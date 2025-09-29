El 'Monstruo' fue interrogado por la Policía luego de ser detenido en Paraguay. El criminal Erick Moreno se refirió acerca de la captura a cajera de Los Injertos del Cono Norte. | Foto: composición LR | difusión

Durante la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) a Erick Moreno Hernández, conocido como el 'Monstruo', lo interrogaron por los actos ilícitos que cometió en contra de comerciantes, transportistas, bodegueros y más. El cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte intentó desligarse de los delitos que le imputan y desviar la atención hacia el operativo policial que se realizó para la captura de Grace Bado Neyra, la joven señalada como la presunta cajera y administradora de la red criminal.

"Grace tenía un millón de soles en su casa y la policía pintó eso", señaló el 'Monstruo'. De inmediato, el coronel PNP Franco Moreno le respondió: "Grace puede decir mil cosas como las ha dicho de ti también, mil cosas". Tras ello, Erick Moreno dijo: "Yo sé todo lo que ha hablado de mí, señor coronel".

El 'Monstruo' denuncia que en operativo a su cajera se perdió un millón de soles

El 'Monstruo', al ser interrogado por la Policía, dejó entrever que la institución policial se habría apropiado del dinero ilícito acumulado por 'Los Injertos del Cono Norte' debido al cobro de cupos, durante la detención a Grace Bado. Ante estas declaraciones, los agentes de la PNP replicaron con nuevas acusaciones.

"Grace también ha dicho que tú eres el cabecilla, eres la persona que le dabas toda la situación de los armamentos que se te encontró, los siete fusiles que se te encontró, también son tuyos", le dijo el coronel. Con esta información, reforzaron la tesis de que el 'Monstruo' no solo lideraba las operaciones de extorsión, sino que además estaba directamente relacionado con el arsenal incautado durante los operativos.

Pareja de 'El Monstruo' acusó a coronel PNP de robar dinero de cajera

Durante una audiencia, la pareja del 'Monstruo', Liseth Ruiz Cruz, indicó que el coronel de la PNP, Franco Moreno Panta, titular de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, se habría apropiado del dinero de Grace Bado Neyra. Además, señaló que la misma autoridad le habría sembrado drogas a sus hermanos.

"El señor Moreno Panta que estuvo a cargo de la investigación de mis hermanos entró al condominio y les sembró droga, municiones y armamento. Los humilló (...) Así como investigó y estuvo en la detención de Grace y mis hermanos ¿por qué el señor presenta el dinero que recogió en el departamento, más no en la cuenta?", declaró.

Grace, acusada de ser cajera de 'El Monstruo'

La PNP detuvo a Clarén Grace Bado Neyra, conocida con el alias 'Grace', debido a que es investigada por presuntamente pertenecer a la red criminal Los Injertos del Cono Norte de Erick Moreno. La joven de 28 años se habría desempeñado como cajera del 'Monstruo'. Según los efectivos policiales, Grace habría escondido sus vínculos con el crimen bajo la fachada de creadora de contenido y emprendedora.

En la red social de TikTok ofrecía ropa, servicio de cuidado de uñas y terrenos en varios distritos de Lima. Sin embargo, se dedicaba a la delincuencia."Era la cajera principal. Hacía la trazabilidad del dinero y manejaba la capacidad económica del grupo criminal", declaró el coronel Franco Moreno.

