¿Hay paro este 4 y 5 de octubre en Lima y Callao? Esto dicen los gremios transportistas

La ola de extorsiones y ataques contra los conductores ha provocado una serie de paros y protestas por parte de los transportistas, quienes han bloqueado avenidas y organizado caravanas para expresar su rechazo y exigir mayor seguridad. En las últimas semanas, se han llevado a cabo varias movilizaciones en Lima y Callao. La continuación de la protesta, que comenzó el jueves 2 de octubre, ha generado incertidumbre sobre la duración del paro.

Frente a las dudas, los gremios de transportistas han confirmado que la movilización no se prolongará. Además, después de una reunión con el Congreso de la República, se acordó otorgar un plazo de 10 días, hasta el 12 de octubre, para evaluar y presentar un proyecto de ley que busca crear un grupo élite especializado en combatir las extorsiones en el transporte.

Transportistas exigen respuesta del Congreso en 10 días o volverán a medidas de fuerza

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), Martín Valeriano, confirmó que, tras el encuentro entre los dirigentes de los principales gremios de transporte y la Mesa Directiva del Congreso, presidida por José Jerí, se firmó un documento que establece que la Comisión de Transportes deberá emitir un predictamen en los próximos días. Esto permitirá que, en un plazo máximo de 30 días, el pleno del Congreso pueda aprobar y promulgar la norma.

“Hemos dado un plazo perentorio de 10 días. Si no cumplen, nos veremos obligados a tomar nuevas medidas de fuerza. No serán como las anteriores, que fueron solo un saludo a la bandera”, advirtió Valeriano. En el acuerdo, también firmaron Héctor Vargas, Luis Maravi, Luis Caro, Waldo Poma y Abel Julca.

Valeriano reiteró que la Policía Nacional debe presentar, en los próximos días, un informe detallado sobre las acciones tomadas contra el crimen organizado. Además, solicitó la colaboración de entidades como el Ministerio del Interior y las empresas de telefonía, ya que los extorsionadores utilizan cuentas bancarias y números telefónicos para cometer sus ilícitos. Aunque Valeriano reconoció que aún no existe un plan detallado sobre el número de efectivos o unidades que serían desplegados, insistió en que lo urgente es la aprobación de la norma y la exigencia de que la Policía cumpla su rol en la protección de los conductores y usuarios.

Generación Z se manifiesta por tercera semana consecutiva en Lima

Los transportistas no realizarán paralizaciones el 4 y 5 de octubre. Sin embargo, la denominada "Generación Z" vuelve a manifestarse este sábado 4 de octubre, por tercera semana consecutiva, en rechazo al Gobierno de Dina Boluarte y al actual Congreso de la República. Los jóvenes se autoconvocan en la Plaza San Martín, en el centro de Lima, a las 5 p.m.

Familiares de las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte a fines de 2022 e inicios de 2023 se suman a la marcha. La protesta de la semana pasada dejó varios heridos y denuncias de represión policial tras los enfrentamientos ocurridos en el Cercado de Lima. Organizaciones civiles han exigido una investigación por el uso excesivo de la fuerza durante la manifestación.

