Sociedad

Cayó por un trámite de DNI: así fue la captura del peruano 'Chuki', feminicida de una adolescente en España hace 15 años

El feminicida buscado por la Interpol por más de una década fue identificado como Cristian Hernán Yong Granadino y se había cambiado la identidad bajo el nombre de Christian Jesús Mejía Yauri.

Feminicida contaba con alerta roja de Europol.
Feminicida contaba con alerta roja de Europol. | PNP/Telemadrid | Composición La República

Desde hace 15 años, el ciudadano peruano Cristian Hernán Yong Granadino vivía prófugo de la justicia española tras cometer el feminicidio de una adolescente de 16 años en la localidad de Leganés, Madrid, España. El crimen conmocionó a la ciudad europea por la brutalidad del caso, pues el cuerpo de la joven fue hallado, por un mendigo, dentro de una maleta en la calle Alemania, el 10 de noviembre del 2010.

Seis días después, Interpol emitió una alerta roja para la captura de Yong Granadino, de entonces 30 años, luego de que en la escena del crimen se hallaran sus huellas y restos de su ADN. Sin embargo, el hombre ya había fugado a Perú con la compra de un billete de avión y con la excusa de visitar a un familiar enfermo. Fue así que transcurrieron 15 años como fugitivo hasta su captura este viernes 5 de diciembre.

Alias 'Chuki' fue detenido en instalaciones de la empresa Alimentos Cielo S.A.C., en Lurín; en donde trabajaría como almacenero. Esto, luego de que se haya cambiado la identidad y autoidentificado como Christian Jesús Mejía Yauri. La policía peruana realizó la homologación de huellas y descubrió que se trataba de la misma persona, quien venía gestionando el DNI electrónico con la identidad falsa.

Las autoridades sostuvieron que el trámite para el documento de identidad se venía gestionando en una sede del Reniec en Villa El Salvador, por lo que, a través de la operación Leganés, se instalaron equipos de inteligencia en el lugar y en el domicilio registrado para el trámite. Durante su captura, el feminicida siguió negando su verdadero nombre, asegurando tener los apellidos Mejía Yauri.

Detenido no reconoció su verdadera identidad durante intervención. Foto: PNP

Detenido no reconoció su verdadera identidad durante intervención. Foto: PNP

Acoso y maltrato físico

Según reportaron medios locales, el feminicidio de la adolescente ocurrió tras constantes episodios de violencia de Yong Granadino hacia ella. El hombre la acosaba y agredía físicamente. "Le mandaba mensajes a todas horas, aparecía en su lugar de trabajo para vigilar cada paso que daba. Cuando se emborrachaba se presentaba en casa de (la víctima) y le pateaba una y otra vez la puerta”, citó el medio El Español.

Huellas dactilares arrojaron la misma identidad. Foto: PNP

Huellas dactilares arrojaron la misma identidad. Foto: PNP

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

