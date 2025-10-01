HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

¿A qué hora inicia el paro este jueves 2 de octubre y qué empresas de transporte acatarán la medida?

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao confirma un paro para el jueves 2 de octubre, afectando a más de 120 empresas por la inseguridad que enfrenta el sector. Asimismo, se planea una movilización hasta el Congreso.

Transportistas anuncian paro general para el jueves 2 de octubre en Lima y Callao
Transportistas anuncian paro general para el jueves 2 de octubre en Lima y Callao | Composición LR | Foto: LR

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao confirmó un paro de transporte para este jueves 2 de octubre, al que se sumarán más de 120 empresas en protesta por los atentados, extorsiones y asesinatos de conductores. El presidente del gremio, Héctor Vargas, advirtió que alrededor del 30% de choferes ya ha dejado de trabajar por temor a la inseguridad, mientras que organizaciones como Anitra y AETU también anunciaron su participación en la paralización.

De acuerdo con los transportistas, se prevé que en el transcurso del día no haya circulación de buses de transporte urbano en las principales rutas de Lima y Callao, lo que afectará a miles de usuarios. Además del paro, los gremios realizarán una marcha hacia el Congreso con puntos de concentración a las 7 a.m. para exigir diálogo con las autoridades y respuestas frente a las promesas incumplidas del Gobierno, en medio de la creciente violencia que golpea al sector.

PUEDES VER: ¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

lr.pe

¿A qué hora empieza el paro de transportistas en Lima y Callao?

Los gremios de transporte anunciaron que no saldrán a trabajar el jueves 2 de octubre en protesta contra la inseguridad, el cobro de cupos y el sicariato. “Estamos convocando un paro general hombre-máquina para este jueves 2 de octubre”, señaló en un comunicado la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).

Asimismo, se realizará una marcha hacia el Congreso. Martín Valeriano, presidente de Anitra, precisó a La República que habrá preconcentraciones desde las 7 de la mañana en puntos como Puente Nuevo (El Agustino), para luego movilizarse hasta el Parlamento.

Los transportistas presentarán sus reclamos, entre ellos la creación de una Unidad de Élite integrada por la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para combatir el crimen organizado. También cuestionan que medidas impulsadas por el Gobierno, como las cámaras de seguridad y las declaratorias de emergencia, no hayan tenido resultados.

PUEDES VER: Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre: "Estamos cansados de que el Gobierno no haga nada"

lr.pe

¿Que empresas de transporte acataran paro este 2 de octubre?

De acuerdo con la información a la que accedió La República, estas son algunas de las líneas de buses que confirmaron su participación en el paro durante la reunión entre los gremios convocantes:

  • Empresa de Transportes Importaciones y Servicios HZ S.A.C
  • Empresa de Transporte Ha Servicios Múltiples de Prop. Unidos Huascar S.A.C.
  • Empresa de Transporte Nor Lima S.A.C.
  • Consorcio Empresarial Primero de Septiembre S.A.C.
  • Empresa de Transporte y Turismo Cinco Estrellas S.A.
  • E.T.S. Marova Tours S.A.C.
  • Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Excelentes Unidos S.A.
  • Empresa de Transportes 102 S.A.
  • Multiservicios de Buses de Wayllyu S.A.
  • Empresa de Transporte Todo Lo Puede en Cristo S.A.C.
  • Empresa de Transporte y Servicios San Emanuel S.A.C.
  • Empresa de Transporte y Servicio Lima Chosica S.A.C.
  • Levaro S.A.C.
  • Empresa de Transporte y Servicios Múltiples y Comercialización 14 de M.
  • Empresa de Transporte Urbano Huaycán S.A.
  • Empresa de Transportes y Servicios Nueva Era Señor de Muruhuay S.A.
  • Empresa de Transporte y Servicio San Antonio S.A.
  • Empresa de Transportes José Gálvez S.A.
  • Translíma S.A.
  • Empresa de Transporte Rápido Musa S.A.
  • Empresa de Transportes Múltiples Sin Fronteras S.A.C.
  • Inversiones Riimárz
  • Servicios Múltiples e Inversiones Nievería S.A.C.
  • Empresa de Transporte Urbano El Molinero Express S.A.
  • Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Aquarius Express S.A.C.
  • Empresa de Transporte e Inversiones Empresariales Nuevo Amanecer S.A.C.
  • Turismo Huaycán
  • Empresa de Transportes Santa Rosa de Jicamarca S.A.C.
  • Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A.C.
  • Empresa de Transporte Tumi Siglo XXI S.A.
  • Empresa de Transporte y Servicios San Juan Bautista S.A.
  • Empresa de Servicios Múltiples Los Laureles de Manchay S.A.
  • Empresa de Transportes Corazón Valiente S.A.
  • Vargasant S.A.C.
  • Empresa de Transporte De Luxe
  • Consorcio de Transporte Aries S.A.
  • Empresa de Transportes Veintidós S.R.L.
  • Empresa de Transporte Señor del Mar S.A.
  • Empresa de Transporte y Turismo San Juanito
  • Preferencial San Juanito S.A.C.
  • Empresa de Transportes y Servicios El Porvenir S.A.
  • Empresa de Transportes Servicios y Turismo Eureks S.A.C.
  • Cilap
  • Empresa de Transporte Jerrbus S.A.C.
  • Empresa de Transporte Santa Rosa de Lima
  • Empresa de Transportes y Representaciones Sarita Colonia y Villa Sol S.A.
  • Transportes Pesqueros S.A.
  • Varant S.A.C.
  • Empresa de Transporte Gocarive 19 S.A.
  • Kid Galahad S.A.
  • Consorcio de Transporte Adonai
  • Comunicación Integral Turismo y Servicios Urano Tours S.A.
  • Empresa de Transportes Carretera Central S.A.C.
  • Empresa de Transporte Chanquilino S.A.C.
  • Empresa Becami S.A.C.
  • Empresa Cielo Mar y Tierra
  • Empresa de Transporte Unión San Juanito
  • Empresa Independiente de Transportes S.A.
  • Empresa de Transportes de Servicios Amancaes S.A.C.
  • Empresa de Transporte Nuestra Señora del Sagrado Corazón
  • Empresa de Transporte Huándoy

