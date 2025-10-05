Asesinan a balazos a conductor de la empresa Santa Catalina en San Juan de Lurigancho

Un bus de la empresa Santa Catalina, conocida como “La 23 C”, fue baleado la noche de este domingo en la avenida El Sol, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). El ataque ocurrió a pocos metros de la Universidad Privada del Norte, según informaron testigos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes llegaron a bordo de un vehículo lineal y abrieron fuego contra la unidad de transporte antes de huir rápidamente del lugar. El chofer del bus resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde su estado de salud aún se mantiene en evaluación médica.