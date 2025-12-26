HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cusco: hallan sin vida a ciudadana canadiense desaparecida en ruta a complejo arqueológico del Valle Sagrado

La ciudadana extranjera había sido reportada como desaparecida desde el 21 de diciembre. Las autoridades tienen la hipótesis de que murió tras una caída en una zona de difícil acceso.

La ciudadana canadiense Jame Lea Anne Summers, de 47 años, fue hallada sin vida en la ruta hacia el complejo arqueológico de Huchu’y Qosqo, Cusco, tras ser reportada desaparecida.
La ciudadana canadiense Jame Lea Anne Summers, de 47 años, fue hallada sin vida en la ruta hacia el complejo arqueológico de Huchu’y Qosqo, Cusco, tras ser reportada desaparecida. | Composición LR

La ciudadana canadiense Jame Lea Anne Summers (47), quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 21 de diciembre, fue hallada sin vida la mañana del miércoles en la ruta hacia el complejo arqueológico de Huchu’y Qosqo, en la provincia de Urubamba, región Cusco.

El hallazgo fue confirmado por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), pertenecientes al área de rescate, quienes junto a representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes en el lugar donde fue ubicado el cuerpo.

La mujer, residente en el Valle Sagrado, desapareció el 21 de diciembre, cuando su hija formalizó la denuncia. Foto: difusión.

La mujer, residente en el Valle Sagrado, desapareció el 21 de diciembre, cuando su hija formalizó la denuncia. Foto: difusión.

Investigan muerte de ciudadana canadiense en Cusco

Según informó el coronel PNP Walter Poma, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Cusco, la mujer —quien residía desde hace algunos años en el Valle Sagrado— fue vista por última vez el 21 de diciembre, mientras que la denuncia por su desaparición fue formalizada por su hija al día siguiente.

De acuerdo con los resultados de la necropsia de ley, se presume que la víctima habría sufrido una caída, ya que la causa de muerte fue determinada como politraumatismos múltiples por precipitación.

Rescate tardó 24 horas por terreno inaccesible

Respecto a las labores de rescate, el jefe policial señaló que ya habían identificado la zona un día antes del hallazgo, pero fue complicado llegar al lugar: “Por la geolocalización, el día 23 logramos ubicar a la ciudadana extranjera; sin embargo, recién pudimos recuperar su cuerpo al día siguiente debido a las condiciones del terreno”.

