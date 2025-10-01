Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

- Universidad Nacional de Ingeniería (UNI): todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de forma virtual tras la convocatoria del paro de transporte.

- Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): todas las clases se dictarán de manera virtual. Las prácticas o laboratorios que no puedan realizarse de forma remota serán reprogramados.

- Universidad de Lima: informó que la totalidad de sus clases se desarrollará de manera virtual durante la paralización.

- Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM: comunicó que las clases de pregrado y posgrado, así como las labores administrativas, se trasladarán a la virtualidad. Las prácticas de laboratorio serán reprogramadas.

- Universidad del Pacífico: debido al paro anunciado para este 2 de octubre, se ha decidido que las clases sean virtuales. Además, habrá una reprogramación en los exámenes de pregrado.

- Universidad Católica Sedes Sapientiae: anunció que las clases de la sede Lima y del local Tezza serán virtuales.