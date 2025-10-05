HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre por la alta criminalidad: "Es un grito de desesperación"

Varias empresas de transportes participarán del paro de transportistas este lunes 6 de octubre luego del asesinato de un chofer por extorsionadores.

Paro de transportistas se llevará a cabo este lunes 6 de octubre tras incremento de actos de extorsión y otros delitos.
Paro de transportistas se llevará a cabo este lunes 6 de octubre tras incremento de actos de extorsión y otros delitos. | Foto: composición LR | LR

El Director de la Cámara Internacional de Transportes, Martín Ojeda, anunció que este lunes 6 de octubre los transportistas paralizarán sus operaciones en Lima y Callao, tras el asesinato de un conductor de la empresa Lipetsa, conocida como 'El Triángulo. Asimismo, indicó que esta medida de lucha se llevará a cabo con el objetivo de exigir a las autoridades acciones inmediatas frente al incremento de la delincuencia y criminalidad en el país.

Asimismo, expresó las condolencias del gremio de transportistas a los familiares y los compañeros del trabajador fallecido.

"Lamentablemente, ayer en horas de la noche ha fallecido el señor Daniel José Cedeño Alfonso, conductor profesional de Lipetsa a la altura de San Juan de Miraflores con Villa. La presente va dirigida a la presidenta de la República, al presidente del Congreso, a la presidenta del Poder Judicial, al Fiscal de la Nación y a la opinión pública en general. Mediante el presente, las empresas de transporte urbano de los conos norte, sur y este de Lima y Callao cumplen con expresar las más sinceras condolencias a los familiares y compañeros, conductores y a la empresa Lipetsa", expuso en diálogo con América TV.

"Las empresas de los conos al expresar su solidaridad por el lamentable hecho, comunica que realizarán una paralización de sus respectivas unidades desde las 00.00 horas del día del lunes de 6 de octubre, por un plazo de 24 horas", añadió.

Paro de transportistas este 6 de octubre

Ojeda informó que los trabajadores de las empresas de transportes no saldrán a las calles de Lima y Callao a manifestar, pero sí paralizarán sus operaciones; es decir, no brindarán el servicio de transporte público.

"El apagado de motores no será con marchas o con actos de violencia. Como empresa de transporte público urbano y los conductores de la misma, invitamos a la población acompañarnos en este apagado de motores, sonando sus ollas, un grito por la desesperación por la alta criminalidad y extorsión que sufre nuestro país", indicó.

Empresas de transportes que participarán del paro este 6 de octubre

  • Consorcio Vía
  • Zeta
  • Los Loritos
  • Vipusa
  • Vipetsa
  • Nueva América
  • Urbanito
  • Edilberto Ramos
  • Huáscar
  • Santa Catalina
  • Los Chinos, entre otros.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

