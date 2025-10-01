HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

El paro de transportistas en Lima y Callao este 2 de octubre afectará rutas, empresas de transporte y universidades. Revisa qué servicios se verán interrumpidos en esta nueva jornada de protesta.

Transportistas convocan paro este 2 de octubre por extorsiones y asesinatos
Transportistas convocan paro este 2 de octubre por extorsiones y asesinatos | Composición LR | Jasmín Ceras

Este jueves 2 de octubre, los transportistas de Lima y Callao acatarán un nuevo paro en respuesta al incremento de las extorsiones y criminalidad en contra de los trabajadores del sector transporte y de la ciudadanía en general. Héctor Vargas, presidente de La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano para Lima y Callao (Cetu) indicó que propondrán a las autoridades la creación de "un grupo de élite compuesto por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial" para enfrentar la inseguridad ciudadana y la criminalidad

Es necesario recordar que diversas empresas ya habían realizado movilizaciones no planificadas en todo Lima a lo largo de la semana pasada, como el apagado de motores y el impedimento del pase en importantes carreteras, como la Panamericana Norte y Panamericana Sur. Estas paralizaciones se dieron debido al asesinato de uno de los conductores de la Línea 41.

Paro de transporte del 2 de octubre EN VIVO: últimas noticias de las protestas en Lima y Callao

12:38
1/10/2025

¿Qué líneas participarán del paro de 2 de octubre?

De acuerdo con la información a la que accedió La República, estas son algunas de las líneas de buses que confirmaron su participación en el paro durante la reunión entre los gremios convocantes:

- Empresa de Transportes Importaciones y Servicios HZ S.A.C
- Empresa de Transporte Ha Servicios Múltiples de Prop. Unidos Huascar S.A.C.
- Empresa de Transporte Nor Lima S.A.C.
- Consorcio Empresarial Primero de Septiembre S.A.C.
- Empresa de Transporte y Turismo Cinco Estrellas S.A.
- E.T.S. Marova Tours S.A.C.
- Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Excelentes Unidos S.A.
- Empresa de Transportes 102 S.A.
- Multiservicios de Buses de Wayllyu S.A.
- Empresa de Transporte Todo Lo Puede en Cristo S.A.C.
- Empresa de Transporte y Servicios San Emanuel S.A.C.
- Empresa de Transporte y Servicio Lima Chosica S.A.C.
- Levaro S.A.C.
- Empresa de Transporte y Servicios Múltiples y Comercialización 14 de M.
- Empresa de Transporte Urbano Huaycán S.A.
- Empresa de Transportes y Servicios Nueva Era Señor de Muruhuay S.A.
- Empresa de Transporte y Servicio San Antonio S.A.
- Empresa de Transportes José Gálvez S.A.
- Translíma S.A.
- Empresa de Transporte Rápido Musa S.A.
- Empresa de Transportes Múltiples Sin Fronteras S.A.C.
- Inversiones Riimárz
- Servicios Múltiples e Inversiones Nievería S.A.C.
- Empresa de Transporte Urbano El Molinero Express S.A.
- Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Aquarius Express S.A.C.
- Empresa de Transporte e Inversiones Empresariales Nuevo Amanecer S.A.C.
- Turismo Huaycán
- Empresa de Transportes Santa Rosa de Jicamarca S.A.C.
- Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A.C.
- Empresa de Transporte Tumi Siglo XXI S.A.
- Empresa de Transporte y Servicios San Juan Bautista S.A.
- Empresa de Servicios Múltiples Los Laureles de Manchay S.A.
- Empresa de Transportes Corazón Valiente S.A.
- Vargasant S.A.C.
- Empresa de Transporte De Luxe
- Consorcio de Transporte Aries S.A.
- Empresa de Transportes Veintidós S.R.L.
- Empresa de Transporte Señor del Mar S.A.
- Empresa de Transporte y Turismo San Juanito
- Preferencial San Juanito S.A.C.
- Empresa de Transportes y Servicios El Porvenir S.A.
- Empresa de Transportes Servicios y Turismo Eureks S.A.C.
- Cilap
- Empresa de Transporte Jerrbus S.A.C.
- Empresa de Transporte Santa Rosa de Lima
- Empresa de Transportes y Representaciones Sarita Colonia y Villa Sol S.A.
- Transportes Pesqueros S.A.
- Varant S.A.C.
- Empresa de Transporte Gocarive 19 S.A.
- Kid Galahad S.A.
- Consorcio de Transporte Adonai
- Comunicación Integral Turismo y Servicios Urano Tours S.A.
- Empresa de Transportes Carretera Central S.A.C.
- Empresa de Transporte Chanquilino S.A.C.
- Empresa Becami S.A.C.
- Empresa Cielo Mar y Tierra
- Empresa de Transporte Unión San Juanito
- Empresa Independiente de Transportes S.A.
- Empresa de Transportes de Servicios Amancaes S.A.C.
- Empresa de Transporte Nuestra Señora del Sagrado Corazón
- Empresa de Transporte Huán

12:29
1/10/2025

Paro de transportistas del 2 de octubre: ¿Qué universidades de Lima suspenderán sus clases?

Debido a la movilización de transportistas este jueves 2 de octubre, diversas universidades de la capital han anunciado la suspensión de clases presenciales y el pase al trabajo virtual. Estas son:

- Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
- Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
- Universidad de Lima
- Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM
- Universidad del Pacífico
- Universidad Católica Sedes Sapientiae

12:25
1/10/2025

Transportistas de Lima y Callao convocan nuevo paro este 2 de octubre

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao (Cetu) informó que se realizará un nuevo paro de transportistas el jueves 2 de octubre. Según su presidente, Héctor Vargas, la protesta responde al aumento de extorsiones y hechos delictivos que afectan tanto a los trabajadores del sector como a la población en general.

Vargas señaló que, además de la paralización de sus operaciones y las manifestaciones programadas, plantearán a las autoridades implementar "un grupo de élite compuesto por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial". "Estamos cansados de que el Gobierno no haga nada", sentenció

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios
Notas relacionadas
¿A qué hora inicia el paro de transportistas y qué empresas de transporte acatarán la medida el 2 de octubre?

¿A qué hora inicia el paro de transportistas y qué empresas de transporte acatarán la medida el 2 de octubre?

LEER MÁS
Pescadores bloquean tramo de la Panamericana Norte y Sur en Pucusana: queman llantas e impiden el tránsito vehicular

Pescadores bloquean tramo de la Panamericana Norte y Sur en Pucusana: queman llantas e impiden el tránsito vehicular

LEER MÁS
Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora inicia el paro de transportistas y qué empresas de transporte acatarán la medida el 2 de octubre?

¿A qué hora inicia el paro de transportistas y qué empresas de transporte acatarán la medida el 2 de octubre?

LEER MÁS
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Ataque a combi en av. Colonial deja cobrador fallecido: chofer y pasajero quedan heridos

Ataque a combi en av. Colonial deja cobrador fallecido: chofer y pasajero quedan heridos

LEER MÁS
¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

LEER MÁS
El 'Monstruo' se refugió en Paraguay usando el nombre de un viejo amigo de Comas con antecedentes policiales

El 'Monstruo' se refugió en Paraguay usando el nombre de un viejo amigo de Comas con antecedentes policiales

LEER MÁS
Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte Superior de Justicia de Cajamarca recibe reconocimiento nacional por sus Buenas Prácticas de Ecoeficiencia 2025

El lente bajo amenaza: más de 20 periodistas han sufrido agresiones por parte de la PNP en las últimas manifestaciones

SBS abre consulta pública sobre reglamento de AFP que permitirá participación de bancos y aseguradoras

Sociedad

Embajada de EE. UU. anuncia interrupciones de servicios que afectarían emisión de visas: ¿continuarán los trámites en Perú?

Capturan a sicario de choferes de transporte público de 17 años en SJL

El 'Monstruo' se refugió en Paraguay usando el nombre de un viejo amigo de Comas con antecedentes policiales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

El lente bajo amenaza: más de 20 periodistas han sufrido agresiones por parte de la PNP en las últimas manifestaciones

Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima

Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota