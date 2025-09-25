Tras su detención en Paragua, Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, rompió el silencio y ofreció sus primeras declaraciones a la prensa local este 25 de septiembre. El señalado como uno de los más buscados del Perú, negó ser responsable de todos los secuestros que se le atribuyen y denunció la existencia de corrupción dentro de la Policía peruana. “No soy una persona santa pero no soy responsable de todos los secuestros en mi país. Lastimosamente en mi país existe la corrupción, mis enemigos son Jorobado, Miguel Marín. Le pagan a la Policía”, afirmó Moreno.

El ‘Monstruo’ también aseguró que decidió alejarse de la delincuencia hace tiempo, pero que su pasado sigue condenándolo. “Estoy en Paraguay por mi vida. Se me culpa de la muerte del Policía en Brasil y jamás pisé esa tierra, estuve en Santa Cruz y vine a Paraguay”, explicó. Moreno insistió en que, aunque es un delincuente, el Estado tiene la fuerza para detenerlo, y denunció que varias bandas criminales usan su nombre para cometer delitos y lucrar. “Soy un delincuente y el Estado puede más. Tengo familia, tengo hijos, gente que me quiere. Existen muchas bandas criminales en mi país que toman mi nombre para poder lucrar. Hacen muchos atentados con mi nombre”, aseguró.

El 'Monstruo': su captura y acusaciones

La detención de Erick Moreno se produjo en una vivienda del distrito de San Lorenzo, Paraguay, gracias a un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional de Paraguay e Interpol. A pesar de sus intentos por cambiar su apariencia física, la Policía pudo confirmar su identidad a través de tatuajes característicos.

Alias el 'Monstruo" es acusado por la justicia peruana de una serie de delitos graves. Entre los cargos más relevantes se encuentran secuestro agravado, homicidio calificado, sicariato, extorsión y microcomercialización de drogas. Fue sindicado como autor intelectual de varios secuestros de alto perfil, incluyendo el de Valeria Vásquez, una menor de 12 años secuestrada en Comas en diciembre de 2023, y de Lucero Trujillo, joven de 27 años retenida en Lima Norte. Ambos casos conmocionaron a la opinión pública.

Además, las autoridades peruanas también lo vinculan con el liderazgo de "Los Injertos del Norte" y "Los Federales", organizaciones criminales dedicadas a extorsionar empresarios, comerciantes y transportistas en Lima Norte. La Octava Sala Penal de Lima ya lo había condenado a 32 años de prisión, pero se mantuvo prófugo hasta su captura en Paraguay, el 24 de septiembre de 2025. Su historial delictivo, sumado a su capacidad para operar desde el extranjero, llevó al Ministerio del Interior a ofrecer una recompensa de S/1 millón por información que facilitara su ubicación.

El 'Monstruo' llegaría al Perú este fin de semana

Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', podría pisar suelo peruano este mismo fin de semana, según confirmó el ministro del Interior, Carlos Malaver. Tras su captura en Paraguay, ocurrida el miércoles 24 de septiembre en el distrito de San Roque, San Lorenzo, las autoridades peruanas han intensificado las gestiones para su retorno, optando por la vía más rápida: la expulsión. Aunque también existe la posibilidad de una extradición formal, esta tomaría más tiempo, por lo que el Gobierno apunta a su inmediata salida del país vecino. “Estamos realizando las coordinaciones con nuestros pares paraguayos tanto a nivel Ejecutivo como Judicial”, precisó Malaver.

Por su parte, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, detalló que la operación fue producto de una investigación de inteligencia que incluyó el seguimiento de los movimientos económicos del delincuente en el extranjero y el uso de una línea telefónica rastreada desde Acre (Brasil) hasta Paraguay. Moreno fue localizado gracias a la geolocalización y plenamente identificado por sus tatuajes, pese a que había modificado su apariencia. La Policía Nacional de Paraguay lo intervino sin resistencia, confirmando que ya no hay fronteras para la lucha contra el crimen organizado.