Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao
El paro de transportistas en Lima y Callao este 2 de octubre afectará rutas, empresas de transporte y universidades. Revisa qué servicios se verán interrumpidos en esta nueva jornada de protesta.
- ¿A qué hora inicia el paro de transportistas y qué empresas de transporte acatarán la medida el 2 de octubre?
- Pescadores bloquean tramo de la Panamericana Norte y Sur en Pucusana: queman llantas e impiden el tránsito vehicular
Este jueves 2 de octubre, los transportistas de Lima y Callao acatarán un nuevo paro en respuesta al incremento de las extorsiones y criminalidad en contra de los trabajadores del sector transporte y de la ciudadanía en general. Héctor Vargas, presidente de La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano para Lima y Callao (Cetu) indicó que propondrán a las autoridades la creación de "un grupo de élite compuesto por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial" para enfrentar la inseguridad ciudadana y la criminalidad
Es necesario recordar que diversas empresas ya habían realizado movilizaciones no planificadas en todo Lima a lo largo de la semana pasada, como el apagado de motores y el impedimento del pase en importantes carreteras, como la Panamericana Norte y Panamericana Sur. Estas paralizaciones se dieron debido al asesinato de uno de los conductores de la Línea 41.
Paro de transporte del 2 de octubre EN VIVO: últimas noticias de las protestas en Lima y Callao
¿Qué líneas participarán del paro de 2 de octubre?
De acuerdo con la información a la que accedió La República, estas son algunas de las líneas de buses que confirmaron su participación en el paro durante la reunión entre los gremios convocantes:
- Empresa de Transportes Importaciones y Servicios HZ S.A.C
- Empresa de Transporte Ha Servicios Múltiples de Prop. Unidos Huascar S.A.C.
- Empresa de Transporte Nor Lima S.A.C.
- Consorcio Empresarial Primero de Septiembre S.A.C.
- Empresa de Transporte y Turismo Cinco Estrellas S.A.
- E.T.S. Marova Tours S.A.C.
- Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Excelentes Unidos S.A.
- Empresa de Transportes 102 S.A.
- Multiservicios de Buses de Wayllyu S.A.
- Empresa de Transporte Todo Lo Puede en Cristo S.A.C.
- Empresa de Transporte y Servicios San Emanuel S.A.C.
- Empresa de Transporte y Servicio Lima Chosica S.A.C.
- Levaro S.A.C.
- Empresa de Transporte y Servicios Múltiples y Comercialización 14 de M.
- Empresa de Transporte Urbano Huaycán S.A.
- Empresa de Transportes y Servicios Nueva Era Señor de Muruhuay S.A.
- Empresa de Transporte y Servicio San Antonio S.A.
- Empresa de Transportes José Gálvez S.A.
- Translíma S.A.
- Empresa de Transporte Rápido Musa S.A.
- Empresa de Transportes Múltiples Sin Fronteras S.A.C.
- Inversiones Riimárz
- Servicios Múltiples e Inversiones Nievería S.A.C.
- Empresa de Transporte Urbano El Molinero Express S.A.
- Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Aquarius Express S.A.C.
- Empresa de Transporte e Inversiones Empresariales Nuevo Amanecer S.A.C.
- Turismo Huaycán
- Empresa de Transportes Santa Rosa de Jicamarca S.A.C.
- Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A.C.
- Empresa de Transporte Tumi Siglo XXI S.A.
- Empresa de Transporte y Servicios San Juan Bautista S.A.
- Empresa de Servicios Múltiples Los Laureles de Manchay S.A.
- Empresa de Transportes Corazón Valiente S.A.
- Vargasant S.A.C.
- Empresa de Transporte De Luxe
- Consorcio de Transporte Aries S.A.
- Empresa de Transportes Veintidós S.R.L.
- Empresa de Transporte Señor del Mar S.A.
- Empresa de Transporte y Turismo San Juanito
- Preferencial San Juanito S.A.C.
- Empresa de Transportes y Servicios El Porvenir S.A.
- Empresa de Transportes Servicios y Turismo Eureks S.A.C.
- Cilap
- Empresa de Transporte Jerrbus S.A.C.
- Empresa de Transporte Santa Rosa de Lima
- Empresa de Transportes y Representaciones Sarita Colonia y Villa Sol S.A.
- Transportes Pesqueros S.A.
- Varant S.A.C.
- Empresa de Transporte Gocarive 19 S.A.
- Kid Galahad S.A.
- Consorcio de Transporte Adonai
- Comunicación Integral Turismo y Servicios Urano Tours S.A.
- Empresa de Transportes Carretera Central S.A.C.
- Empresa de Transporte Chanquilino S.A.C.
- Empresa Becami S.A.C.
- Empresa Cielo Mar y Tierra
- Empresa de Transporte Unión San Juanito
- Empresa Independiente de Transportes S.A.
- Empresa de Transportes de Servicios Amancaes S.A.C.
- Empresa de Transporte Nuestra Señora del Sagrado Corazón
- Empresa de Transporte Huán
Paro de transportistas del 2 de octubre: ¿Qué universidades de Lima suspenderán sus clases?
Debido a la movilización de transportistas este jueves 2 de octubre, diversas universidades de la capital han anunciado la suspensión de clases presenciales y el pase al trabajo virtual. Estas son:
- Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
- Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
- Universidad de Lima
- Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM
- Universidad del Pacífico
- Universidad Católica Sedes Sapientiae
Transportistas de Lima y Callao convocan nuevo paro este 2 de octubre
La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao (Cetu) informó que se realizará un nuevo paro de transportistas el jueves 2 de octubre. Según su presidente, Héctor Vargas, la protesta responde al aumento de extorsiones y hechos delictivos que afectan tanto a los trabajadores del sector como a la población en general.
Vargas señaló que, además de la paralización de sus operaciones y las manifestaciones programadas, plantearán a las autoridades implementar "un grupo de élite compuesto por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial". "Estamos cansados de que el Gobierno no haga nada", sentenció