Sociedad

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Más de 90 empresas suspenderán sus servicios durante el paro de transportistas en señal de rechazo al Gobierno. Gremios como Anitra y la Alianza de Transportistas estarán presentes en esta movilización.

Paro de transportistas este jueves 2 de octubre. Foto: composición LR
Paro de transportistas este jueves 2 de octubre. Foto: composición LR

El jueves 2 de octubre se ha convocado un paro de transportistas en Lima y Callao, motivado por el reclamo de seguridad frente al incremento de extorsiones, crimen organizado y atentado contra choferes. Los gremios organizadores estiman que más de 90 empresas de transporte suspenderán sus servicios ese día como forma de protesta.

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

13:41
1/10/2025

Empresa Vía Colonial anuncia que se sumará al paro de transportistas

El asesinato del cobrador Jackson Gabriel Gámez Navarro, ocurrido este martes en una combi del Consorcio Vía Colonial en el Callao, llevó a la empresa de transporte a anunciar que se unirá al paro nacional de transportistas del próximo 2 de octubre. Ellos se pronunciaron mediante un comunicado oficial. 

13:17
1/10/2025

Más de 120 empresas se sumarían al paro de transportistas

Dirigentes de gremios como la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y la AETU confirmaron que acatarán el paro de transportistas convocado para este 2 de octubre. Se estima que al menos 120 empresas de transporte detendrán sus actividades como medida de protesta. Con esta acción, los gremios buscan abrir un canal de diálogo con las autoridades y exigir medidas concretas para frenar el incremento de las extorsiones que afectan al sector.

13:08
1/10/2025

Universidades suspenden clases presenciales

- Universidad Nacional de Ingeniería (UNI): todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de forma virtual tras la convocatoria del paro de transporte.

- Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): todas las clases se dictarán de manera virtual. Las prácticas o laboratorios que no puedan realizarse de forma remota serán reprogramados.

- Universidad de Lima: informó que la totalidad de sus clases se desarrollará de manera virtual durante la paralización.

- Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM: comunicó que las clases de pregrado y posgrado, así como las labores administrativas, se trasladarán a la virtualidad. Las prácticas de laboratorio serán reprogramadas.

- Universidad del Pacífico: debido al paro anunciado para este 2 de octubre, se ha decidido que las clases sean virtuales. Además, habrá una reprogramación en los exámenes de pregrado.

- Universidad Católica Sedes Sapientiae: anunció que las clases de la sede Lima y del local Tezza serán virtuales.

La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y la Alianza Nacional de Transportistas ha anunciado que liderarán este paro y que buscan crear una mesa de diálogo con las autoridades. Sus dirigentes, aseguraron a La República que ya están cansados de la falta de inactividad del Congreso y de los efectivos de la PNP, por lo que buscarán salir desde diferentes puntos de la capital y concentrarse en el Centro de Lima.

