protesta por extorsión y asesinatos

LEER MÁS
Policía vandaliza bus de la empresa Huáscar durante paro de transportistas: “Me denuncian, no tengo miedo”

Policía vandaliza bus de la empresa Huáscar durante paro de transportistas: “Me denuncian, no tengo miedo”

LEER MÁS
Paro de transportistas del 6 de octubre: alimentadores Trapiche y Puente Piedra suspenden sus servicios por manifestantes en Panamericana Norte y Los Olivos

Paro de transportistas del 6 de octubre: alimentadores Trapiche y Puente Piedra suspenden sus servicios por manifestantes en Panamericana Norte y Los Olivos

LEER MÁS
Delincuentes dejan réplica de granada y mensaje extorsivo en bus de transporte público en pleno paro en San Juan de Lurigancho

Delincuentes dejan réplica de granada y mensaje extorsivo en bus de transporte público en pleno paro en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
La renovada avenida de 1.8 kilómetros que conecta dos distritos de Lima Sur: obra supera el millón de soles

La renovada avenida de 1.8 kilómetros que conecta dos distritos de Lima Sur: obra supera el millón de soles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Álex Valera sería desconvocado en la selección peruana y se perdería amistoso con Chile: "Se prioriza su recuperación"

Milei asegura que la inflación "desaparece" de Argentina en 2026 y resalta apoyo de Estados Unidos: "El rumbo correcto"

Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO hoy lunes 6 de octubre: PNP obstaculiza caravana de buses en protesta por extorsión y asesinatos

Delincuentes dejan réplica de granada y mensaje extorsivo en bus de transporte público en pleno paro en San Juan de Lurigancho

Paro de transportistas del 6 de octubre: Cierran Plaza de Armas en el Centro de Lima durante protestas de transportistas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan las fuentes del plagio en la tesis de Patricia Benavides: más de 30 páginas de copia y pega

Ministros, alcaldes y regidores: estas son las autoridades que dejarían sus cargos para postular en las Elecciones 2026

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025