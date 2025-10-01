De acuerdo con la información a la que accedió La República, estas son algunas de las líneas de buses que confirmaron su participación en el paro durante la reunión entre los gremios convocantes:

- Empresa de Transportes Importaciones y Servicios HZ S.A.C

- Empresa de Transporte Ha Servicios Múltiples de Prop. Unidos Huascar S.A.C.

- Empresa de Transporte Nor Lima S.A.C.

- Consorcio Empresarial Primero de Septiembre S.A.C.

- Empresa de Transporte y Turismo Cinco Estrellas S.A.

- E.T.S. Marova Tours S.A.C.

- Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Excelentes Unidos S.A.

- Empresa de Transportes 102 S.A.

- Multiservicios de Buses de Wayllyu S.A.

- Empresa de Transporte Todo Lo Puede en Cristo S.A.C.

- Empresa de Transporte y Servicios San Emanuel S.A.C.

- Empresa de Transporte y Servicio Lima Chosica S.A.C.

- Levaro S.A.C.

- Empresa de Transporte y Servicios Múltiples y Comercialización 14 de M.

- Empresa de Transporte Urbano Huaycán S.A.

- Empresa de Transportes y Servicios Nueva Era Señor de Muruhuay S.A.

- Empresa de Transporte y Servicio San Antonio S.A.

- Empresa de Transportes José Gálvez S.A.

- Translíma S.A.

- Empresa de Transporte Rápido Musa S.A.

- Empresa de Transportes Múltiples Sin Fronteras S.A.C.

- Inversiones Riimárz

- Servicios Múltiples e Inversiones Nievería S.A.C.

- Empresa de Transporte Urbano El Molinero Express S.A.

- Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Aquarius Express S.A.C.

- Empresa de Transporte e Inversiones Empresariales Nuevo Amanecer S.A.C.

- Turismo Huaycán

- Empresa de Transportes Santa Rosa de Jicamarca S.A.C.

- Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A.C.

- Empresa de Transporte Tumi Siglo XXI S.A.

- Empresa de Transporte y Servicios San Juan Bautista S.A.

- Empresa de Servicios Múltiples Los Laureles de Manchay S.A.

- Empresa de Transportes Corazón Valiente S.A.

- Vargasant S.A.C.

- Empresa de Transporte De Luxe

- Consorcio de Transporte Aries S.A.

- Empresa de Transportes Veintidós S.R.L.

- Empresa de Transporte Señor del Mar S.A.

- Empresa de Transporte y Turismo San Juanito

- Preferencial San Juanito S.A.C.

- Empresa de Transportes y Servicios El Porvenir S.A.

- Empresa de Transportes Servicios y Turismo Eureks S.A.C.

- Cilap

- Empresa de Transporte Jerrbus S.A.C.

- Empresa de Transporte Santa Rosa de Lima

- Empresa de Transportes y Representaciones Sarita Colonia y Villa Sol S.A.

- Transportes Pesqueros S.A.

- Varant S.A.C.

- Empresa de Transporte Gocarive 19 S.A.

- Kid Galahad S.A.

- Consorcio de Transporte Adonai

- Comunicación Integral Turismo y Servicios Urano Tours S.A.

- Empresa de Transportes Carretera Central S.A.C.

- Empresa de Transporte Chanquilino S.A.C.

- Empresa Becami S.A.C.

- Empresa Cielo Mar y Tierra

- Empresa de Transporte Unión San Juanito

- Empresa Independiente de Transportes S.A.

- Empresa de Transportes de Servicios Amancaes S.A.C.

- Empresa de Transporte Nuestra Señora del Sagrado Corazón

- Empresa de Transporte Huán