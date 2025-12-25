HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a dirigente de construcción en Comas: José Héctor Salazar ya había sufrido dos atentados antes de ser ultimado

En dirigente había sido amenazado con una granada en su vivienda en 2022, mientras que en 2024 terminó siendo disparado nueve veces en la zona de Collique.

Dirigente asesinado había sufrido ataques en 2022 y 2024
Dirigente asesinado había sufrido ataques en 2022 y 2024 | Difusión

Un nuevo hecho de violencia terminó con la vida de un trabajador en Comas. José Héctor Salazar Sabuco, dirigente de construcción civil, fue asesinado a balazos la tarde del jueves 25 de diciembre en la zona de La Pascana.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Salazar Sabuco es blanco de la criminalidad. En 2022, delincuentes colocaron una granada frente a su vivienda y, en 2024, fue atacado mientras caminaba por la zona de Collique. Las autoridades investigan ahora las circunstancias de su muerte y posibles vínculos con amenazas previas.

PUEDES VER: Asesinan a trabajador de construcción civil en Comas: laboraba en mantenimiento de av. Túpac Amaru

lr.pe

Primer ataque en 2022: dejan granada en su vivienda

En un primer ataque en 2022, la peligrosa banda criminal Los Jorobados había colocado una granada de guerra en la vivienda de José Héctor Salazar Sabuco. El dirigente denunció que el ataque ocurrió tras organizar una marcha pacífica por el despido de tres trabajadores, y que previamente había recibido amenazas de muerte.

Desde la Federación de Construcción Civil precisaron que a partir de diciembre del 2021 hasta esa fecha, la banda criminal había asesinado a seis dirigentes sindicales en Lima Norte, generando temor entre los obreros, ingenieros y líderes de la zona.

Salazar Sabuco y otros dirigentes exigieron en ese momento a las autoridades que investiguen estos hechos para evitar que los proyectos de construcción sigan manchados de sangre y garantizar la seguridad de los trabajadores y sus familias en Comas y Collique.

PUEDES VER: Comas: presuntos sicarios asesinan a trabajador de construcción civil

lr.pe

Le dispararon en segundo ataque en 2024

El dirigente de Construcción Civil sobrevivió a un segundo atentado contra su vida en la zona de Collique, Comas. Según relataron los vecinos en ese entonces, un sicario vestido con chaleco celeste disparó nueve veces contra él mientras esperaba su transporte, luego huyó caminando. Salazar Sabuco fue trasladado al Hospital Sergio Bernales con heridas graves, mientras que la Policía y Fiscalía iniciaron las investigaciones con ayuda de cámaras de seguridad de la zona.

Compañeros de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil informaron a los medios que Salazar Sabuco venía recibiendo amenazas desde hace tiempo y había solicitado garantías para su vida. Señalaron que su vivienda ya había sido atacada con una bomba lacrimógena meses atrás y que él no es el único dirigente en riesgo. Los atentados forman parte de un patrón de violencia contra representantes del gremio desde 2019 en Comas, Puente Piedra e Independencia.

Se presumía que la banda criminal conocida como Los Jorobados estaría detras de estos ataques, exigiendo cupos a los trabajadores de construcción civil a cambio de permitirles laborar.

