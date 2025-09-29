HOYSuscripcion LR Focus

El ‘Monstruo’ asegura pérdida de S/1 millón durante la captura de cajera de Los Injertos del Cono Norte: “La Policía pintó eso”

Tras ser detenido en Paraguay, el 'Monstruo' dejó entrever que la Policía se apropió del dinero ilícito que obtuvo de las extorsiones.

El 'Monstruo' fue interrogado por la Policía luego de ser detenido en Paraguay. El criminal Erick Moreno se refirió acerca de la captura a cajera de Los Injertos del Cono Norte.
El 'Monstruo' fue interrogado por la Policía luego de ser detenido en Paraguay. El criminal Erick Moreno se refirió acerca de la captura a cajera de Los Injertos del Cono Norte. | Foto: composición LR | difusión

Durante la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) a Erick Moreno Hernández, conocido como el 'Monstruo', lo interrogaron por los actos ilícitos que cometió en contra de comerciantes, transportistas, bodegueros y más. El cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte intentó desligarse de los delitos que le imputan y desviar la atención hacia el operativo policial que se realizó para la captura de Grace Bado Neyra, la joven señalada como la presunta cajera y administradora de la red criminal.

"Grace tenía un millón de soles en su casa y la policía pintó eso", señaló el 'Monstruo'. De inmediato, el coronel PNP Franco Moreno le respondió: "Grace puede decir mil cosas como las ha dicho de ti también, mil cosas". Tras ello, Erick Moreno dijo: "Yo sé todo lo que ha hablado de mí, señor coronel".

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

lr.pe

El 'Monstruo' denuncia que en operativo a su cajera se perdió un millón de soles

El 'Monstruo', al ser interrogado por la Policía, dejó entrever que la institución policial se habría apropiado del dinero ilícito acumulado por 'Los Injertos del Cono Norte' debido al cobro de cupos, durante la detención a Grace Bado. Ante estas declaraciones, los agentes de la PNP replicaron con nuevas acusaciones.

"Grace también ha dicho que tú eres el cabecilla, eres la persona que le dabas toda la situación de los armamentos que se te encontró, los siete fusiles que se te encontró, también son tuyos", le dijo el coronel. Con esta información, reforzaron la tesis de que el 'Monstruo' no solo lideraba las operaciones de extorsión, sino que además estaba directamente relacionado con el arsenal incautado durante los operativos.

Pareja de 'El Monstruo' acusó a coronel PNP de robar dinero de cajera

Durante una audiencia, la pareja del 'Monstruo', Liseth Ruiz Cruz, indicó que el coronel de la PNP, Franco Moreno Panta, titular de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, se habría apropiado del dinero de Grace Bado Neyra. Además, señaló que la misma autoridad le habría sembrado drogas a sus hermanos.

"El señor Moreno Panta que estuvo a cargo de la investigación de mis hermanos entró al condominio y les sembró droga, municiones y armamento. Los humilló (...) Así como investigó y estuvo en la detención de Grace y mis hermanos ¿por qué el señor presenta el dinero que recogió en el departamento, más no en la cuenta?", declaró.

PUEDES VER: Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

lr.pe

Grace, acusada de ser cajera de 'El Monstruo'

La PNP detuvo a Clarén Grace Bado Neyra, conocida con el alias 'Grace', debido a que es investigada por presuntamente pertenecer a la red criminal Los Injertos del Cono Norte de Erick Moreno. La joven de 28 años se habría desempeñado como cajera del 'Monstruo'. Según los efectivos policiales, Grace habría escondido sus vínculos con el crimen bajo la fachada de creadora de contenido y emprendedora.

En la red social de TikTok ofrecía ropa, servicio de cuidado de uñas y terrenos en varios distritos de Lima. Sin embargo, se dedicaba a la delincuencia."Era la cajera principal. Hacía la trazabilidad del dinero y manejaba la capacidad económica del grupo criminal", declaró el coronel Franco Moreno.

Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

¿Quién es Erick Moreno, alias 'El Monstruo, el delincuente más buscado del Perú que fue capturado en Paraguay?

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Ana Estrada: un fallo histórico puesto en debate

Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

