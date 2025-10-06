Los compañeros de Daniel José Cedeño Alfonzo, chofer de la empresa de transportes Lipetsa, conocida como 'El Triángulo', asesinado el pasado sábado 4 de octubre en San Juan de Miraflores, denunciaron que aún no pueden retirar su cuerpo de la morgue y exigieron apoyo para poder velar sus restos.

“Estamos lunes y el representante de la empresa nos dice que la entrega del cuerpo demorará entre tres y cinco días hábiles. No nos explican por qué”, señalaron sus compañeros durante el paro de transportistas, quienes pidieron a las autoridades que agilicen los trámites para poder despedirlo dignamente tras varios días de espera.

Transportistas exigen entrega del cuerpo de chofer asesinado en San Juan de Miraflores

La víctima fue identificada como Daniel José Cedeño Alfonzo, ciudadano venezolano de 40 años, quien perdió la vida mientras cumplía su jornada laboral el pasado sábado 4 de octubre en San Juan de Miraflores. Ante este nuevo hecho de violencia, Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional del Transporte, anunció un “apagado de motores” para este lunes 6 de octubre como medida de protesta, lo que ha generado bloqueos y movilizaciones en distintos puntos de Lima.

Durante la jornada de paro, los compañeros del conductor fallecido exigieron que se agilicen las diligencias para poder retirar su cuerpo de la morgue y velar sus restos. “La excusa es porque es extranjero, están tramitando un documento. Pedimos al Ministerio Público que agilice la entrega de nuestro compañero Daniel Cedeño”, manifestaron.

Según información preliminar, Cedeño fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, y uno de ellos le disparó, provocando su muerte de manera inmediata. Lamentablemente, dejó en la orfandad a un hijo de apenas dos años y a su esposa, quien hoy enfrenta el dolor de su pérdida.

Ministro Malaver minimiza asesinato de chofer por su nacionalidad y cuestionan paro de transportistas

En una entrevista con RPP, el ministro del Interior, Carlos Malaver, expresó su “sorpresa” ante el anuncio del paro de transportistas convocado por Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional del Transporte (CIT). “No pueden así tan alegremente o tan rápidamente, por favor, decir que simplemente ante el fallecimiento de alguien pueda ser el paro de motores. Señores, nosotros estamos cumpliendo a todos los conductores”, declaró.

Por su parte, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, calificó el paro de transportistas como una “medida violenta, criminal y delictiva” y advirtió que podrían realizarse detenciones. Además, desestimó que el asesinato del conductor de la empresa de transporte público LIPETSA, identificado como Daniel José Cedeño Alfonzo, esté relacionado con extorsiones.

“El arma con el que lo han asesinado ya participó en otro crimen del 17 de octubre de 2023. En un incidente de tiro con cuatro personas, uno disparó. Asimismo, el gerente de la empresa de transportes (Lipetsa) ha dicho que ni sus cobradores, conductores, supervisores, gerente ni empresarios han recibido un mensaje extorsivo, no han dicho que son víctimas de extorsión”, indicó.

En ese sentido, Arriola agregó que, al no existir vínculo con las extorsiones, la muerte del conductor no debería motivar una paralización. “Lo objetivo es que el chofer ha muerto dentro de un carro; y lo objetivo también era que el paro sea de motores apagados, no estar causando disturbios ni cierre de vías”, manifestó.