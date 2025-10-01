¿Qué gremios confirmaron su participación en el paro de transportistas y se movilizarán este 2 de octubre?

Este jueves 2 de octubre, más de 120 empresas de transporte apagarán sus motores y acatarán un nuevo paro en protesta a las extorsiones y criminalidad en contra de sus trabajadores. Los representantes de los gremios de transporte solicitan al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) la creación de un grupo elite compuesto por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano para Lima y Callao (CETU); Martín Valeriano, representante de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y el titular Alfredo Aguilar Rosas, de la Asociación de Empresarios de Transporte Urbano (AETU) confirmaron que se reunirán en Puente Nuevo a las 7:00 a.m. y se dirigirán de manera pacífica al Congreso de la República para realizar un plantón.

Valeriano señaló que esta medida se da luego de que los transportistas, en diversas ocasiones, han solicitado a los poderes del Gobierno de Dina Boluarte articular esfuerzos para implementar medidas en contra del crimen organizado que ya ha cobrado vidas.

"Los transportistas manifiestan su incomodidad, porque cada día suceden muertes. Deja mucho que desear este Gobierno ante la inacción, que hoy hace poco o nada para resolver este problema. En algún momento hubo mesa de diálogo pero sin soluciones. Se prometieron, en un acta de acuerdo, la indemnización de los familiares de los choferes, por muerte por sicariato (...) No se ha cumplido", manifestó el presidente de ANITRA.

Gobierno busca boicotear paro de transportistas

Durante la conferencia de prensa, el ministro del Interior, Carlos Malaver señaló que la Policía Nacional desplegará el plan Amanecer Seguro para garantizar la movilización de los ciudadanos. "La Región Policial Lima desarrollará el plan Amanecer Seguro a partir de las 4:30 a.m. Para ello, se desplegará aproximadamente más 10 mil efectivos, los cuales estarán establecidos en diferentes puntos de la capital", expresó.

Con un sentido de contrarrestar la movilización, el titular del Mininter dijo: "Tenemos la información que una gran cantidad de gremios de transporte que no se van a sumar al paro. Hay algunos que sí lo han anunciado... Se puede apreciar que hay diversos puntos de vista y opiniones".

En tanto, el premier Eduardo Arana sostuvo que existe dos posiciones con respecto a los transportistas, una ideológica y otra operativa. "La mayoría de transportistas formales están en contra del paro, porque hay una plataforma política que no tiene nada que ver".

MTC minimiza paro de transportistas

El ministro del MTC, César Sandoval, indicó que el 80% de las empresas de transporte formal no acatará el paro. Además, indicó que ha solicitado a los dirigentes que lo ayuden a fiscalizar sobre las licencias de operatividad de otras empresas. "Yo le doy todo el respaldo a ellos. A partir de hoy, todos los viernes tendrán una reunión y todos esos acuerdos se van a respetar".

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte (CIT), sugirió que otros dirigentes están llevando a cabo el paro de transporte "con intereses personales". Las empresas ya han coordinado con sus operadores.

"Hay empresas que han comprado sus chalecos, hay empresas que han reforzado la carrocería. Estamos coordinando y no terminaremos de coordinar con la autoridad, así haya malos policías, así existan malos funcionaros. Tenemos que coordinar por un estado digno", manifestó en contra del paro de este 2 de octubre.

¿Qué líneas de transporte acatarán el paro este 2 de octubre?

La República accedió a la lista de las líneas de transporte que suspenderán sus servicios para acatar el paro de transportistas este jueves 2 de octubre en Lima y Callao.