Dina Boluarte minimiza protesta de los transportistas: "Un paro de 48 horas no va a solucionar el crimen organizado"

La presidenta Dina Boluarte se refirió al paro de transportistas que se lleva a cabo este jueves 2 de octubre en Lima y Callao. Los conductores realizan esta manifestación con la finalidad de exigir mayores acciones en la lucha contra la inseguridad ciudadana. En ese sentido, la jefa de Estado minimizó las protestas al indicar que, debido a sus manifestaciones y alto a sus actividades, de 24 o 48 horas, "no se va a solucionar" el tema de la criminalidad en el Perú.

"Señores transportistas, depongamos estas medidas de fuerza y podamos conversar, de manera directa y lleguemos a cosas concretas, porque con un paro de 24 o 48 horas, o más, en ese tiempo no se va a solucionar el tema de la delincuencia o crimen organizado. Tenemos que ser reales y objetivos", dijo.

"Llamo a la reflexión a nuestros transportistas. Quienes se perjudican más en hacer un paro son ustedes porque dejan de generar ingresos y, como segunda consecuencia, es que los trabajadores que se movilizan a través de sus buses llegan seguramente horas más tarde al trabajo", manifestó.

Por otro lado, Boluarte instó a los transportistas a la reflexión con la finalidad de analizar "las estrategias de cómo podemos atacar de manera más cercana" a los extorsionadores. En ese sentido, la mandataria mencionó entre sus propuestas colocar a los efectivos de la PNP en los paraderos, comprar cámaras de seguridad, etc. Además, acotó que el Gobierno se encuentra evaluando declarar en estado de emergencia el transporte público con la finalidad de apresurar la adquisición de los equipos tecnológicos. "Estamos viendo la modalidad de declarar en estado de emergencia el sistema de transporte para así, de esa manera, se pueda comprar de manera directa las cámaras", comentó.

