Sociedad

¿Habrá paro de transportistas este 7 de octubre? La postura de los gremios tras asegurar estar "hartos" de los asesinatos

Los transportistas exigen una reunión con la presidente Dina Boluarte y las autoridades judiciales para abordar la crisis de violencia. La incertidumbre se mantiene sobre futuros paros, dependiendo de la respuesta del gobierno.

Gremios de transportistas mantienen una firme postura ante la ola de extorsiones. Foto: Composición LR/John Reyes
Gremios de transportistas mantienen una firme postura ante la ola de extorsiones. Foto: Composición LR/John Reyes

Este lunes 6 de octubre se lleva a cabo el paro de transportistas en Lima y Callao, en donde más de 70 empresas han acatado la medida en respuesta a la ineficiencia del Gobierno para frenar la ola de asesinatos que aqueja al sector. Desde tempranas horas de la mañana, miles de pasajeros enfrentan problemas para movilizarse hacia sus centros de labores, pues vías principales como la avenida Túpac Amaru, Universitaria, Puente Nuevo y el óvalo Habich fueron bloqueadas.

Por ello, la ciudadanía se mostró preocupada ante la posibilidad de que el paro de transportistas continúe este martes 7 de octubre, pues los conductores se mantienen firmes en la movilización. Bajo este escenario, Martín Ojeda, de la Cámara Internacional del Transporte, señaló que si durante este lunes 6 de octubre hay un nuevo asesinato, el sector acataría una nueva movilización, pues denunciaron que están "hartos" de trabajar con miedo.

La dura postura de los gremios de transporte: "Un muerto, un paro"

En conversación con La República, Martín Ojeda aseguró que los gremios de transporte del Cono Norte, Este y Sur mantienen una firma postura: "Un muerto, un paro". Él explicó que, lamentablemente, los asesinatos y ataques son frecuentes en la capital y que, por ello, si la situación no cambia, los transportistas acatarán una nueva movilización si otro chofer es atacado.

Cabe precisar que Ojeda sostuvo que fueron los mismos conductores quienes lo llamaron para que él fuera su representante ante la continúa ola de asesinatos. "Soy director de un grupo internacional, pero ellos (los transportistas) me llamaron", precisó tras mencionar que los conductores buscan a alguien que interceda por ellos para que los proteja.

Pese a la postura del gremio de transportes, aún no hay un anuncio oficial de que este martes 7 de octubre se vuelva a acatar un nuevo paro. No obstante, los gremios se encuentran evaluando esta posibilidad y están a la espera de que el Congreso de la República escuche el pedido de los conductores, quienes piden trabajar tranquilos sin exponer sus vidas.

¿Qué exigen los transportistas?

El grupo de transportistas que ha convocado la movilización de este lunes 6 de octubre, exige que la presidente de la república, Dina Boluarte, acate una reunión en presencia de la Fiscal de la Nación y el Poder Judicial. El gremio considera que no hay un trabajo en conjunto por parte de las autoridades, ya que los asesinatos y ola de crímenes continúan, siendo el conductor Guillermo Álvarez Valverde, de la empresa Santa Catalina, la última víctima de las extorsiones.

En tanto, el representante precisó que los incidentes en diversas zonas de Lima como piquetes o quema de llantas no son parte de las manifestaciones pacíficas que anunciaron. Mientras la incertidumbre en el sector de transportistas crece, la posibilidad de que este martes 7 de octubre haya un nuevo paro no ha sido descartada y aún se mantiene en evaluación.

