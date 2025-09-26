Mediante un comunicado oficial, la Asociación Nacional de Conductores del Perú anunció que realizará un nuevo paro de transportistas. Su dirigente, Miguel Palomino, rectificó esta decisión e hizo un llamado a que más gremios se unan.

A esto se le suma que Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, aseguró que su gremio participará la marcha de la 'Generación Z' para el 27 y 28 de septiembre. Ambas organizaciones buscan que sus voces sean escuchadas para que las autoridades combatan con mayor eficacia la delincuencia.

Tal como sucedió el pasado sábado 20 de septiembre, diversas personas marcharan contra el aumento de la criminalidad y muertes en el Perú. Para este fin de semana se espera una mayor afluencia, por lo que se contará con la participación de transportistas en un paro a nivel local.

¿Habrá paro de transportistas previo a la marcha de la 'Generación Z'?

Campos aseguró a La República que sí se movilizarán y que la idea inicial es encontrarse con algunos miembros de la 'Generación Z' en el cono norte de la capital a las 2:00 p. m., luego se marchará hasta el centro de Lima para finalmente llegar al Congreso "Ya estamos cansados de que tantos compañeros transportistas sean asesinados. Requerimos que las autoridades nos respalden y ayuden", mencionó el dirigente.

Por su parte, Miguel Palomino ya ha invitado, a nivel nacional, a los diversos transportistas a que se unan a este nuevo paro, que tendría inicio en horas de la tarde. "Se invita a los conductores los días 27 y 28 de septiembre a una paralización nacional de nuestras labores, en respaldo y solidaridad con la marcha convocada", colocó en su comunicado.

Transportistas harán mesa de diálogo durante marcha

Durante la jornada, piensan realizar una mesa de diálogo entre los gremios asistentes para poder pactar otro día en el que se pueda hacer un paro del transporte de manera nacional y masivo. Sus principales pedidos son la de dialogar con las autoridades de la Presidencia e iniciar un plan de contingencia contra el aumento de la inseguridad y extorsión en el Perú.

"Lo de este Gobierno ya es demasiado, no es posible que los choferes salgan a trabajar y que sean asesinados por ello. Se necesita el apoyo de las autoridades, mire el caso de San Juan de Lurigancho. Afortunadamente, ellos salieron a protestar para poder hacerse escuchar y esto es lo que buscamos al unirnos con la 'Generación Z'", mencionó Campos.

